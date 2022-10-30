Как авиасанкции против России наказали Европу

Взгляд
30 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
Разделы

Как США лишают Европу промышленности и персонала

США заманивают к себе европейскую промышленность Swen Pfoertner/REUTERS
США заманивают к себе европейские предприятия, которые не могут существовать в условиях энергетического кризиса. Конца и края которому не видно. США даже узаконили свои желания. Германия и Франция обещают ответить тем же. Кто выиграет в этом разворачивающемся противостоянии Европы и Нового Света?  Подробности...
Перейти в раздел…

Мировые СМИ: Путин разделил Запад надвое

The Washington Post: США следует вернуться к дипломатии в отношениях с Россией kremlin.ru
В преддверии конфликта на Украине Владимир Путин требовал от НАТО гарантий безопасности. Теперь дипломаты должны возобновить эту дискуссию, чтобы украинский конфликт не перерос в нечто большее. К такому выводу пришли зарубежные СМИ, анализируя выступление Владимира Путина на «Валдае». Они отмечают миролюбивый тон российского лидера, «чего не было в последние месяцы», и не исключают союз Москвы с западными консерваторами.  Подробности...
Перейти в раздел…

Севастополь оказался не по зубам Украине и НАТО

Севастополь отразил массированную воздушную атаку, которой руководили британские специалисты Сергей Мамонтов/РИА Новости
Севастопольская бухта подверглась многочасовому массированному террористическому налету украинских беспилотников. Их целью стали корабли Черноморского флота. Атака была отбита, но пострадал тральщик «Иван Голубец». Кроме того, был уничтожен вражеский подводный дрон. Пока шел бой, в нейтральных водах над Черным морем кружил американский беспилотник-разведчик Global Hawk, который, как считают эксперты, имеет прямое отношение к атаке на Севастополь. Подробности...
Перейти в раздел…

Пентагон обновляет ядерное оружие в Европе

Первая модель термоядерной бомбы B83 была принята на вооружение в 1983 году fas.org
Пентагон отправляет в утиль свою самую мощную термоядерную бомбу – В83. Созданная в 1970-х бомба теперь бесполезна. При современной ПВО ни один бомбардировщик не успеет донести ее до цели. Но расставшись с В83, США тут же пообещали ускоренно перебросить в Европу другую, более современную ядерную авиабомбу – B61. Пентагон этим шагом хочет напугать Россию или успокоить Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Польше самая большая армия в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Планы Варшавы по двукратному увеличению численности армии и закупкам вооружений на десятки миллиардов долларов имеют смысл лишь в случае подготовки к расширению Польши на восток. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Германия объявила Франции экономическую войну

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
За океаном, как можно предположить, не исключают и распада Евросоюза, а возможно, к тому и ведут. Хаотизация и распад региона-мишени – любимый геополитический прием англосаксов. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одно лишь предположение, высказанное на официальном уровне, о возможной причастности к акту войны, направленному против ЕС, Соединенных Штатов, Великобритании или Польши, вызовет мощнейший кризис в трансатлантической коммуникации. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Товарищ Си получил абсолютную власть

Обсуждение: 4 комментария

Что Россия должна вернуть Польше

Обходной путь в НАТО для Украины

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре
    Минобороны раскрыло детали атаки беспилотников в Севастополе Лавров рассказал, что Россию тревожит в Польше Дана оценка скорости ремонта Крымского моста Италия поставила ВСУ современные САУ
    Рогов: ВСУ готовят Запорожье к уличным боям Власти России расширили список недружественных стран Минфин Германии предложил добывать газ запрещенным методом Очевидица назвала причины давки в Сеуле
    Москва ответила на обвинения США по «зерновой сделке» Украинцы пожаловались на прекращение выплат пособий в Грузии Полиция Финляндии: Поставляемое Украине оружие попадает к преступникам У западных авиакомпаний начались проблемы из-за закрытого неба над Россией

    продвижение под Донецком


    Эксперты объяснили значение успеха ВС России на Угледарском направлении

    сорвал замысел ВСУ


    Сигнальщика ВМФ представили к госнаграде за обнаружение дрона в Севастополе

    восстановительные работы


    Дана оценка скорости ремонта Крымского моста

    Видео

    речь на «Валдае»


    Путин против американофобии и еврофобии

    Карибский кризис


    Почему Хрущев убрал ракеты от американских границ

    глобальный рынок


    Монополия доллара начала разрушаться

    альтернативное членство


    Киев копает обходной путь в НАТО

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    выстраивать отношения


    Тимофей Бордачёв: Россия создает новый международный порядок

    лишь предположение


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» может навредить США

    уровень безумия


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Быть ненормальным стало модно

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Как авиасанкции против России наказали Европу

    Западные авиакомпании терпят убытки из-за необходимости облета России
    		   30 октября 2022, 19:50
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Авиакомпании ЕС и США несут убытки из-за закрытого неба над Россией. Такая мера была введена Москвой в ответ на аналогичные санкции со стороны Запада. Однако свято место пусто не бывает, поэтому ошибкой европейцев и американцев воспользовались их коллеги из других регионов. О каких странах и авиакомпаниях идет речь?

