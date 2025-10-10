Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».16 комментариев
В ответ на давление США в авиасфере Китай может пригрозить отказом от закупок американских самолетов. На фоне спора Вашингтона и Пекина Москва могла бы инициировать трехсторонний полилог для взаимного возобновления авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США пригрозили запретить китайским компаниям использовать для полетов территорию России.
«Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.
«Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.
«Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.
«Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.
«Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.
«Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.
Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.
В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.