Как авиасанкции против России наказали Европу

Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что перелеты в Азию для авиаперевозчиков из США и ЕС стали значительно дороже, поскольку воздушное пространство России для них закрыто. Как пишет издание, самолеты Air France-KLM и других авиакомпаний при полетах в Японию обходят российскую территорию через Казахстан и Монголию, что повышает время полета на часы.

Маршрут из Парижа в Токио теперь длится 14 часов. Британский перевозчик Virgin Atlantic вынужден был приостановить рейсы в Гонконг. Финский перевозчик Finnair испытывает трудности при полетах в Японию, Китай и Корею. Время полета в Токио выросло с 9,5 до 13,5 часов. Повышение расхода топлива сделало эти рейсы нерентабельными. При этом облет России, по оценке авиакомпании Finnair, увеличивает длительность рейсов в Азию на 15-40%.

Еще одна проблема заключается в том, что из-за более длительных полетов европейские и американские компании будут вынуждены заменить самолеты, увеличить расходы на зарплаты экипажей и придумать, как в новых условиях самолеты могли бы летать дольше и с меньшими нагрузками.

В то же время индийский перевозчик Air India получил преимущества перед западными коллегами: за последнюю неделю время полета Air India в США и Канаду составляло примерно на полтора часа меньше, чем у Air Canada и United Airlines. На сопоставимых маршрутах Air India использовала примерно на 7,5 тонн топлива меньше, чем ее западные конкуренты, это означает экономию около 8,5 тыс. долларов за рейс.

Также в воскресенье стало известно, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует с 1 ноября возобновить полеты в воздушном пространстве России. Как сообщило агентство Bloomberg, речь идет о беспосадочном перелете по маршруту Гонконг – Нью-Йорк, который ранее выполнялся вне воздушного пространства России. По данным агентства, авиакомпания решила вновь использовать так называемый полярный маршрут.

«Есть и другие крупные авиакомпании, совершающие полеты в российском воздушном пространстве, и нет никаких санкций, которые бы мешали Cathay Pacific совершать полеты над Россией», – приводит Bloomberg заявление авиакомпании.

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На этом фоне ближневосточные авиаперевозчики, чьи владельцы в лице государств воздержались от санкций против России, продолжают пользоваться российским небом. Это дает авиакомпаниям Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways PJSC – трем доминирующим игрокам – решающее преимущество перед своими коллегами в Европе и США.

Напомним, в феврале Евросоюз и Соединенные Штаты Америки закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. В свою очередь Россия предприняла соответствующие ответные меры против авиакомпаний недружественных стран.

«Безусловно, запрет на полеты над Россией стал серьезным ударом для западных перевозчиков, учитывая еще и возросшие цены на авиационное топливо. Кроме того, за последние восемь месяцев произошел существенный сдвиг между европейскими и азиатскими авиаперевозчиками на линиях, связывающих пункты назначения на этих континентах. Все больше пассажиров предпочитают летать азиатскими авиалиниями», – рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«Однако нельзя говорить о том, что для европейских авиакомпаний настали совсем темные времена. После пандемии восстанавливаются перевозки по маршрутам внутри Европы и по другим направлениям за пределами Азии. В текущем сезоне европейцы заявляли о существенном дефиците самолетов, пилотов, а самое важное, испытывали проблемы с обслуживанием в аэропортах, которые не готовы к стремительному постпандемийному восстановлению перевозок», – отметил собеседник.

«У западных авиакомпаний в целом есть возможности и сценарии для минимизации негативных последствий в текущей ситуации. Например, применение механизма код-шеринга, когда несколько авиакомпаний совместно эксплуатируют какой-то рейс. То есть физически полет сможет выполнять азиатский перевозчик, а часть билетов на него будет продавать европейская компания. Но на нынешнем этапе это нецелесообразно, сейчас это не сработает», – полагает эксперт.

«Поэтому в выигрыше остаются авиакомпании стран, которые не ввели санкции против России. К примеру, накануне стало известно о том, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, ранее отказавшаяся от полетов над территорией России, трезво оценила ситуацию и решила возобновить использование российского воздушного пространства», – добавил Пантелеев. В свою очередь главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что

«страны Европы, по сути, наказали сами себя».

«Между Азией и Европой традиционно очень большой пассажирский и грузовой поток, поэтому европейские авиакомпании на этом направлении активно летали и хорошо зарабатывали. После введения санкций часть компаний вообще прекратили полеты, потому что это стало экономически не выгодно – увеличилось время в пути. Следовательно, увеличились и расходы на топливо, а также на многое другое, касающееся обслуживания полетов и навигации», – отметил собеседник.

«Те же, кто не поддался на санкционную истерию, получили конкурентное преимущество. Сейчас они спокойно летают и зарабатывают на этом направлении», – подчеркнул эксперт. Гусаров отметил, что «как бы европейцы ни пытались обойти санкции за счет стран Азии, компании из этого региона им такой возможности не дадут – и правильно сделают».

«Вообще, по большому счету, из сложившейся ситуации есть только один выход, который устроит и нас, и Европу – это отмена санкций. Только тогда можно будет нормально сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Потому что для нас особой пользы в закрытом небе нет», – считает Гусаров.

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