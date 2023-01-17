В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью

|
17 января, вторник | Последнее обновление — 14:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ДНР рассказали о значении деокупации Марьинки
Разделы
Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
Подробности...
16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
Подробности...
Составители различных санкционных списков – а этим, как правило, занимаются бывшие соотечественники, свалившие на Запад, – даже не подозревают, какую важную работу они делают. Ведь это списки самых достойных и активных людей России. Мне повезло попасть в один из них.
Подробности...
В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
Подробности...
Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью
Авиаэксперт Гусаров: Евросоюз попирает паритетность и равенство в гражданской авиации
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Роялти за пролеты над Сибирью – это исключительно коммерческий механизм, который ЕК пытается использовать в своих политических целях. Запад пытается нагло и безнаказанно пренебрегать всеми международными нормами. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее в Евросоюзе потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью.
«Требования ЕК к России об отмене роялти за пролеты над Сибирью выглядят крайне абсурдно. Требовать что-либо руководство ЕК и ЕС может только от самих себя, от своих членов, но не от России. Кроме того, эти отношения регулируются договором, согласно которому европейские компании взяли на себя такие обязательства и согласились платить России деньги за пролеты над Сибирью», – рассказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Этот договор действует не одно десятилетие. Почему сейчас, да еще и в условиях санкционного давления на нас, мы его вдруг должны его отменять? Нам запретили летать на зарубежных самолетах, перестали поставлять запчасти, наши авиакомпании не пускают в ЕС. А мы должны идти им на уступки в случае восстановления авиасообщения?», – недоумевает собеседник.
«До недавнего времени европейские авиакомпании платили роялти и их все устраивало, ведь облетать Россию значительно дороже. Если сейчас они решили, что не хотят платить России – пусть облетают. Это в конце концов коммерческие соглашения», – подчеркнул он.
«По сути наши авиакомпании переуступают европейцам обслуживание данного маршрута, за что и получают компенсацию. Кроме того, существуют межправительственные соглашения, защищающие авиакомпании от дискриминации. Изначально устанавливались паритетные начала для гражданской авиации, которые сейчас Запад всячески нарушает, требуя от нас односторонние уступки», – убежден Гусаров.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале тоже крайне резко высказался о заявлении Еврокомиссии. «Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС», – написал он.
«Но и сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти». Речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты», – объясняет парламентарий.
«Данный механизм существует еще с 1970-х годов и предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета. Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае – географически больших странах», – добавляет он.
«Полученные Россией роялти направляются на модернизацию инфраструктуры, поскольку когда самолет летит над территорией России, используется и амортизируется наземное оборудование, которое строилось СССР и Россией», – акцентировал сенатор.
«Статья 15 Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, на которую часто ссылаются еврочиновники, устанавливает, что пролет над территорией государства не может быть платным. Однако никакие положения Конвенции в связи с практикой заключения «пульных соглашений» между авиакомпаниями не нарушаются уже в силу того, что платы за сам пролет они не касаются. Кроме того, ни СССР, ни Россия не подписывали соглашение о транзите при международных перевозках в рамках Чикагской конвенции», – объяснил Косачев.
«Напомню, что после вступления в ВТО Россия была готова пересмотреть механизм транссибирских роялти, однако соглашение между Россией и ЕС так и не вступило в силу. Брюссель не выполнил своего обещания допустить российские авиакомпании на внутренние рейсы ЕС», – подчеркнул он.
«Не будет лишним отметить и то, что решение ЕС сохранить систему торговли квотами на парниковые газы для воздушных судов также стало одной из причин решения России не отменять роялти за транссибирские перелеты. Это справедливо, ведь иностранные самолеты выбрасывают в наше воздушное пространство СО2, загрязняя атмосферу», – напомнил парламентарий.
Резюмируя свой комментарий, Косачев назвал поведение Еврокомиссии «очередным жульничеством с видом оскорбленной добродетели».
Накануне в ЕС потребовали от РФ отменить плату за перелеты над Сибирью для западных компаний. «Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства для западных авиаперевозчиков, то одна вещь должна исчезнуть – плата за транссибирские перелеты», – заявил глава гендиректората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрик Хололей.
Напомним, что Евросоюз безуспешно добивался от России отмены оплаты за транссибирские перелеты с 2002 года.
