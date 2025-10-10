  • Новость часаАвиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России
    Почему Германия терпит унижение со стороны Польши
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о подходах к конфликту на Украине и итогах встречи с Трампом на Аляске
    Военный эксперт оценил первое уничтожение украинской ракеты «Фламинго»
    Дуров в свой день рождения заявил о мрачном будущем для интернета
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по энергетике Украины
    Путин и Алиев обнялись на неформальной встрече лидеров стран СНГ
    Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией
    Власти Грузии решили запретить партию Саакашвили
    Объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    10 октября 2025, 13:04 • Новости дня

    Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В ответ на давление США в авиасфере Китай может пригрозить отказом от закупок американских самолетов. На фоне спора Вашингтона и Пекина Москва могла бы инициировать трехсторонний полилог для взаимного возобновления авиасообщения, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США пригрозили запретить китайским компаниям использовать для полетов территорию России.

    «Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

    «Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.

    «Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.

    «Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.

    «Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.

    «Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.

    Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.

    В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

    8 октября 2025, 13:53 • Новости дня
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, выступая в Госдуме заявил, что значительная часть достигнутого ранее прогресса по украинскому урегулированию после переговоров в Анкоридже была утрачена из-за позиции европейских стран.

    Рябков заявил, что значительная часть импульса, который был дан на саммите в Анкоридже для урегулирования ситуации на Украине, уже исчерпан, передает ТАСС.

    «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», – заявил он, выступая в Госдуме.

    Дипломат подчеркнул, что подобное развитие событий стало результатом «деструктивной деятельности прежде всего европейцев», добавив, что Москва открыто сообщает об этом на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча президентов России и США на Аляске придала новый импульс американо-российским экономическим отношениям. Эксперты назвали встречу Путина и Трампа символом победы Москвы. Встреча Путина и Трампа на Аляске была охарактеризована экспертами как теплая.

    8 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония.

    Госдума на пленарном заседании приняла законопроект, внесенный кабмином России, о денонсации соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Этот документ был заключен в 2000 году и ратифицирован в 2011-м, в его рамках Россия и США обязались утилизировать по 34 тонны плутония, ранее предназначенного для оборонных целей, но признанного избыточным, передает ТАСС.

    Вместе с основным соглашением прекращается действие всех сопутствующих протоколов, регулирующих финансирование, гражданскую ответственность и технические детали утилизации материала путем облучения плутония в ядерных реакторах.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, выступая в Госдуме, заявил, что сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом данного соглашения, неприемлемо и нецелесообразно с каких-либо точек зрения.

    Дипломат отметил, что в создавшихся условиях выход России из соглашения становится естественным шагом.

    Ранее комитет Госдумы по международным делам рекомендовал парламенту денонсировать соглашение между Россией и США об утилизации плутония.

    Правительство России денонсировало соглашение со Швецией об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках.

    10 октября 2025, 11:00 • Видео
    Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

    У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    10 октября 2025, 02:22 • Новости дня
    Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США через Россию

    @ Andrew Surma/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассматривают инициативу запретить китайским авиакомпаниям использовать воздушное пространство России при рейсах между Китаем и США, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, предлагается ввести запрет для китайских авиакомпаний «пролетать над территорией России при рейсах в и из Соединенных Штатов Америки», передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что данная инициатива стала ответом на существующую практику, согласно которой авиаперевозчики КНР продолжают использовать российские маршруты, тогда как американским компаниям такие полеты запрещены решениями правительства США. Американские авиакомпании давно критикуют такое положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico отметило, что авиакомпании Евросоюза проигрывают Китаю из-за закрытия российского воздушного пространства. Авиакомпании США потребовали от властей запретить конкурентам из Индии и Китая использовать российские маршруты для перелетов.

    9 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Диалог России и США поставлен на «серьезную паузу», вопрос о новой встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа не стоит, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    О серьезной паузе в диалоге между Россией и США по украинскому вопросу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, в процессе переговоров, в частности в развитии стамбульских соглашений, возник значительный перерыв.

    Кроме того, представитель Кремля заявил, что вопрос проведения новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не рассматривается.

    Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

    Песков заявил о паузе во взаимодействии с Киевом не по вине Москвы.

    По его словам, официальный Киев занял абстрактную позицию и не проявляет интереса к мирным переговорам.

