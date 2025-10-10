  • Новость часаПутин анонсировал появление у России нового оружия
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    10 октября 2025, 17:50 • В мире

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе

    Россия дала Китаю преимущество над Америкой в небе
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Вашингтон предложил запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через территорию России, посчитав, что это создает неравные условия для конкуренции с американскими перевозчиками. В Пекине инициативу назвали недальновидной и предупредили о возможных последствиях для мировой авиации. Продолжат ли китайские самолеты летать над Россией?

    В администрации Дональда Трампа предложили запретить китайским авиакомпаниям выполнять полеты в США через российскую территорию. Как сообщает Reuters, причина инициативы – в неравных условиях для авиаперевозчиков: китайские компании могут использовать воздушное пространство РФ, тогда как американские этой возможности лишены.

    Официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь, комментируя идею Вашингтона, заявил, что Белому дому стоит задуматься о последствиях своей политики. Он подчеркнул, что ограничения США в отношении китайских авиакомпаний «не способствуют контактам между гражданами двух стран». Более того, за решения американских властей придется расплачиваться пассажирам со всего мира, добавил дипломат.

    Напомним, ранее европейские авиакомпании жаловались на китайских перевозчиков, которые, по их мнению, имеют «несправедливое преимущество». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобное положение дел сложилось исключительно по вине правительств государств Старого Света, для которых «изоляция» России оказалась выше интересов собственных граждан и предпринимателей.

    После начала специальной военной операции на Украине страны Запада закрыли воздушное пространство для воздушных судов, зарегистрированных в России, а также транспорта, который принадлежит юридическому или физическому лицу РФ или зафрахтован им. Кремль в ответ запретил полеты над территорией России авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе Евросоюза.

    При этом после прихода в Белый дом Дональда Трампа с начала 2025 года делегации России и США провели два раунда консультаций по устранению раздражителей в двусторонних отношениях – 27 февраля и 10 апреля. В ходе этих встреч Москва, в частности, подняла вопрос о выводе «Аэрофлота» из-под санкций и предложила Штатам восстановить прямое авиасообщение между странами.

    Однако Вашингтон связывает этот аспект сотрудничества с достижением прогресса в урегулировании конфликта на Украине. «Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение», – говорил помощник президента России Юрий Ушаков.

    В середине июня глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что авиасообщение с США может возобновиться до конца 2025 года. В августе посол России Александр Дарчиев сообщил, что переговорный процесс по этому треку продолжается. «Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», – сказал он «Известиям».

    Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил, что запрет западным авиакомпаниям совершать полеты над территорией России поставил китайских перевозчиков в выгодное положение. «Они могут следовать по коротким трассам без увеличения времени пути и расхода топлива. Авиаторы из Европы и США несут дополнительные расходы», – пояснил он.

    «Попытка Белого дома удовлетворить жалобы местных авиакомпаний мерами против КНР противоречит духу международных правил, общепринятых в мировой гражданской авиации. Но если администрация Трампа все же перейдет от угроз к делу, то Поднебесная в ответ, вероятно, заблокирует полеты для американских компаний», – добавил эксперт.

    «Для России это обернется потерей части доходов

    от аэронавигационного обслуживания рейсов перевозчиков КНР. Впрочем, вряд ли ситуация станет развиваться по такому сценарию. Я думаю, США и Китай придут к компромиссу в относительно сжатые сроки. Но прогнуть авиакомпании КНР и изгнать их из российского неба Вашингтону вряд ли удастся», – рассуждает Пантелеев.

    Впрочем, в проигрывании китайским авиакомпаниями Белый дом может винить только себя, подчеркнул Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Штаты, как и ЕС сами себе выстрелили в ногу», – считает собеседник.

    При этом первая реакция Пекина на американские угрозы оказалась спокойной и трезвой. «Создается впечатление, что китайские власти таким образом дают совет американским коллегам: «Хотите решить проблему – договаривайтесь с Москвой». Несгибаемый Китай также показывает, что ни США, ни кто-либо иной не могут диктовать ему условия бизнеса и политики», – детализировал политолог.

    При этом нынешняя администрация Штатов, по всей видимости, продолжает наступать на те же грабли, что и предыдущая.

    Как отмечают эксперты, инициатива запретить китайским авиакомпаниям летать через Россию выглядит лицемерно и несколько недальновидно. «Для наших заокеанских визави было бы экономически выгодно возобновить взаимное авиасообщение», – указал авиаэксперт Роман Гусаров.

    По его оценкам, решение проблемы путем ограничений против КНР едва ли можно назвать оптимальным. «С точки зрения международного воздушного права, предложение Белого дома незаконно. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил аналитик.

    «Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же, речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал собеседник.

    «Для США привычно нарушать международные нормы.

    В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты», – прогнозирует спикер. Он допускает, что в качестве ответной меры Пекин может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing.

    «На этом фоне для России могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – заключил Гусаров.

    Дорогое золото бьет по доллару

Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения?

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь.

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

«Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника?

    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши

Польша в очередной раз унижает Германию, открыто заявляя, что не выдаст ФРГ обвиняемого в подрыве газопроводов «Северный поток». Но удивительнее всего то, что Берлин словно не замечает происходящего – не устраивает скандал и не выступает с обвинениями в адрес Варшавы. Возможно, и Польша, и Германия в этом смысле преследуют один интерес.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Карине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    • Еще одна страна ЕС отказалась платить за Киев

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