Ранее в ответ на решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для российских авиакомпаний Росавиация ограничила полеты над российской территорией перевозчикам из 36 стран. Это нанесло серьезный ущерб крупным европейским компаниям, потерявшим возможность осуществлять экономичные прямые перелеты в Азию.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие убытки понесли авиакомпаний США и ЕС из-за облетов России и кто смог оперативно занять их место на рынке воздушных перевозок.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны заявило об успешном продвижении штурмовых отрядов к северным окраинам Артемовска
|
|
Российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) Донецкой народной республики (ДНР) и железнодорожной станции Соль, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями ВДВ при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска ДНР и железнодорожной станции Соль.
Отмечается, что в ходе боевых действий за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.
В Минобороны подчеркнули, что на Купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
В результате огневого поражения и решительных действий подразделений Западного военного округа на данном направлении за сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, указали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, ударами армейской и штурмовой авиации по скоплениям живой силы нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка и Кузьмино ЛНР.
Кроме того, артиллерийскими ударами и действиями подразделений ВДВ отражена атака штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва ЛНР. В результате нанесенного поражения противник отброшен на исходные позиции. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 115 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа, подчеркнули в пресс-службе.
«На Южно-Донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа, а также морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Владимировка и Угледар ДНР. Также в районе населенного пункта Сладкое уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Общие потери ВСУ за сутки составили до 50 военнослужащих, три пикапа и автомобиль», – говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны заявили, что российские военные развивали успех в направлении Соли в ДНР, ликвидированы более 70 военнослужащих, танк и пять бронемашин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России оценили шансы ВСУ получить сотню истребителей Tornado
Авиаэксперт Пантелеев: ВСУ выгодно получить даже устаревшую авиацию НАТО
|
|
ВСУ устроят даже морально устаревшие модели истребителей Tornado, поскольку вместе с ними украинская армия получит доступ к более широкой и восполняемой ресурсной базе вооружения НАТО. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее Киев попросил у Германии самолеты Tornado в условиях растущего дефицита деталей для истребителей МиГ и Су.
«Даже если у Восточной Европы еще не закончились самолеты МиГ и Су, это произойдет через какое-то непродолжительное время. ВСУ понимают, что большого успеха эти самолеты им уже не принесут», – рассказал глава аналитической службы «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Получить запчасти и авиационные средства поражения к советским моделям самолетов практически неоткуда, поскольку складские запасы в странах бывшего Варшавского договора практически исчерпаны. Вместе с тем переход на натовскую военную технику дает доступ к специалистам, запчастям и всему необходимому для обслуживания самолетов», – отметил собеседник.
«Учитывая, что Запад активно проводит перевооружение на более современный тип воздушных судов, такие самолеты, как Tornado, которые морально устарели, многие страны могут отдать без сожаления», – полагает эксперт.
«Вместе с тем для воздушных сил Украины вовсе не обязательно переобучать местных летчиков, поскольку летать могут и иностранцы. Украина это легализовала. Кроме того, в условиях насыщенной российской противовоздушной обороны, большого смысла тратить много времени и сил на подготовку летного состава нет. Летать они будут недолго», – отмечает он.
Накануне заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что устаревшие немецкие самолеты Tornado, которые собираются вывести из эксплуатации, можно было бы отдать Киеву. По его словам, бундесвер имеет 93 многоцелевых боевых самолета Tornado, которые в ближайшее время выведут из эксплуатации, и хотя это и старый реактивный истребитель, его можно было бы отправить на Украину.
Ранее в Бундестаге призвали канцлера Германии Олафа Шольца выдать Варшаве экспортное разрешение, чтобы Польша могла отправить Украине танки.
Накануне правительство Британии сообщило, что направит Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90. В сообщении указывалось, что обучение ВСУ для управления этой техникой начнется в ближайшие дни.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие реальные цели могут преследовать страны Запада переброской современной ударной техники НАТО на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и Канада лишили российских дипломатов медицинского обслуживания
МИД: США и Канада заставляют медицинские фирмы прекратить обслуживать российских дипломатов
Соединенные Штаты, Канада и несколько стран Европы принуждают местные медицинские фирмы разорвать договоры на обслуживание российских дипломатов, сообщил статс-секретарь и замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
По его словам, они предпринимают попытки сорвать для российских загранучреждений доступ к банковским счетам, вводят ограничения на страхование имущества, принуждают местные фирмы к разрыву договоров на медицинское обслуживание. Это, в свою очередь, препятствует адекватному функционированию диппредставительств, передает ТАСС.
