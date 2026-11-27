Минцифры ЛНР: Телевидение и радио отключились на юге республики из-за атаки БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Телевидение полностью отсутствует, а радио работает с перебоями в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе из-за повреждения оборудования на мачтовом сооружении. Частичные отключения сигнала также зафиксированы в Антрацитовском и Краснодонском округах и соседних населенных пунктах, сообщает Минцифры ЛНР в Max.

Несмотря на значительные разрушения, в регионе продолжают работу радиостанции «Республика ФМ», «Победа», «Время ФМ», «Радио России», «Маяк» и «Своя Волна».

Специалисты предприятия «РТРС» уже приступили к восстановительным работам на объекте. Точные сроки возобновления полноценного вещания пока не называются из-за масштаба повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека при ударах ВСУ.

В четверг жертвами атак украинской армии в регионе стали четыре мирных жителя.

В среду массированные удары беспилотников привели к гибели еще трех человек.