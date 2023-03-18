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18 марта, суббота | Последнее обновление — 09:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
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21:02
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Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией
NYT: Авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией
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Лишившиеся возможности полетов над российской территорией американские авиакомпании призвали Конгресс и Белый дом запретить российское воздушное пространство их иностранным конкурентам, сообщают американские СМИ.
Полярные маршруты экономят время перелета и уменьшают расход топлива. Потеряв их, авиакомпании США изменили планы транстихоокеанских рейсов, им пришлось сократить число пассажиров и грузов. Кроме того, отложен запуск более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов, сообщает The New York Times.
Авиакомпании США в результате терпят убытки, поскольку их иностранным конкурентам, которым позволено летать через российскую территорию, перевозят пассажиров быстрее и за более низкую цену. В частности, отраслевая лоббистская группа Airlines for America оценила ежегодную потерю доли рынка американскими перевозчиками в 2 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Американские представители отрасли полагают, что компании Air India, Emirates и China Eastern Airlines, имеющие доступ к более коротким и экономичным маршрутам через Россию, получают «несправедливое преимущество».
Американские авиакомпании требуют от Конгресса и Белого дома «решить проблему», распространив на иностранные перевозчики те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из США, «фактически вынудив» их летать теми же маршрутами.
По словам пресс-секретаря Airlines for America Марли Кольер, администрации Джо Байдена необходимо принять меры, чтобы иностранные авиакомпании «не вылетали, не приземлялись и не проходили транзитом через аэропорты США».
Источники NYT сообщили, что инициатива перевозчиков, «похоже», получила поддержку минтранса США. Ведомство, по информации издания, недавно подготовило проект приказа, который запрещает китайским авиакомпаниям, перевозящим пассажиров в Штаты, летать через воздушное пространство России. Проект, как сообщается, поступил на рассмотрение Белого дома.
Напомним, ранее в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. Авиаэксперт Роман Гусаров рассказал газете ВЗГЛЯД заявил, что роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами, отмечал он.
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с упавшим в Черное море дроном Reaper
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США изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море, следует из данных с портала Flightradar24.
Согласно данным на портале, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл один из стратегических беспилотников США, которые регулярно выполняют разведывательные вылеты с базы на Сицилии в район российского Крыма. Это первый полет Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper, и в этот раз маршрут беспилотника существенно изменен, передает РИА «Новости».
Из треков полета следует, что сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем Global Hawk предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершали. Затем беспилотник отправился в воздушное пространство над Черным морем, где обычно эти летательные аппараты дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма, иногда до 24 часов. Однако в этот раз удаление маршрута беспилотника от самой южной точки Крыма существенно увеличилось – если ранее в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то сейчас беспилотник прошел мимо южного побережья Крыма на минимальном расстоянии 150 км.
Также был изменен основной район барражирования над Черным морем – в текущем полете американского беспилотника он был расположен не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее – ближе к Новороссийску и Сочи.
В настоящее время Global Hawk продолжает полет над Черным морем в сторону Румынии.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
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Эксперт: США на рынке ядерного топлива уготовили Украине роль Намибии
Эксперт Анпилогов: Украина собралась производить ядерный контрафакт
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Либо Украина начнет продавать добытый уран по себестоимости, как это делает Намибия, либо она начнет торговать контрафактной продукцией сомнительного качества в Европе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов, комментируя желание украинского Минэнерго изготавливать и экспортировать ядерное топливо при поддержке компании Westinghouse.
«И у США, и у Украины отсутствует один из основных элементов производства современного ядерного топлива – системы разделения изотопа. Ведь недостаточно просто добыть уран», – сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Еще необходимо создать трубы для размещения тепловыделяющих элементов. Это маленькие таблетки, содержащие обогащенный уран по изотопу «Уран-235». Для обогащения сырья используются газовые центрифуги, и этими мощностями в основном располагает Россия. То есть вся Украина, Европа и США де-факто держатся за счет российского оборудования», – объясняет собеседник.
«Сейчас Киев, судя по всему, планирует производить детали тепловыделяющих сборок самостоятельно, но непосредственно сам «Уран-235» придется покупать в России посредством каких-либо схем. Роль Украины в лучшем случае ограничится добычей природного урана на территории Кировоградской области или города Желтые Воды», – полагает эксперт.