Несколькими днями ранее МИД Эстонии сообщил послу России о необходимости до 1 февраля сократить число российских дипломатов.
Группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Захарова: Арестович является лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а не «агентом Кремля»
|
|
Считать представителя советника руководителя офиса президента Украины Алексея Арестовича «внедренным агентом Кремля» не получится, поскольку он является «лицом киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале написала, что после «сбития», а потом «не сбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом Днепре, Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. «Нет уж, не выйдет. Он – лицо киевского режима. Зеленский – нос, а Арестович – лицо», – добавила дипломат.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске (Днепре) ракета была сбита украинской системой ПВО, в результате чего был разрушен целый подъезд многоэтажки. Он уточнил, что ракета «взорвалась, когда упала».
Позже глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил о 20 погибших при падении ракеты на жилой дом в Днепре.
Депутата Халла-ахо резко осудили в Финляндии за призыв к убийству россиян
Политики и министры Финляндии раскритиковали слова депутата Халла-ахо об убийстве российских военных
|
|
Министр образования Финляндии Ли Андерссон резко осудила и назвала неуместными слова председателя финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо об убийстве российских солдат.
Украинские волонтеры предложили за пожертвование наносить на снаряды любой текст. Финский депутат Халла-ахо выбрал снаряд с надписью «За свободу Финляндии». «Все, что способствует убийству российских солдат, правильно и необходимо», – пояснил он.
Министр образования Андерссон сочла заявление депутата неуместным для человека, занимающего такую должность, передает РИА «Новости».
Выступила с критикой и председатель партии «Истинные финны» Риикка Пурра, указав, что «превращение войны в карнавал – безусловно, неправильная стратегия».
Исследователь Института Восточной Финляндии, доцент Юсси Ялонен обвинил финского политика в «расчеловечивании россиян», он также отметил, что, несмотря на признаки военного психоза в финском парламенте, люди устали от конфликта, дискуссия затухает.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, считает, что слова и действия многих западных политиков свидетельствуют о расчеловечивании коллективного Запада, который перестал сдерживать себя в проявлении ненависти.
В Германии объяснили отставку министра обороны Ламбрехт
Немецкий политолог Рар: США и НАТО хотят видеть во главе Минобороны Германии «ястреба» вместо Ламбрехт
|
|
Кристина Ламбрехт неоднократно оказывалась в центре скандалов. Однако главной причиной ее ухода с поста министра стало недовольство США и стран НАТО. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц принял отставку министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт.
«Ламбрехт за последние два года, будучи в должности главы министерства обороны, очень часто позорилась. Началось с того, что она летала на вертолете в рабочую поездку вместе со своим сыном. Затем, перед Новым годом, она записала видеообращение на фоне фейерверков, где призывала остановить конфликт на Украине», – рассказал германский политолог Александр Рар.
«После этого все стали активно высмеивать Ламбрехт, а СМИ настойчиво требовали ее отставки. Однако эта травля не единственная и не основная причина ухода», – обращает внимание эксперт.
«НАТО и США не нравилась министр обороны. Она медлила с поставками серьезного вооружения Украине. Ведь когда еще в начале конфликта партия «Зеленых» требовала отправить Киеву танки, Ламбрехт ограничилась только касками. Теперь ситуация дошла до проблем с поставками танков», – напоминает собеседник.
«Сейчас у канцлера Олафа Шольца остается очень мало возможностей для маневра. Согласно квотам, он обязаан назначить на пост министра женщину. Но это должен быть «ястреб», поскольку «голубь» вновь не устроит США и НАТО», – отмечает он. Резюмируя, в качестве основной кандидатуры на пост министра обороны ФРГ Рар назвал уполномоченную Бундестага по вопросам военнослужащих Еву Хегль.
Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт попросила канцлера Олафа Шольца об отставке, сообщила газета Bild со ссылкой на личное заявление министра. В своем заявлении она пояснила, что внимание СМИ к ее личности и обсуждение ее действий в последние месяцы вытеснило план дискуссии о нуждах бундесвера и развитии армии в интересах граждан.
Как пишет ТАСС, канцлер Олаф Шольц принял отставку Ламбрехт. Сообщается, что о преемнике решение будет принято «в самое ближайшее время».
