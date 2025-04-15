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Китай остановил поставки Boeing в ответ на тарифы США
Китай запретил авиакомпаниям принимать новые самолеты Boeing из-за торговой войны с США
Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.
Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.
Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.
Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.
В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендающим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.
Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.
Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.