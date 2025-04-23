Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
В Белом доме пояснили возможность снижения пошлин на товары из Китая
США отказались снизить пошлины на товары из Китая в одностороннем порядке
Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News заявила, что Вашингтон ожидает от Пекина аналогичных шагов по снижению тарифов и отмене торговых барьеров в отношении американских товаров, передает ТАСС.
Она подчеркнула: «Хочу внести ясность, никакого одностороннего уменьшения тарифов для Китая не будет. Президент ясно дал понять, что Китаю нужно заключить сделку с США, и мы настроены крайне оптимистично, что это произойдет».
Ранее The Wall Street Journal писала, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.