    8 октября 2025, 12:55 • Новости дня
    МИД призвал США осознать тяжесть последствий передачи Украине ракет «Томагавк»
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил обеспокоенность возможной передачей Украине ракет Tomahawk и призвал США к ответственному подходу в этом вопросе.

    По его словам, Россия призывает США проявить ответственность при рассмотрении возможной передачи Украине ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Рябков подчеркнул, что без программного обеспечения и пусковых установок эти ракеты представляют собой лишь заготовки. По его словам, «гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым задействованием американского персонала».

    Рябков выразил надежду на то, что Вашингтон осознает всю тяжесть последствий возможных решений по передаче ракет. Он призвал руководство США и американских военных трезво и ответственно подойти к ситуации. Замминистра также отметил, что у России нет нервозности по этому поводу и ресурсы позволяют двигаться в том направлении, которое определяет верховный главнокомандующий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.

    9 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    В США заявили о наличии у Вашингтона мощного оружия, не переданного Украине

    @ Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон располагает мощными системами вооружения, которые способны нанести значительный ущерб в случае необходимости, подчеркнул американский дипломат на конференции в Риге.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на конференции по вопросам безопасности в столице Латвии, заявил о наличии у США ряда мощных средств, которые пока не были переданы Украине, сообщает ТАСС. По словам дипломата, эти вооружения могут быть использованы при необходимости и способны нанести серьезный ущерб.

    Уитакер также отметил, что Вашингтон не фиксирует признаков готовности Москвы к переговорам по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от развития ситуации.

    Ранее российские власти неоднократно обращали внимание на опасность поставок западного оружия Киеву. Президент Владимир Путин заявлял, что поставка ракет Tomahawk не повлияет на ситуацию на фронте. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины станут для России законной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа объявила о создании стены дронов, формально заявляя о «защите» от России. Эксперты отмечали, что Евросоюз фактически создает наступательный роботизированный комплекс для атак на Россию, а Украина активно участвует в этом проекте.

    Президент России Владимир Путин проинформировал лидера Таджикистана Эмомали Рахмона о ходе урегулирования ситуации на Украине. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что возможная передача Киеву американских ракет Tomahawk станет стратегической ошибкой для Дональда Трампа.

    10 октября 2025, 02:38 • Новости дня
    США спрогнозировали сокращение Индией закупок российской нефти
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США рассчитывают, что Индия вскоре сократит импорт российской нефти и переключится на американские поставки, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Бессент напомнил, что США ввели в отношении Индии пошлины. «Думаю, вскоре мы увидим изменение баланса, а именно они начнут покупать меньше российской нефти и больше американской», – приводит слова Бессента ТАСС. со ссылкой на Fox News.

    Он выразил уверенность, что баланс импорта скоро изменится, и Индия станет «перераспределять» закупки – приобретать больше нефти у США при «сокращение объемов российской нефти».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели тарифы на индийские товары. Вашингтон отклонил проект торгового соглашения с Индией из-за отказа Нью-Дели снижать закупки нефти из России. Индия отвергла требование США прекратить импорт российской нефти.

    7 октября 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса

    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование кризиса на Украине может быть более сложным процессом, чем разрешение палестино-израильского конфликта, передает ТАСС. Такое мнение он высказал журналистам в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

    «Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», – заявил Трамп. При этом он предложил «посмотреть, что будет с Ближним Востоком».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о передаче ракет Tomahawk на Украину.

    В то же время Трамп отметил, что не поддерживает наращивание военного противостояния на Украине.

    Президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией Джо Байдена.

    10 октября 2025, 11:35 • Новости дня
    Путин сообщил лидерам стран СНГ о положительных итогах встречи с Трампом на Аляске

    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оценивает итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже положительно, и сообщил о намерении информировать коллег по СНГ о достигнутых договоренностях, передает ТАСС.

    «У нас будет возможность еще совсем узким кругом собраться, и я бы хотел именно в таком узком кругу вас проинформировать о результатах. Которые мы в целом оцениваем положительно и, безусловно, нашу последующую работу по урегулированию конфликта на Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске», – заявил Путин главам стран СНГ.