«Примечательно, что Украина фактически ничем не будет отличаться, например, от африканской Намибии, которая добывает уран и продает его по себестоимости. Именно эта ниша уготована Украине, ведь Westinghouse – коммерческая компания, которая не заинтересована в том, чтобы делиться сверхприбылью», – акцентирует Анпилогов.
«Собственно, Westinghouse больше всех заинтересован в этом амбициозном проекте. Рынок советских реакторов в Европе достаточно большой. Наши технологии стоят на АЭС таких стран, как Венгрия, Болгария, Чехия и Финляндия», – добавил собеседник.
«Забавно, что Украина собирается в перспективе производить сборку для реакторов ВВЭР-440. Но разрешения на это от Ростатома у них нет. Так что максимум, который в итоге будет предлагать Киев, – контрафактная продукция сомнительного качества. Проявить она себя сможет примерно так же, как и сборки компании Westinghouse, которые апробировались на украинских предприятиях», – считает эксперт.
«Зачастую тесты оборудования приводили к критическим остановкам мощностей и крупным авариям. И если Украина начнет производить такие сборки, а затем они будут сбоить, то Росатом уже не будет нести за это ответственности. Россия может просто отозвать гарантию с реакторов, которые будут использовать соответствующую продукцию», – заключил Анпилогов
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США и компанией Westinghouse также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Politico: Китай поставил России карабины и детали для дронов
Politico: Китай поставил России оружие и детали для беспилотников
Китайские компании поставили в прошлом году около 1 тыс. карабинов, детали для беспилотников и экипировку, включая бронежилеты, сообщила газета Politico со ссылкой на торговые данные.
Как отмечает Politico, в июне прошлого года один из крупнейших подрядчиков Минобороны Китая China North Industries Group Corporation Limited поставил российской компании «Техкрим», которая сотрудничает с российской армией и правительством, карабины CQ-A, созданные по образцу M16. Отмечается, что они были представлены как «гражданские охотничьи ружья», пишет «Коммерсант». Эти карабины находятся на вооружении Филиппин, Южного Судана и Парагвая и военизированной полиции Китая, отмечает Politico.
Кроме того, через Турцию и ОАЭ в Россию были доставлены 12 партий комплектующих для беспилотников и более 12 тыс. бронежилетов.
Издание со ссылкой на таможенные данные указывает, что из Китая в Россию поставляют товары двойного назначения, которые ранее не были учтены. При этом неизвестно используется ли закупленное в Китае оборудование в конфликте на Украине.
Как пишет Politico, есть свидетельства о применении Россией китайских дронов в СВО, отмечается, что в ноябре и декабре 2022 года Китай поставил российской компании камеры и аккумуляторы для дронов.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Китай может рассматривать возможность передать России беспилотники и артиллерийские системы для использования в зоне СВО.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
США и их союзники не дали омбудсмену ДНР выступить в Совбезе ООН
Большинство членов СБ ООН проголосовало против выступления омбудсмена ДНР Морозовой на заседании по Украине
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Большинство членов Совбеза ООН в ходе процедурного голосования, которое устроили по инициативе США, высказались против выступления омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой на заседании СБ по гуманитарной ситуации на Украине.
Заседание СБ ООН проводится по инициативе США и Албании. Все члены СБ ООН собрались в зале заседаний, когда постпред Мозамбика при ООН Педро Комиссарио Афонсо, который занимает сейчас пост председателя Совбеза, сообщил о необходимости провести дополнительные консультации, после чего члены СБ вновь покинули зал.
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что США запросили процедурное голосование по выступлению в формате видеосвязи омбудсмена ДНР, передает ТАСС.
В поддержку выступления Морозовой высказались Россия, Бразилия, Гана и Китай, против – Албания, Великобритания, Мальта, США, Франция, Швейцария, Эквадор и Япония. Габон, Мозамбик и ОАЭ воздержались.
Постпред России Василий Небензя выразил сожаление в связи с результатами голосования. Он заявил: «Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания».
Небензя заявил, что противники выступления Морозовой продемонстрировали «вопиющее лицемерие и двойные стандарты», под «надуманными предлогами» отказав представителям Донбасса выступить перед СБ, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул Небензя, Россия «никогда до такого не опускалась», не препятствовала западным странам вызывать докладчиков. Ситуация с Морозовой, заявил Небензя, станет «поводом задуматься о том», как Россия в дальнейшем станет «рассматривать запросы от коллег» по докладчикам.