Ранее оппозиция – партии «Христианско-демократический союз Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» – потребовала отставки Ламбрехт на фоне связанных с ней череды скандалов. Ламбрехт критиковали за состояние материально-технической базы бундесвера. Также критику вызвало ее новогоднее обращение.
Отмечается, что у политика крайне низкий рейтинг в Германии. Так, согласно опросу INSA, 64% немцев выступали за ее отставку. Кроме того, 59% считают ее плохим министром. И лишь 9% немцев считают, что Ламбрехт хорошо проявила себя на должности главы министерства обороны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Михалков раскритиковал ЕС из-за попадания в черный список
|
|
Режиссер и председатель российского Союза кинематографистов Никита Михалков отправил открытое письмо к Совету Евросоюза, где высказался о внесении его в черный список ЕС, назвав ситуацию введением санкций против человека, высказывающего личное мнение в своей же стране.
Согласно письму, режиссер и актер просит не оценивать обращение как попытку «выйти из-под объявленных санкций» по той причине, что они были введены людьми, которым нет доверия. Михалков отметил лицемерие политиков ЕС, которые таким образом критикуют человека, открыто высказывающего свое мнение своему народу в своей родной стране. Режиссер высмеял такой поступок «цивилизованного демократического общества», передает «Российская газета».
По словам Михалкова, за 11 лет ведения на канале «Россия 24» передачи «Бесогон» он «ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов». Он добавил, в прошедшем году 229 млн зрителей посмотрели 16 выпусков, и задался вопросом, неужели эта цифра не указывает на то, что абсолютное большинство россиян волнуют те вопросы, которые затронуты в передаче.
Также Михалков подчеркнул, что снимает программу на свои собственные средства, рекламодателей и цензуры в ней нет.
«Влиять на ее содержание не может никто», – заметил он.
Режиссер добавил, что введенные санкции связаны именно с программой «Бесогон», которая «своей независимостью помогает людям узнать правду». Михалков не стал скрывать, что его этот факт только радует.
В заключение письма режиссер решил поблагодарить деятелей Брюсселя за признание его деятельности, на что указывает страх ЕС перед тем, что обсуждается на передачах Михалкова.
«Рано или поздно страх выльется в международный трибунал от тех народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто», – резюмировал он.
Напомним, в декабре Европейский союз в официальном журнале опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России и отдельных граждан, куда попал режиссер Никита Михалков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.
Кипр объявил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Министр финансов Кипра Петридис сообщил об аресте российских вкладов более чем на 100 млн евро
Кипр на фоне санкций ЕС арестовал российские вклады на 105 млн евро, сообщают СМИ со ссылкой на министра финансов страны Константиноса Петридиса.
Петридис сообщил, что «паспорта олигархов», включенных в санкционные списки, «находятся в процессе изъятия». Он также заявил о «повышенном внимании» к компаниям на Кипре, которые якобы принадлежат российским бизнесменам, оказавшимся под санкциями ЕС. Указывается, что российские вклады на Кипре за 2022 год составили, предположительно, 5,6 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS News.
Летом жители Кипра пожаловались на нехватку денег из-за сокращения турпотока из России после присоединения к западным санкциям. Весной Кипр начал лишать российских бизнесменов кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине.
Эксперт: Газпрому пора дисциплинировать Молдавию
Эксперт Юшков: Молдавия пытается скрыть историю долга перед Газпромом
|
|
Если Кишинев действительно потерял документы по долгу, то копия договора наверняка есть у Газпрома. Но Молдавия пытается затянуть процесс аудита, чтобы вовсе не платить по счетам. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в республике усомнились в результативности аудита газового долга перед Москвой.
«Молдавия с самого начала воспринимала этот аудит как возможность для торга. И чем больше проходит времени, тем серьезнее они надеются вовсе не отдавать долг», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Если Газпром до сих пор не перекрыл газ, значит, уже и не будет его отключать, полагают в Кишиневе. И история с якобы несохранившимися документами на это лишний раз указывает», – продолжил собеседник.
«Не исключаю, что если Россия предоставит копию договора, то Молдавия от него откажется, сославшись на то, что нужен их оригинальный экземпляр. При этом, разумеется, у компаний имеются все расчеты. Все операции и балансы фиксируются. И Газпром мог бы прислать все необходимые документы», – подчеркивает эксперт.
