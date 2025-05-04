Трамп допустил, что таможенные пошлины останутся на постоянной основе

Tекст: Дарья Григоренко

Американский лидер заявил об этом в интервью телеканалу NBC News. Отвечая на вопрос, останутся ли введенные администрацией США пошлины на товары ряда государств, Трамп отметил: «Нет, я бы не стал этого делать, потому что, если кто-то думает, что тарифы будут отменены, зачем ему строить производство в Соединенных Штатах?» Президент подчеркнул, что пошлины необходимы для стимулирования инвестиций и поддержки американских промышленных предприятий, передает ТАСС.

Трамп также добавил, что вел себя «очень жестко с Китаем» в торговых переговорах, однако сейчас Пекин заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном. По его словам, США ранее теряли триллион долларов, поскольку вели дела с Китаем, но теперь ситуация изменилась, и стороны ищут компромисс, который должен быть справедливым.

Кроме того, президент США заявил, что не будет делать исключений по пошлинам для малого бизнеса, поскольку американским предпринимателям, по его мнению, это не требуется.

В апреле Белый дом исключил возможность одностороннего снижения тарифов для продукции из Китая, настаивая на взаимных уступках со стороны Пекина.

Ранее The Wall Street Journal писала, что администрация президента США обсуждала возможное уменьшение таможенных пошлин на китайские товары для улучшения отношений между Вашингтоном и Пекином.