Небензя отметил, что, по мнению Томас-Гринфилд, «выслушивать докладчиков от непризнанных территорий – это недопустимо и является нарушением резолюции». «А, например, приглашение в Совет Безопасности представителей Косова – это явное нарушение резолюции СБ ООН 1244. Будем учитывать принципиальную позицию США по этому поводу», – сказал он.
Небензя сообщил, что Россия в начале апреля проведет неформальное заседание СБ ООН по теме эвакуированных из зоны украинского конфликта детей. Первый зампостпреда Дмитрий Полянский сказал, что принять участие в заседании пригласят Морозову.
В декабре Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
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В России оценили планы Украины наладить производство и экспорт ядерного топлива
Экономист Лизан: Украина способна лишь на экспорт необогащенного урана
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Из всего цикла производства ядерного топлива Киев располагает лишь добычей урана. Скорее всего, Украина будет поставлять западным странам сырье, а всем скажет, что производит полноценный продукт, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее министр энергетики Украины заявил о намерении экспортировать ядерное топливо в Европу, заменив на рынке Россию.
«Украина добывает уран, однако для производства ядерного топлива его также необходимо обогатить. Подобными мощностями Киев не обладает. Конечно, можно прибегнуть к помощи европейцев, например, французов, но услуги Парижа обойдутся недешево. В этом плане было бы гораздо выгоднее сотрудничать с Россией, но в текущий момент это невозможно», – считает экономист Иван Лизан.
«Следующий шаг – это преобразование обогащенного урана в ядерные таблетки. Предприятий, обладающих подобными технологиями, на Украине нет. Еще до Евромайдана экс-президент Украины Янукович пытался продвигать идеи партнерства в данной сфере с Москвой. Росатом изготовил необходимое оборудование для будущего завода, однако госпереворот в Киеве разрушил все планы», – подчеркивает эксперт.
«Уже в 2015 году Украина отказалась внести оплату за оказанные услуги, и проект был заморожен. Таким образом, создать ядерные таблетки у них не получится. Но и это не является заключительным этапом производства топлива, ведь полученные материалы необходимо поместить в циркониевые трубки для дальнейшего проката», – отмечает собеседник.
«Киев ведет добычу циркония, но мощностей для его переработки в металл также нет. Ранее планировалось построить предприятия, способные производить трубки для получения ядерного топлива, однако наладить стабильный поток инвестиций не удалось. Собственно, амбициозные планы снова потерпели крах», – акцентирует экономист.
«Финальным этапом производства ядерного топлива является создание тепловыделяющих сборок. Это высокотехнологичный процесс, в котором важно учитывать малейшие детали. Необходимо обеспечить наличие чистого циркония, без примесей. Без этого итоговый продукт может существенно пострадать в качестве», – считает Лизан.
«Кроме того, полученные сборки также необходимо проверить опытным путем. Раньше этим на Украине занималась компания Westinghouse, которая проводила апробацию на местных заводах американской продукции», – рассуждает собеседник.
«Скорее всего, Украина ограничится добычей урана, который впоследствии будут передавать той же Westinghouse на обогащение. Собственно, на американцев также ляжет и остальной процесс создания тепловыделяющих сборок. Это в Киеве и назовут «собственным производством», – акцентирует эксперт.
«Подобные инициативы Украины могут быть выгодны Чехии, чья АЭС зависит от поставок топлива из России. Другим странам подобные начинания неинтересны. Например, и Венгрия, и Турция в данной сфере достаточно тесно сотрудничают с Москвой. После начала СВО лишь Прага заявила о желании разорвать ядерное партнерство с РФ», – резюмирует Лизан.
В четверг министр энергетики Украины заявил, что Киев намерен экспортировать ядерное топливо в Европу, пишет ТАСС. В настоящее время ряд европейских стран намерены отказаться от импорта российских энергоресурсов для поддержания работы собственных атомных блоков. «В перспективе Украина может стать поставщиком для этих государств», – приводятся слова чиновника на сайте ведомства.
Для создания собственной линии по производству ядерного топлива «Энергоатому» потребуется три года, уточнил глава предприятия. Специалисты страны в сотрудничестве с партнерами из США также намерены вытеснить РФ с мирового рынка ядерных технологий, начав процесс создания составных частей топливных блоков.
Все энергоблоки украинских АЭС спроектированы под использование тепловыделяющих сборок, которые производит российская компания ТВЭЛ. Использование Киевом в реакторах атомных электростанций американских аналогов ранее приводило к внеплановым остановкам и длительным ремонтам энергоблоков, отмечает ТАСС.
Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о планах возобновить экспорт электроэнергии на Запад, несмотря на жалобы киевских властей на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Тем самым офис Зеленского планирует расплачиваться за гуманитарную помощь, полученную от стран ЕС.
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Шойгу представил к госнаградам предотвративших нарушение границы американским беспилотником MQ-9 летчиков Су-27
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Министр обороны Сергей Шойгу представил к награждению летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, сообщили в Минобороны.
Шойгу представил к госнаградам летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО, говорится в Telegram-канале Минобороны.
Границы района, установленного в целях проведения специальной военной операции, были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.
Ранее CNN сообщил, что Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря.
Напомним, Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, отметили в Минобороны.
Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву
Политолог Бордачев: Визит Си Цзиньпина демонстрирует стабильность дружбы России и Китая
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За прошлый год отношения Москвы и Пекина вышли на качественно новый уровень. Лидерам стран предстоит «сверить часы» – согласовать вопросы будущего энергетического и торгового сотрудничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта.
«Визит Си Цзиньпина в Россию получится столь продолжительным, потому что наши страны – хорошие партнеры. А значит, на повестке стоит много насущных вопросов по развитию сотрудничества. Их обсуждение займет немало времени. Надо соблюсти и уже традиционные процедуры – каждый раз, когда лидер Китая приезжает в Москву, он выступает с речью в МГИМО. Это важное и ответственное мероприятие, отказываться от которого нельзя», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Если рассуждать о грядущих переговорах предметно, то одной из ключевых тем станут вопросы международной безопасности. В феврале 2022 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. Тогда лидеры сформулировали единую позицию по данному направлению. Отмечу, что обе стороны достаточно четко придерживаются ее и по сей день», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, недавно Китай выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Европе и предложениями по мирному урегулированию на Украине. На Западе идеи КНР встретили достаточно негативно, в то время как Россия могла бы высказаться в поддержку Поднебесной. Также Москва и Пекин активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество, дальнейшее развитие которого также необходимо обсудить», – отмечает политолог.
«В частности, очень важно достичь понимания в сфере энергетического партнерства. В настоящий момент Россия находится в процессе переориентации ресурсного экспорта. Китай в нем играет далеко не последнюю роль. В связи с этим встает много вопросов о сопутствующих технологических и логистических проектах», – акцентирует эксперт.
«Визит Си Цзиньпина важен и по другой причине. На протяжении более 20 лет лидеры РФ и КНР поочередно совершают визиты в города дружеской страны. В прошлом году в Пекин выехал Путин, теперь пришла пора и Си Цзиньпину посетить Москву. Подобным образом мы демонстрируем стабильность наших дружеских связей, которые не подвержены влиянию текущих глобальных вызовов», – резюмирует Бордачев.
В пятницу Кремль анонсировал трехдневный визит главы Китая в Россию. С 20 по 22 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и подписать ряд важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, сообщается на сайте президента России.
Отмечается, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и практиковать «подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», приводят РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Он также отметил, что Пекин будет занимать объективную позицию по Украине.
Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях. Сотрудничество РФ и КНР на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, считает президент Владимир Путин.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине, а также как подрыв «Северных потоков» сблизил Москву и Пекин.
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Названы некоторые темы переговоров Путина и Си Цзиньпина
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящих переговоров обсудят конфликт на Украине, военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Ушаков, говоря о вопросе конфликта на Украине, отметил, что Россия ценит сдержанную, выверенную позицию китайского руководства по данному вопросу, сообщает ТАСС.
«Я просто уверен, что и наш руководитель, и китайский лидер обменяются своими оценками нынешней ситуации именно в контексте развития конфликта на Украине. Какие мысли появятся после этого, посмотрим», – добавил он.
Также Ушаков добавил, что стороны обсудят военно-техническое сотрудничество (ВТС) и энергетическую тему.
Он отметил, что «на переговоры приглашены и (министр обороны РФ Сергей) Шойгу, и (директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий) Шугаев», что предельно ясно говорит о предполагаемых к обсуждению темах» .
Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран.
МИД опроверг заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ
В МИД заявили, что заявления США о недействительности приостановки Россией действия ДСНВ несостоятельны
В Москве сочли несостоятельными заявления Штатов о том, что приостановка Россией действия Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) юридически недействительна, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, такие «инсинуации» со стороны госдепартамента США несостоятельны с международно-правовой точки зрения, передает РИА «Новости».