    Глава государства добавил, что уже частично ознакомил некоторых лидеров стран СНГ с содержанием переговоров, посвященных украинскому вопросу. По его словам, дальнейшие действия России на этом направлении будут базироваться на принципах, выработанных в ходе саммита на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, каковы перспективы дальнейших переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    9 октября 2025, 14:52 • Новости дня
    Рябков: США не запрашивали агреман для нового посла в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США пока не обращались за согласованием кандидатуры нового американского посла в Москве, и у российской стороны нет информации о возможной замене, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, Вашингтон еще не направил официальный запрос на получение агремана для нового американского посла в России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что у российской стороны пока нет никакой информации о возможном представлении кандидата на этот пост.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии договоренностей по встрече с США «по раздражителям».

    В августе посольство США объявило о готовности к переговорам по работе дипломатов в Москве.

    8 октября 2025, 10:03 • Новости дня
    Эксперт Степанов оценил военное сотрудничество с Кубой как ответ на Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ратификация соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой открывает возможность размещения на острове современных наступательных ракетных комплексов в ответ на поставки Tomahawk Киеву, сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его словам, ратификация Госдумой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой является своевременным ответом Москвы на угрозы поставки США крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму, передает ТАСС.

    Степанов заявил: «Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова».

    Степанов уточнил, что для сохранения баланса сил оправданной мерой будет поставка на Кубу современных видов вооружения, таких как оперативно-тактические комплексы «Искандер» и баллистический комплекс средней дальности «Орешник». Это позволит создать эффективный инструмент сдерживания и сохранить паритет наступательных возможностей между Россией и странами НАТО.

    Документ о сотрудничестве был подписан в марте 2025 года. Соглашение создает базу для проведения совместных операций, военного обучения, обмена опытом и поставок военной техники, а также гарантирует российским военным иммунитет от кубинской юрисдикции. Для Гаваны оно становится гарантией защиты суверенитета и доступа к передовым технологиям на фоне усиления давления США в регионе.

    Ранее Госдума ратифицировала соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аналитик объяснил, почему крылатые ракеты Tomahawk не смогут применяться на Украине. Зеленский попросил у Трампа поставки этих ракет. Поставка Tomahawk на Украину может стать серьезной эскалацией конфликта.

    8 октября 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске

    Лукьянов: Влияние Европы на Трампа «откатывает» итоги саммита на Аляске

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европа научилась влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Поэтому Брюссель и Киев с помощью генсека НАТО Марка Рютте и президента Финляндии Александра Стубба способствовали исчерпанию импульса саммита Россия-США на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее в МИД России заявили о деструктивной роли европейцев в украинском урегулировании.

    «Слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова об исчерпании импульса саммита Россия-США на Аляске – это своего рода констатация факта: предложения, которые спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф привозил в Москву и которые затем обсуждались в Анкоридже, не получили развития», – пояснил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    «После встречи на Аляске у России, США и ряда других стран были большие ожидания на полноценный запуск трека украинского регулирования. Сейчас Москва подтвердила, что эти надежды не оправдались. Прежние инициативы не сработали, а новые не появляются», – детализировал собеседник.

    При этом аналитик обратил внимание на отсутствие резкости в формулировках Рябкова и призвал не считать, что Москва «хлопнула дверью в диалоге США». «Думаю, не стоит говорить об обнулении результатов аляскинского саммита, поскольку мы видим вовлеченность различных стран в украинское урегулирование, но сдвиг опять произошел в направлении тупиковости дипломатического трека», – посетовал спикер.

    «Брюссель не изменил позиции и делает все, чтобы саботировать мирный переговорный вектор. Слова Рябкова о роли европейцев в исчерпании аляскинского импульса говорят о том, что в Европе научились влиять на главу Белого дома Дональда Трампа. Прежде всего, это относится к генсеку НАТО Марку Рютте и президенту Финляндии Александру Стуббу. Они могут находить специфические аргументы и поведенческую модель для убеждения американского лидера в своих идеях», – отметил он.

    «Следствием слов Рябкова можно считать констатацию того, что ни у кого пока нет рабочего решения украинского кризиса, кроме военного варианта. Но все может быстро поменяться – диалог России и США будет зависеть от того, предоставит ли Трамп Украине ракеты Tomahawk. Это станет маркером намерений Белого дома усиливать давление на Кремль», – продолжил эксперт.

