США решили снизить пошлины на посылки из Китая со 120% до 54%

Tекст: Мария Иванова

Согласно указу президента США, тариф на посылки из Китая будет снижен с 120% до 54%, передает ТАСС. Новые правила вступят в силу с 14 мая по времени восточного побережья США. Минимальный сбор за каждое отправление, как и прежде, составит сто долларов.

Ранее президент Дональд Трамп уведомлял о повышении тарифа до 120%. Тогда же он объявил, что товары из Китая стоимостью 800 долларов и ниже больше не освобождаются от пошлин.

За последние годы США трижды увеличивали дополнительные тарифы на импорт из Китая, в результате чего общий уровень достигал 145%. В ответ Китай в апреле зеркально поднял пошлины на американскую продукцию до 125%.

После переговоров в Швейцарии 10–11 мая обе стороны согласовали взаимное сокращение пошлин, о чем было объявлено 12 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Китай достигли соглашения о взаимном снижении пошлин на товары до 10%. Пекин и Вашингтон договорились о взаимной отмене большей части дополнительных тарифов и временной приостановке части оставшихся пошлин на товары друг друга.



