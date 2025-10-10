Авиаэксперт: Спор Китая и США об авиаперелетах выгоден России

Авиаэксперт Гусаров: Россия может разрешить спор США и Китая в сфере авиасообщения

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Американские авиакомпании уже давно требуют от своих властей решить ситуацию с запретом на пролет в российском воздушном пространстве, благодаря которому китайские авиаперевозчики находятся в более выгодном положении. Бизнес в США не одобряет вмешательство в его деятельность политических аспектов», – пояснил авиаэксперт Роман Гусаров.

«Именно этими обстоятельствами вызвана инициатива Белого дома о запрете китайским перевозчикам осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. Но такое решение вопроса нельзя назвать оптимальным. С точки зрения международного воздушного права инициатива Белого дома незаконна. Вашингтон не может диктовать иностранным авиакомпаниям, через какие территории им летать», – отметил он.

«Единственное, что могут США в этой ситуации – определить для китайских авиаперевозчиков точки входа на свою территорию, которые, впрочем, не имеют железной привязки к маршрутам следования и не являются границами с Россией. К тому же речь идет о кросс-полярных рейсах, что во многом вообще лишает смысла действия американской стороны», – детализировал аналитик.

«Для США привычно нарушать международные нормы. В отношении России они сделали это уже несколько раз, даже если говорить только об авиационном праве. Но эта инициатива не имеет перспектив по другой причине: Китай просто откажется менять маршруты. Вместо этого Пекин пригрозит Вашингтону ответными мерами. Например, он всегда может купить в рамках многомиллиардного заказа Airbus вместо Boeing», – продолжил спикер.

«Таким образом, возможно в данном случае имеет место приглашение китайской стороны к переговорам», – пояснил собеседник. В то же время он указал на несколько лицемерный характер поведения американских властей. «Россия несколько раз предлагала США начать восстановление двусторонних отношений с возобновления взаимного авиасообщения. Для наших заокеанских визави это было бы экономически выгодное решение», – напомнил он.

«Впрочем, в создавшейся ситуации для России тоже могут быть свои плюсы. Например, Москва способна инициировать запуск американо-российско-китайского полилога с тем, чтобы стороны взаимно смягчили санкции и открыли авиасообщения. Это было бы выгодно для всех трех государств», – резюмировал Гусаров.

Ранее администрация Трампа предложила запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирское авиасообщение с США через воздушное пространство России. В Вашингтоне заявили, что такая практика ставит американских перевозчиков в невыгодное положение перед конкурентами из Китая, пишет Reuters. Если решение будет принято, оно может затронуть авиакомпании China Eastern, Xiamen Airlines и China Southern. Инициатива не распространяется на грузовые рейсы.

В ответ официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал США отказаться от давления на другие государства и задуматься о последствиях своей политики для пассажиров по всему миру. На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.