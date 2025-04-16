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    16 апреля 2025, 11:10 • Экономика

    Китай нащупал уязвимое место США

    От торговой войны США и Китая может выиграть российский авиапром

    Китай нащупал уязвимое место США
    @ IMAGO/Grant Hubbs//Steinsiek.ch/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Китай нанес удар по Boeing, который уже рекордно проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке. Пекин отказался принимать американские самолеты. Будущие потери США оценивают в десятки миллиардов долларов. Бенефициаром станут, конечно, европейские самолеты. Однако потенциальный выигрыш может получить и Россия.

    Китай дал указание своим авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов от компании Boeing, а также комплектующие и детали. На складе американской корпорации уже стоят готовые самолеты, которые изначально предназначались для китайских авиакомпаний.

    Так, по данным Aviation Flights Group, около 10 самолетов Boeing 737 Max должны были пополнить авиапарк Китая в ближайшее время, включая по два лайнера для China Southern Airlines, Air China и Xiamen Airlines. При этом на Китай, как ожидается, будет приходиться 20% мирового спроса на самолеты.

    При этом в Китае летает тысячи как европейских, так и американских самолетов. Только в одной Air China более 400 самолетов Airbus и еще больше Boeing. В авиакомпании China Southern европейских самолетов немного больше – почти 500 штук, но и лайнеров Boeing прилично – порядка 400. В авиакомпании China Eastern около 450 Airbus и более 300 Boeing. У остальных китайских авиакомпаний парк поменьше, но тоже исчисляется сотнями американских и европейских лайнеров.

    Американский президент раскритиковал такой шаг Китая. «Интересно, что они только что отказались от крупной сделки с Boeing, заявив, что «не примут» полностью готовые самолеты», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его мнению, американцам надо немного продержаться – и Китая пойдет на сделку.

    Для корпорации Boeing это очень неприятный шаг.

    «Отказ Китая от Boeing – это двойной удар: потеря для Boeing ключевого рынка (около 20%) и рост издержек. Китай приносит Boeing десятки миллиардов долларов по еще нереализованным контрактам. Ежегодные потери могут превысить 10 млрд долларов»,

    – говорит Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова.

    «Если страны не сядут за стол переговоров, то потеря китайского рынка станет колоссальным ударом по Boeing и Америке. Китайский рынок один из крупнейших в мире. Еще и быстрорастущий. Речь может идти о потере контрактов на десятки миллиардов долларов. Только один Boeing 737 MAX стоит больше 100 млн долларов, а потеря заказов на 10 самолетов – это сразу потеря миллиарда долларов. Не говоря уже о запчастях и обслуживании, на котором Америка тоже хорошо зарабатывала», – говорит глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

    Второй негативный момент для Boeing заключается в том, что все эти заказы получит его прямой конкурент – Airbus, который еще больше усилит свои позиции на мировом рынке, добавляет эксперт.

    В последние годы Boeing стал сильно сдавать позиции перед европейским конкурентом. До 2023 года оба авиагиганта шли вровень, но в 2023 году Boeing продал на 207 самолетов меньше, чем Airbus. В 2024 году американцам не только не удалось отыграть потери, результаты стали еще хуже. Boeing отстал от Airbus на целых 418 самолетов. Такого разрыва между авиагигантами никогда не было в истории. Американцы поставили авиакомпаниям всего 348 коммерческих лайнеров, что стало самым худшим результатом с 2005 года (если не считать период пандемии COVID-19). Тогда как Airbus продал 766 самолетов, показав лучший результат с 2019 года.

    Авиакомпании стали отказываться от американских самолетов в последние два года из-за инцидента с отвалившейся заглушкой люка Boeing 737 MAX 9, многочисленных проверок регулятора и т. д. Проблемы с безопасностью начали потихоньку убивать американского производителя. И Китай бьет в одно из самых больных и уязвимых мест для США.

    «Отказавшись от самолетов Boeing, Китай будет заказывать самолеты Airbus, которые собирают в Европе, а также может нарастить собственное производство Airbus на китайской территории. Третий путь – это собственный авиапром Китая. Но здесь я сильно сомневаюсь, потому что китайский авиапром сильно импортозависим. Он, как и наш бывший «Суперджет», во многом состоит из западных комплектующих»,

    – говорит Роман Гусаров.

    У Китая есть узкофюзеляжные самолеты Comac C919. В авиапарках крупных китайских перевозчиков они занимают небольшую долю – менее 100 самолетов в парке. Китайские СМИ писали, что только 40% компонентов в самолете импортные. Однако в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) изучили основных поставщиков С919 и уверяют, что эта доля больше. Почти три пятых из поставщиков являются компаниями из США, треть поставщиков – из Европы, а из 14 ключевых поставщиков из Китая – семь являются совместными предприятиями.

    «Если американцы перекрывают ключевые компоненты, то до свидания. Без Запада Китай производить свои самолеты не сможет. Даже если эти компоненты производятся в Европе, он может это делать по американской лицензии или иметь американскую интеллектуальную собственность, и США могут запретить поставки», – говорит Гусаров.

    Европа, конечно, с удовольствием заберет себе китайский рынок, если сумеет отстоять свой суверенитет перед американцами, добавляет эксперт.

    От торговой войны США и Китая может выиграть российский авиапром. Однако не за счет продажи в Китай наших самолетов МС-21, которые должны быть запущены в коммерческую серию в 2026 году и будут набирать обороты постепенно. «Думаю, что минимум до 2035 года мы будем производить МС-21 только для себя. Нам предстоит полное импортозамещение иностранных самолетов. У нас порядка 600 магистральных самолетов импортного производства, которые нужно заместить», – считает Гусаров.

    Что будет через 10 лет на мировом рынке авиаперевозок, сложно прогнозировать. Но Китай вряд ли будет сидеть сложа руки: он продолжит активно импортозамещать собственный самолет и за десять лет вполне справится, полагает эксперт. В целом Китаю не интересно менять самолеты Boeing на российские, он сам хочет стать авиационной державой и летать на собственных самолетах. Поэтому наш совместный проект по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета с Китаем не имел продолжения: мы хотели денег и доступ на рынок Китая, а китайцы хотели просто заполучить наши технологии и сами производить самолет.

    Однако пока Китай не стал авиационной державой, Россия может вполне помочь ему на этом пути.

    «Если США лишат Китай комплектующих для китайского самолета типа нашего МС-21, то Китаю придется обратиться к нам, чтобы мы спасли проект. Тогда будет уже другой разговор. Мы можем спроектировать компоненты, чтобы потом поставлять их в Китай. У нас уже есть сертифицированный двигатель ПД-14 для такого класса самолетов.

    Само собой технологии его производства мы им не отдадим, а производить и продавать будем готовы. Вот в таком формате мы можем оказать поддержку торговому партнеру», – говорит Гусаров.

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