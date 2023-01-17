В России резко отреагировали на требование ЕК отменить плату за пролеты над Сибирью

Политолог: Защита исторической памяти стала неотъемлемой частью СВО

Политолог Григорьев: 2022 год расставил точки над «і» в вопросах исторической памяти

Прошедший год невероятно консолидировал общество, дал возможность людям понять, что же на самом деле происходит в Донбассе, и позволил восстановить историческую справедливость в отношении исконно русских земель. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел член Общественной палаты Максим Григорьев, комментируя результаты работы по защите исторической памяти в 2022 году.

«Еще во время «Евромайдана» в 2014 году мы с коллегами выезжали в Киев, опрашивали людей и видели первых украинских неонацистов. Они уже тогда говорили о ненависти к русским, о своих планах убивать русских, причем как в Киеве, так и в других регионах, включая Крым. И последние восемь лет это находило все новые и новые подтверждения», – рассказал Максим Григорьев, политолог, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии, глава Международного общественного трибунала по Украине.

«С началом нашей СВО мы увидели еще более массовые преступления украинских националистов и вооруженных сил Украины. В марте в Общественной палате прошла крупная международная конференция, на которой было принято решение о создании Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников», – отметил он.

«Сегодня в его состав входят представители гражданского общества более чем 22 стран мира. Многие из них выезжают в Донбасс и другие регионы, фиксируя эти преступления. В новых регионах России мы опросили более 450 свидетелей и жертв нацистских зверств. На основе этой работы Следственным комитетом России возбуждаются уголовные дела», – добавил собеседник.

«Вместе с тем, 2022 год стал для меня годом абсолютной ясности, нравственного очищения России. Многие люди увидели и поняли, что на самом деле происходит на Украине. Кроме того, многое стало ясно и внутри России. Произошла огромная консолидация общества. С другой стороны, стало явственно видно тех российских граждан, кто ненавидит нашу страну», – акцентирует Григорьев.

«Безусловно, самым важным событием года стало обретение Россией части своих исконных территорий. Однако процесс их освобождения еще не завершен. Но, помимо этого, мы ведем очень тяжелую борьбу с украинской пропагандой. Поэтому празднование Дня Победы и других памятных дат, а также восстановления памятников, почитание памяти героев и Великой Отечественной войны, и современных героев – это очень значимые направления, по которым нам всем предстоит работать в 2023 году», – считает он.

«В наступившем году мы продолжаем свою работу, масштабируем ее, привлекая представителей новых стран для сбора информации о преступлениях украинских неонацистов. Наши материалы используются в том числе и в Совбезе ООН, что подтверждает серьезный уровень работы гражданского общества многих стран и мотивирует работать еще больше», – рассказал собеседник.

Напомним, в декабре в Москве прошел всероссийский медиафорум в рамках проекта «Без срока давности». Форум посвящен трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Проект «Без срока давности» – часть большой работы по защите исторической памяти и борьбе с нацизмом. В контексте современной международной обстановки, он вышел на новый уровень, высветив крепкие связующие нити прошлого германского нацизма и настоящего украинского национализма.

Кроме того, в 2022 году в России состоялось сразу несколько судебных заседаний о признании геноцидом советского народа преступлений немецких фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Так, сперва в марте в Ростовской области действия нацистов в годы ВОВ признали геноцидом. Затем аналогичные процессы прошли в Орловской и Ленинградской областях, а также в Крыму.

Президент России Владимир Путин, выступая в ноябре на Всероссийском съезде судей, заявил, что каждому факту преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны нужно давать судебную оценку. Глава государства также отметил «огромное значение работы, которую проводят областные и районные суды по признанию фактов геноцида мирных граждан в период Великой Отечественной войны».

В конце ноября на выставке-форуме «Украина. На переломах эпох» в ЦВЗ «Манеж» прошла встреча Владимира Путина с историками, представителями традиционных религий России, общественными деятелями. Президент отметил, что содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Карамзина, что настоящее является следствием прошлого. По задумке организаторов, выставка призвана показать историю единства русского и украинского народов от Древнерусского государства до современности.