«Изначально нынешний коммерческий контракт с молдавской стороной подразумевал, что в ноябре 2021 года начинаются поставки. Но параллельно с этим Кишинев начинает выплачивать прошлый долг. И тогда мы приняли политическое решение, о чем говорили Алексей Миллер и Владимир Путин, не замораживать республику в преддверии отопительного сезона», – напоминает Юшков.
«Но идет уже второй год действия контракта. И Молдавия до сих пор не заплатила ни копейки по старому долгу. А по имеющимся поставкам зачастую пропускает дату платежа. Естественно, у них появляется соблазн не платить вообще», – рассуждает собеседник.
«Только жесткие меры со стороны Газпрома могут дисциплинировать Кишинев, но есть много нюансов. Если Россия отключит Молдавию от газа, то проблемы возникнут у Приднестровья. Дело в том, что наши энергоресурсы идут в том числе на крупную Приднестровскую ГРЭС, которая дает электричество на весь регион, включая большую часть Молдавии», – обращает внимание эксперт.
«Также надо учитывать, что Газпрому необходимы текущие доходы. С горем пополам, но какую-то оплату от Кишинева мы получаем. Судя по всему, нам надо было изначально занимать очень жесткую позицию. Ведь как только речь заходит об отключении газа, Молдавия находит деньги для его оплаты», – продолжил он.
«Проблема в том, что наша уступчивость в этом вопросе не приносит ни политических, ни экономически дивидендов. Власти Молдавии не стали лояльно относиться к Москве. Хотя не исключаю, что в перспективе подобные факты в биографии российско-молдавских отношений сыграют нам на руку», – заключил Юшков.
Ранее глава правительства Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не исключена ситуация, при которой международный аудит исторического долга перед Газпромом не сможет прийти к определенным выводам.
По ее словам, проверка должна не только описать долг, но и объяснить его формирование. «К примеру, долг, который был до 1998 года, – с тех пор не очень остались документы», – цитирует политика ТАСС.
Премьер призвала готовиться к серьезному диалогу с Газпромом. По ее словам, руководство Молдавии намерено получить результаты аудита и «вести профессиональный коммерческий диалог по результатам анализа» с российской стороной.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом договоренности с российской стороной предполагали, что Молдавия завершит аудит до 1 октября 2022 года.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему Газпром продолжает поставлять газ в республику, несмотря на неуплату долга.
МИД: Страны ЕС выдвигают россиянам заведомо невыполнимые требования
Замглавы МИД РФ Иванов: Ряд стран ЕС выдвигает невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов
|
|
Государства Европейского союза (ЕС) свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
Дипломат заявил в интервью ТАСС, что на Западе ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи шенгенских виз. Он уточнил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.
Он также отметил, что некоторые страны ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия: требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций. Дипломат констатировал, что оформление россиянам многократных виз сведено к минимуму.
Напомним, в начале сентября 2022 года Еврокомиссия и Совет ЕС утвердили решение о полной остановке действия соглашения с Россией об упрощении визового режима. В конце сентября МИД указал послу ЕС на дискриминационный характер визовой политики Брюсселя.
В США заявили о планах бизнеса России и Китая не участвовать в Давосе
Bloomberg: Предприниматели из РФ и КНР не приедут на экономический форум в Давосе
Представители бизнеса из России и Китая не будут участвовать в работе открывающегося в понедельник Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, сообщает Bloomberg.
Как сообщается, в этом году список гостей-миллиардеров решительно отличается от перечней прошлых лет, тем самым отражая произошедшее в результате глобальных сдвигов смещение центров силы. Как ожидается, в Давос прибудут 116 обладателей миллиардных состояний, что на 40% больше, чем десять лет назад, передает ТАСС.
Индия будет представлена 13 миллиардерами, включая угольного магната Гаутама Адани, чье состояние в прошлом году выросло на 44 млрд долларов, США – 33 делегатами. Форум также посетят 18 миллиардеров из европейских стран.
Напомним, в прошлом году делегация Китая на Всемирном экономическом форуме не стала аплодировать после выступления президента Украины Зеленского и покинула зал.
Российские войска за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили 103 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), живую силу и военную технику в 123 районах, сообщили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ в районе населенного пункта Константиновка ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта реактивных систем залпового огня.
Также за сутки на огневых позициях поражены 103 артиллерийских подразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 123 районах. В районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ».
В ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20, самоходная гаубица 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица Д-30. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, указали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Кроме того, перехвачены восемь снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная, Лисичанск ЛНР, Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмут) ДНР и железнодорожной станции Соль.
В Совфеде предложили использовать зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам
Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.
В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации МИД, европейские страны выдвигают невыполнимые требования для россиян для получения визы. Сенатор предлагает ввести ответные меры на такое проявление дискриминации к россиянам.
По мнению Клишаса, такая политика стран Запада проводится достаточно давно, однако до сих пор не становится понятным, какие меры Москва готова принять в качестве ответа по отношению к этим странам.
Сенатор добавил, что настало время вводить невыполнимый перечень требований для получения гражданами ЕС визы.
«От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», – подчеркнул он.
Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.
В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).
Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.
Политолог: Защита исторической памяти стала неотъемлемой частью СВО
Политолог Григорьев: 2022 год расставил точки над «і» в вопросах исторической памяти
|
|
Прошедший год невероятно консолидировал общество, дал возможность людям понять, что же на самом деле происходит в Донбассе, и позволил восстановить историческую справедливость в отношении исконно русских земель. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя результаты работы по защите исторической памяти в 2022 году.
«Еще во время «Евромайдана» в 2014 году мы с коллегами выезжали в Киев, опрашивали людей и видели первых украинских неонацистов. Они уже тогда говорили о ненависти к русским, о своих планах убивать русских, причем как в Киеве, так и в других регионах, включая Крым. И последние восемь лет это находило все новые и новые подтверждения», – рассказал Максим Григорьев, политолог, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии, глава Международного общественного трибунала по Украине.
«С началом нашей СВО мы увидели еще более массовые преступления украинских националистов и вооруженных сил Украины. В марте в Общественной палате прошла крупная международная конференция, на которой было принято решение о создании Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников», – отметил он.
«Сегодня в его состав входят представители гражданского общества более чем 22 стран мира. Многие из них выезжают в Донбасс и другие регионы, фиксируя эти преступления. В новых регионах России мы опросили более 450 свидетелей и жертв нацистских зверств. На основе этой работы Следственным комитетом России возбуждаются уголовные дела», – добавил собеседник.
«Вместе с тем, 2022 год стал для меня годом абсолютной ясности, нравственного очищения России. Многие люди увидели и поняли, что на самом деле происходит на Украине. Кроме того, многое стало ясно и внутри России. Произошла огромная консолидация общества. С другой стороны, стало явственно видно тех российских граждан, кто ненавидит нашу страну», – акцентирует Григорьев.
«Безусловно, самым важным событием года стало обретение Россией части своих исконных территорий. Однако процесс их освобождения еще не завершен. Но, помимо этого, мы ведем очень тяжелую борьбу с украинской пропагандой. Поэтому празднование Дня Победы и других памятных дат, а также восстановления памятников, почитание памяти героев и Великой Отечественной войны, и современных героев – это очень значимые направления, по которым нам всем предстоит работать в 2023 году», – считает он.
«В наступившем году мы продолжаем свою работу, масштабируем ее, привлекая представителей новых стран для сбора информации о преступлениях украинских неонацистов. Наши материалы используются в том числе и в Совбезе ООН, что подтверждает серьезный уровень работы гражданского общества многих стран и мотивирует работать еще больше», – рассказал собеседник.
Напомним, в декабре в Москве прошел всероссийский медиафорум в рамках проекта «Без срока давности». Форум посвящен трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности» – часть большой работы по защите исторической памяти и борьбе с нацизмом. В контексте современной международной обстановки, он вышел на новый уровень, высветив крепкие связующие нити прошлого германского нацизма и настоящего украинского национализма.
Кроме того, в 2022 году в России состоялось сразу несколько судебных заседаний о признании геноцидом советского народа преступлений немецких фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Так, сперва в марте в Ростовской области действия нацистов в годы ВОВ признали геноцидом. Затем аналогичные процессы прошли в Орловской и Ленинградской областях, а также в Крыму.
Президент России Владимир Путин, выступая в ноябре на Всероссийском съезде судей, заявил, что каждому факту преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны нужно давать судебную оценку. Глава государства также отметил «огромное значение работы, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны».
В конце ноября на выставке-форуме «Украина. На переломах эпох» в ЦВЗ «Манеж» прошла встреча Владимира Путина с историками, представителями традиционных религий России, общественными деятелями. Президент отметил, что содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Карамзина, что настоящее является следствием прошлого. По задумке организаторов, выставка призвана показать историю единства русского и украинского народов от Древнерусского государства до современности.
Кроме того, осенью была презентована подготовленная Российским военно-историческим обществом «Черная книга преступлений бандеровцев», которую научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал на I Международном антифашистском конгрессе.
В сентябре на восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь. Отметим, что решение о восстановлении мемориала принял Путин. Масштабная реконструкция комплекса «Саур-Могила», заняла рекордные 90 дней, сообщали в Минобороны.
При восстановлении мемориала был также отражен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов. Как отметили в оборонном ведомстве, исторический облик Саур-Могилы был воссоздан полностью, также была восстановлена аллея Славы и все ее пилоны – «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам» – пострадавшие в ходе боевых действий.
В ЛНР полностью завершена реставрация мемориала «Непокоренные» в городе Краснодон. Вблизи станицы Луганской открыт после восстановления памятник Князю Игорю. Работы проводило Российское военно-историческое общество. В период с 2014 по 2022 год мемориал был более чем на 70% разрушен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медная обшивка во многих местах была пробита осколками снарядов, серьезные повреждения получили бетонная основа памятника, фундамент и несущий каркас.
Вместе с тем, Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что рассмотрит предложение о создании в Крыму мемориального комплекса на месте концлагеря «Красный».
По завершении заседания оргкомитета «Победа» были обнародованы подписанные президентом указы, по котором Мелитополь и Мариуполь объявлены городами воинской славы, а девять российских городов (в том числе два на новых территориях – Луганск и Горловка) получили звания «Город трудовой доблести».
В августе Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, иск подавала Генпрокуратура. Представители «Азова» устраивали нападения на нацменьшинства, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Теперь служащих в «Азове» могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.
В 2022 году, спустя восемь лет, на освобожденных территориях вновь прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. «В России и в Донбассе вместе с «Единой Россией» мы раздавали ленты и на освобожденных территориях – в Мариуполе, Херсоне. Некоторые жители не брали новые ленты, потому что они у них уже были и их хранили. И теперь доставали, не скрывая слез», – рассказала депутат Госдумы Ольга Занко.
В Мариуполе, у памятника «Жертвам фашизма» спустя восемь лет зажегся Вечный огонь. Также в Мариуполе и других городах волонтеры разворачивали многометровые георгиевские ленту и проносили их к монументам в честь освободителей нашей Родины от фашизма.
Прошедшая в День Победы и ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» побила рекорд по количеству участников. В народном шествии поучаствовали более 12 млн человек. К нему присоединился и президент Владимир Путин. Перед акцией глава страны поздравил россиян и ветеранов с Днем победы, подчеркнув в своей речи, что защита Родины всегда священна.
Весной 2022 года по инициативе Российского исторического общества была сформирована межмузейная группа, в состав которой вошли представители ряда федеральных музеев. Они регулярные посещали в прифронтовую зону для методического обеспечения сбора, описания и каталогизации исторического материала.
А в октябре в РИО открылась выставка, созданная на основе результатов этой работы. свидетельств преступлений украинских неонацистов. В ее основе показания очевидцев, собранные сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и материалы, привезенные из зоны проведения специальной военной операции на Украине членами межмузейной группы. Среди экспонатов - осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика и другие вещественные доказательства преступлений украинских карательных подразделений.
Общественная палата РФ в начале марта инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как проводят свою работу представители международного общественного трибунала в Донбассе.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин и Эрдоган обсудили обмен пленными между Россией и Украиной
Путин и Эрдоган обсудили по телефону российско-украинский обмен пленными
Российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, в частности ранеными. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Отмечается, что, в частности, по инициативе турецкой стороны и с учетом недавних контактов в Анкаре уполномоченных России и Украины по правам человека затронут вопрос об обмене пленными, в первую очередь ранеными.
В пресс-службе добавили, что Владимир Путин обратил внимание своего собеседника «на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники». «Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества», – говорится в сообщении.
Ранее Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Турция предлагает предоставить свою территорию для обменов в рамках гуманитарного коридора между Украиной и Россией.
|
|