    «Если американская сторона поможет ВСУ, это ухудшит диалог Москвы и Вашингтона. Но для Трампа сейчас более приоритетным является ближневосточное направление. Поэтому он может оставить все, как есть, предоставив возможность Киеву и Европе попытаться улучшить для них ситуацию на фронте. Если это ни к чему не приведет, глава Белого дома через некоторое время снова предложит Киеву и Брюсселю возобновлять переговорный трек с российской стороной», – спрогнозировал Лукьянов.

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что импульс, который придала украинскому урегулированию встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался исчерпан, сообщает РИА «Новости».

    «Мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников войны до последнего украинца оказался в значительной мере исчерпан. <...> Это результат деструктивной деятельности, прежде всего европейцев, о чем мы говорим открыто и прямо», – указал дипломат.

    Ранее Трамп заявил, что практически определился с решением по поставкам крылатых ракет Tomahawk Украине. «Да, я уже принял решение, в общем-то... Я хочу узнать, что они с ними сделают, куда их отправят», – заявил глава Белого дома. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему в последнее время стали популярны разговоры о том, что «дух» аляскинского саммита умер.

    8 октября 2025, 00:18 • Новости дня
    Пушков увидел угрозу ракетной войны в передаче Tomahawk Киеву

    Пушков назвал передачу Украине Tomahawk шагом к ракетной войне

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Украине ракет Tomahawk может привести к неограниченной ракетной войне против России, заявил сенатор Алексей Пушков

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    «Пока решение предоставить Украине »Томагавки« выглядит как путь к еще большей ожесточенности, из которого будет еще сложнее найти выход. Задумывался ли об этом Дональд Трамп?» – написал Пушков в Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что у Украины отсутствуют платформы для запуска этих ракет. По мнению сенатора, ВСУ не способны самостоятельно наводить и управлять такими ракетами, что, по его словам, означает возможное прямое участие американских специалистов.

    Пушков также задал вопрос о предполагаемых целях для ракет с дальностью до 2500 километров и о количестве Tomahawk, которые США могут поставить европейским странам для передачи Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США.

    Путин также заявил, что использовать такие ракеты на Украине без непосредственного участия американских военнослужащих невозможно.

    9 октября 2025, 03:42 • Новости дня
    Директор офиса Госдепа по России Андреоли прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве находится директор офиса госдепартамента США по России Питер Андреоли, сообщили в диппредставительстве США.

    Целью визита Андреоли названы плановые консультации с американскими дипломатами, работающими в Москве. Он обсудил вопросы, касающиеся деятельности посольств в России и США, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве уточнили, что Андреоли также провел ряд других встреч, в том числе в Министерстве иностранных дел России. На этих встречах рассматривались аспекты работы посольств двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что третий раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам работы дипмиссий и визовых процедур запланирован на осень.

    8 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Захарова предупредила о непоправимом ущербе в отношениях с США из-за Tomahawk

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Решение администрации Соединенных Штатов о возможной передаче ракет Tomahawk Киеву может нанести непоправимый ущерб отношениям между Россией и США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС. По ее словам, такой шаг способен не только усилить конфронтацию, но и перечеркнуть начавшееся восстановление двустороннего диалога.

    Захарова подчеркнула прямой речью: «Соответствующее решение администрации США, повторю, если оно в конечном итоге будет принято, не только чревато закручиванием спирали конфронтации, но и нанесет непоправимый ущерб российско-американским отношениям, которые только-только стали проявлять элементы возобновления двустороннего диалога».

    Отдельно Захарова выразила надежду, что сигналы России по вопросу передачи Tomahawk будут услышаны в Вашингтоне. Она отметила, что Москва внимательно отслеживает ситуацию и призывает к максимальной сдержанности, поскольку тема поставок этих ракет крайне чувствительна и может серьезно осложнить урегулирование на украинском направлении.

    Дипломат добавила, что Россия рассчитывает на взвешенный подход американской стороны, чтобы избежать дальнейшей эскалации и сохранить возможности для диалога между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk для ВСУ. Сенатор Алексей Пушков заявил, что передача этих ракет Киеву угрожает началом ракетной войны. Военный эксперт Владимир Степанов назвал военное сотрудничество с Кубой возможным ответом на поставки Tomahawk.