Кроме того, осенью была презентована подготовленная Российским военно-историческим обществом «Черная книга преступлений бандеровцев», которую научный директор РВИО Михаил Мягков анонсировал на I Международном антифашистском конгрессе.

В сентябре на восстановленном мемориальном комплексе «Саур-Могила» в ДНР зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь. Отметим, что решение о восстановлении мемориала принял Путин. Масштабная реконструкция комплекса «Саур-Могила», заняла рекордные 90 дней, сообщали в Минобороны.

При восстановлении мемориала был также отражен подвиг современных защитников Донбасса, участвовавших в сражениях 2014 и 2022 годов. Как отметили в оборонном ведомстве, исторический облик Саур-Могилы был воссоздан полностью, также была восстановлена аллея Славы и все ее пилоны – «Слава пехоте», «Слава танкистам», «Слава артиллеристам» и «Слава летчикам» – пострадавшие в ходе боевых действий.

В ЛНР полностью завершена реставрация мемориала «Непокоренные» в городе Краснодон. Вблизи станицы Луганской открыт после восстановления памятник Князю Игорю. Работы проводило Российское военно-историческое общество. В период с 2014 по 2022 год мемориал был более чем на 70% разрушен в результате обстрелов со стороны ВСУ. Медная обшивка во многих местах была пробита осколками снарядов, серьезные повреждения получили бетонная основа памятника, фундамент и несущий каркас.

Вместе с тем, Владимир Путин, выступая на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что рассмотрит предложение о создании в Крыму мемориального комплекса на месте концлагеря «Красный».

По завершении заседания оргкомитета «Победа» были обнародованы подписанные президентом указы, по котором Мелитополь и Мариуполь объявлены городами воинской славы, а девять российских городов (в том числе два на новых территориях – Луганск и Горловка) получили звания «Город трудовой доблести».

В августе Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией, иск подавала Генпрокуратура. Представители «Азова» устраивали нападения на нацменьшинства, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса. Теперь служащих в «Азове» могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.

В 2022 году, спустя восемь лет, на освобожденных территориях вновь прошли праздничные мероприятия в честь Дня Победы. «В России и в Донбассе вместе с «Единой Россией» мы раздавали ленты и на освобожденных территориях – в Мариуполе, Херсоне. Некоторые жители не брали новые ленты, потому что они у них уже были и их хранили. И теперь доставали, не скрывая слез», – рассказала депутат Госдумы Ольга Занко.

В Мариуполе, у памятника «Жертвам фашизма» спустя восемь лет зажегся Вечный огонь. Также в Мариуполе и других городах волонтеры разворачивали многометровые георгиевские ленту и проносили их к монументам в честь освободителей нашей Родины от фашизма.

Прошедшая в День Победы и ставшая уже традиционной акция «Бессмертный полк» побила рекорд по количеству участников. В народном шествии поучаствовали более 12 млн человек. К нему присоединился и президент Владимир Путин. Перед акцией глава страны поздравил россиян и ветеранов с Днем победы, подчеркнув в своей речи, что защита Родины всегда священна.

Весной 2022 года по инициативе Российского исторического общества была сформирована межмузейная группа, в состав которой вошли представители ряда федеральных музеев. Они регулярные посещали в прифронтовую зону для методического обеспечения сбора, описания и каталогизации исторического материала.

А в октябре в РИО открылась выставка, созданная на основе результатов этой работы. свидетельств преступлений украинских неонацистов. В ее основе показания очевидцев, собранные сотрудниками Фонда исследования проблем демократии, и материалы, привезенные из зоны проведения специальной военной операции на Украине членами межмузейной группы. Среди экспонатов - осколки запрещенных боеприпасов, нацистская атрибутика и другие вещественные доказательства преступлений украинских карательных подразделений.

Общественная палата РФ в начале марта инициировала создание Международного общественного трибунала. В него входят правозащитники, журналисты из разных стран мира. Цель – собрать свидетельства военных преступлений, предать их огласке и передать эти доказательства в правоохранительные органы. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как проводят свою работу представители международного общественного трибунала в Донбассе.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД