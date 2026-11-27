Tекст: Валерия Городецкая

Куценко рассказал, что один из главных принципов морской пехоты – не оставлять своих, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Это касается не только службы, но и жизни после возвращения с фронта. Сегодня, работая с ветеранами и их семьями, я особенно хорошо понимаю значение этого принципа. Важно, чтобы каждый боец чувствовал поддержку, мог получить образование, найти работу и реализовать себя в мирной жизни», – заявил он.

Помощник управляющего директора по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации «Ростех» Геннадий Новиков подчеркнул, что морская пехота – это люди, способные действовать в меняющихся условиях, быстро осваивать новое и брать на себя ответственность. По его словам, в промышленности важны способность учиться, дисциплина и умение работать в команде, а обучение на программе «Время героев» позволило дополнить имеющийся опыт новыми профессиональными знаниями.

Глава муниципального образования – председатель Тамбовской городской думы, кавалер двух орденов Мужества Константин Кутейников добавил, что служба в морской пехоте формирует особое отношение к ответственности. Он отметил, что в муниципальном управлении принцип ответственности за людей остается неизменным: важно слышать жителей, понимать их потребности и добиваться решения конкретных проблем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Герой России Михаил Тамбовцев подал заявку на третий поток образовательной программы «Время героев».

В среду участник программы Константин Широков получил должность первого заместителя министра культурного наследия Псковской области.

В прошлом месяце участники «Времени героев» поздравили военнослужащих Сухопутных войск России с профессиональным праздником.