Рябков отметил, что такие вбросы в качестве элемента политико-пропагандистской кампании Вашингтона использует для того, чтобы вынудить Россию к восстановлению режима ДСНВ и сохранению для США возможности по беспрепятственному «просвечиванию» российского стратегического арсенала, передает «Коммерсант».
По словам политика, в Москве готовы повторно подтвердить, что в условиях ведения Западом во главе с США тотальной гибридной войны против России такой вариант полностью исключен.
По мнению Рябкова, все необходимые юридические обоснования были неоднократно представлены Россией во всех подробностях.
Он добавил, что российская сторона приняла решение ввиду получения доказательств о существенном нарушении Вашингтоном Договора.
Резюмируя, Рябков подчеркнул, что в случае, если Штаты действительно заинтересованы в возобновлении действия ДСНВ, им стоит хотя бы отказаться от пустых фантазий на тему нанесения России «стратегического поражения» и признать безальтернативность учета российских интересов в области безопасности».
Ранее Госдеп США заявил, что объявленная президентом Владимиром Путиным приостановка участия России в ДСНВ является юридически недействительной, РФ обязана выполнять положения соглашения.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя озвучил требование к Западу снять за два месяца санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Пекин: Поездка Си Цзиньпина в Россию будет визитом мира
МИД КНР: Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине
Поездка главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», Китай будет играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин будет продвигать переговоры по Украине, Китай будет занимать объективную позицию по Украине, а визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию будет «визитом мира», передает ТАСС.
Ван Вэньбинь отметил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет новым стимулом для развития китайско-российских отношений и еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание между Пекином и Москвой, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина.
Кремль анонсировал визит Си Цзиньпина в Россию
Кремль: Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта
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Глава Китая Си Цзиньпин посетит Россию с 20 по 22 марта по приглашению президента Владимира Путина, они обсудят вопросы дальнейшего развития партнерства и взаимодействия двух стран, подпишут важные документы, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что глава Китая приедет с официальным визитом в Россию 20-22 марта, его пригласил в Россию Владимир Путин. Во время переговоров лидеры России и Китая обсудят дальнейшее развитие отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами.
Кроме того, запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене и состоится подписание ряда важных двусторонних документов.
Ранее посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин стремится и дальше выстраивать стратегическое взаимодействие «спиной к спине» с Москвой.
Напомним, Reuters сообщал, что Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву.
Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
В Совфеде осудили заявление Вашингтона против прекращения огня на Украине
Сенатор Климов назвал циничным ответ Вашингтона о невозможности прекращения огня на Украине
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США выступили против прекращения огня на Украине, цинично прикрывшись Уставом ООН, который они извратили. Вашингтону нужен кровавый конфликт для продления их глобального доминирования, заявил сенатор Алексей Климов.
Климов отметил в своем Telegram-канале, что по решению Вашингтона именно Зеленский издал в 2022 году указ, запрещающий украинской стороне переговоры с Москвой. Сенатор назвал циничным ответ от США о невозможности прекращения огня, по их мнению, это повлечет за собой еще одно нарушение Устава ООН.
Климов напомнил первые слова «извращаемого США основополагающего документа международного права»: «Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны… объединить наши силы для поддержания международного мира и безопасности…»
«Впрочем, заокеанской империи лжи факты не нужны, а чужая кровь (в данном случае европейская) необходима лишь для продления глобального доминирования», – отметил сенатор.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения по мирному урегулированию кризиса, выдвинутые Китаем. По его словам, прекращение огня сейчас представляет собой еще одно нарушение Устава ООН.
Американский полковник рассказал о подготовке ВСУ для удара по России
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США восемь лет готовили ВСУ для ударов по России
Вашингтон восемь лет готовил украинскую армию к нанесению ударов по России, которую ошибочно считал «хорошо вооруженной бензоколонкой» и не задумывался о последствиях, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Американский военный признался, что было принято решение построить ВСУ для нанесения удара по России, для чего было потрачено восемь лет. При этом в США не задумывались о последствиях, передает Ura.ru.
Макгрегор отметил, что США ошибочно считали Россию «хорошо вооруженной бензоколонкой», но оказалось с точностью до наоборот. Москва оказалась сильным противником с передовыми системами противовоздушной обороны, и времена безнаказанных полетов американских ВВС закончились.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у США остается все меньше возможностей поддерживать умирающий киевский режим.
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