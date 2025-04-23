Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
WSJ сообщил о возможном снижении пошлин США на товары из Китая
Администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает различные варианты по снижению таможенных пошлин на товары из Китая, передает ТАСС. По данным The Wall Street Journal, рассматривается сокращение пошлин на 50–65%, чтобы смягчить торговое напряжение с Пекином.
Американские власти также обсуждают возможность дифференцированного подхода к уменьшению пошлин для разных категорий товаров. Окончательного решения по этому вопросу Дональд Трамп пока не принял, переговоры между сторонами продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай перенаправил часть товаров в Турцию после введения новых американских пошлин, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что пошлины, введенные президентом Трампом, могут принести экономике США до 600 млрд долларов в год, а глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл признал, что повышение пошлин президентом Трампом замедлит экономику страны и ускорит инфляцию.