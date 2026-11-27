Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Атака беспилотника нарушила телерадиовещание на юге ЛНР
Минцифры ЛНР: Телевидение и радио отключились на юге республики из-за атаки БПЛА
В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по передающему оборудованию в городе Ровеньки жители южных районов Луганской народной республики остались без телевизионного и частичного радиовещания.
Телевидение полностью отсутствует, а радио работает с перебоями в Ровеньках и Свердловском муниципальном округе из-за повреждения оборудования на мачтовом сооружении. Частичные отключения сигнала также зафиксированы в Антрацитовском и Краснодонском округах и соседних населенных пунктах, сообщает Минцифры ЛНР в Max.
Несмотря на значительные разрушения, в регионе продолжают работу радиостанции «Республика ФМ», «Победа», «Время ФМ», «Радио России», «Маяк» и «Своя Волна».
Специалисты предприятия «РТРС» уже приступили к восстановительным работам на объекте. Точные сроки возобновления полноценного вещания пока не называются из-за масштаба повреждений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил о гибели одного человека при ударах ВСУ.
В четверг жертвами атак украинской армии в регионе стали четыре мирных жителя.
В среду массированные удары беспилотников привели к гибели еще трех человек.