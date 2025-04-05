За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.0 комментариев
Китай перенаправил товары в Турцию после пошлин США
Китайские производители решили переориентировать поставки в Турцию из-за пошлин США
Китайские компании рассматривают Турцию как новый рынок для своих товаров после американских пошлин, что может негативно сказаться на местных производителях, сообщила газета Turkiye со ссылкой на экспертные мнения.
Китай может перенаправить свои товары в Турцию после введения рекордных пошлин со стороны США, сообщает РИА «Новости». Введение новых тарифов Соединенными Штатами заставило китайских производителей искать альтернативные рынки сбыта. По мнению экспертов, Турция может стать одной из таких альтернатив.
В среду президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт. Минимальная ставка составит 10%, а для большинства стран будут действовать повышенные ставки. Эти изменения направлены на сокращение торгового дефицита США. В ответ Китай ввел дополнительные пошлины на американские товары в размере 34%.
Газета Turkiye уточняет, что перенаправление китайских товаров в Турцию может привести к временной стабилизации цен на турецком рынке. Однако это также несет риски для местных производителей, которые могут пострадать из-за увеличившейся конкуренции с китайскими импортными товарами.