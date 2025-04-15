Китай остановил поставки Boeing в ответ на тарифы США

Китай запретил авиакомпаниям принимать новые самолеты Boeing из-за торговой войны с США

Tекст: Александра Юдина

Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендающим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.