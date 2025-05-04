Трамп пообещал снизить пошлины на импорт товаров из Китая

Трамп заявил о намерении снизить ввозные пошлины для Китая

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил, что намерен снизить ввозные пошлины на товары из Китая, передает ТАСС. «В какой-то момент я их снижу, потому что в противном случае мы не сможем вести с ними бизнес», – подчеркнул он в интервью каналу NBC News, однако сроки возможного решения не указал.

По оценке американского лидера, Китай сегодня «крайне сильно» заинтересован в ведении бизнеса с США, так как, по его словам, экономика КНР находится в сложном положении.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на импорт продукции из 185 стран и территорий, но Россия в этот перечень не вошла. Универсальные тарифы на уровне 10% были введены 5 апреля, а индивидуальные – 9 апреля. Позже власти США приостановили на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин для ряда стран, объяснив это необходимостью торговых переговоров.

Одновременно пошлины на китайскую продукцию были увеличены до 125%, а суммарные тарифы достигли 145%. В ответ Китай повысил с 12 апреля свои пошлины на американские товары до 125%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отмена введенных пошлин на товары других стран не рассматривается ради поддержки внутреннего производства.

Белый дом 23 апреля исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина. До этого соробщалось, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.