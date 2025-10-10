Пекин отверг требование США к китайским авиакомпаниям не летать над Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что США стоит задуматься о последствиях своей политики вместо давления на другие страны, передает РИА «Новости».

На брифинге в Пекине дипломат отметил, что ограничения Вашингтона на деятельность китайских авиаперевозчиков не помогут развитию транспортных связей между Китаем и США.

Го Цзякунь подчеркнул: «Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний не поспособствуют передвижению людей между двумя странами». Кроме того, представитель МИД КНР добавил, что Пекин советует Вашингтону переосмыслить влияние собственной политики на американские компании, а не оказывать необоснованное давление на другие государства, из-за чего страдают потребители по всему миру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом предложил запретить китайским авиакомпаниям летать в США по маршрутам через Россию. Авиакомпании Европейского союза проигрывают Китаю из-за закрытия воздушного пространства России. Авиакомпании США ранее потребовали ограничить доступ конкурентам из Индии и Китая к маршрутам над Россией.