    Накануне агентство Bloomberg сообщило, что перелеты в Азию для авиаперевозчиков из США и ЕС стали значительно дороже, поскольку воздушное пространство России для них закрыто. Как пишет издание, самолеты Air France-KLM и других авиакомпаний при полетах в Японию обходят российскую территорию через Казахстан и Монголию, что повышает время полета на часы.

    Маршрут из Парижа в Токио теперь длится 14 часов. Британский перевозчик Virgin Atlantic вынужден был приостановить рейсы в Гонконг. Финский перевозчик Finnair испытывает трудности при полетах в Японию, Китай и Корею. Время полета в Токио выросло с 9,5 до 13,5 часов. Повышение расхода топлива сделало эти рейсы нерентабельными. При этом облет России, по оценке авиакомпании Finnair, увеличивает длительность рейсов в Азию на 15-40%. 

    Еще одна проблема заключается в том, что из-за более длительных полетов европейские и американские компании будут вынуждены заменить самолеты, увеличить расходы на зарплаты экипажей и придумать, как в новых условиях самолеты могли бы летать дольше и с меньшими нагрузками.

    В то же время индийский перевозчик Air India получил преимущества перед западными коллегами: за последнюю неделю время полета Air India в США и Канаду составляло примерно на полтора часа меньше, чем у Air Canada и United Airlines. На сопоставимых маршрутах Air India использовала примерно на 7,5 тонн топлива меньше, чем ее западные конкуренты, это означает экономию около 8,5 тыс. долларов за рейс.

    Также в воскресенье стало известно, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific планирует с 1 ноября возобновить полеты в воздушном пространстве России. Как сообщило агентство Bloomberg, речь идет о беспосадочном перелете по маршруту Гонконг – Нью-Йорк, который ранее выполнялся вне воздушного пространства России. По данным агентства, авиакомпания решила вновь использовать так называемый полярный маршрут.

    «Есть и другие крупные авиакомпании, совершающие полеты в российском воздушном пространстве, и нет никаких санкций, которые бы мешали Cathay Pacific совершать полеты над Россией», – приводит Bloomberg заявление авиакомпании.

    На этом фоне ближневосточные авиаперевозчики, чьи владельцы в лице государств воздержались от санкций против России, продолжают пользоваться российским небом. Это дает авиакомпаниям Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways PJSC – трем доминирующим игрокам – решающее преимущество перед своими коллегами в Европе и США.

    Напомним, в феврале Евросоюз и Соединенные Штаты Америки закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов из-за проведения Россией специальной военной операции на Украине. В свою очередь Россия предприняла соответствующие ответные меры против авиакомпаний недружественных стран. 

    «Безусловно, запрет на полеты над Россией стал серьезным ударом для западных перевозчиков, учитывая еще и возросшие цены на авиационное топливо. Кроме того, за последние восемь месяцев произошел существенный сдвиг между европейскими и азиатскими авиаперевозчиками на линиях, связывающих пункты назначения на этих континентах. Все больше пассажиров предпочитают летать азиатскими авиалиниями», – рассказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

    «Однако нельзя говорить о том, что для европейских авиакомпаний настали совсем темные времена. После пандемии восстанавливаются перевозки по маршрутам внутри Европы и по другим направлениям за пределами Азии. В текущем сезоне европейцы заявляли о существенном дефиците самолетов, пилотов, а самое важное, испытывали проблемы с обслуживанием в аэропортах, которые не готовы к стремительному постпандемийному восстановлению перевозок», – отметил собеседник.

    «У западных авиакомпаний в целом есть возможности и сценарии для минимизации негативных последствий в текущей ситуации. Например, применение механизма код-шеринга, когда несколько авиакомпаний совместно эксплуатируют какой-то рейс. То есть физически полет сможет выполнять азиатский перевозчик, а часть билетов на него будет продавать европейская компания. Но на нынешнем этапе это нецелесообразно, сейчас это не сработает», – полагает эксперт.

    «Поэтому в выигрыше остаются авиакомпании стран, которые не ввели санкции против России. К примеру, накануне стало известно о том, что гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, ранее отказавшаяся от полетов над территорией России, трезво оценила ситуацию и решила возобновить использование российского воздушного пространства», – добавил Пантелеев. В свою очередь главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что

    «страны Европы, по сути, наказали сами себя».

    «Между Азией и Европой традиционно очень большой пассажирский и грузовой поток, поэтому европейские авиакомпании на этом направлении активно летали и хорошо зарабатывали. После введения санкций часть компаний вообще прекратили полеты, потому что это стало экономически не выгодно – увеличилось время в пути. Следовательно, увеличились и расходы на топливо, а также на многое другое, касающееся обслуживания полетов и навигации», – отметил собеседник.

    «Те же, кто не поддался на санкционную истерию, получили конкурентное преимущество. Сейчас они спокойно летают и зарабатывают на этом направлении», – подчеркнул эксперт. Гусаров отметил, что «как бы европейцы ни пытались обойти санкции за счет стран Азии, компании из этого региона им такой возможности не дадут – и правильно сделают».

    «Вообще, по большому счету, из сложившейся ситуации есть только один выход, который устроит и нас, и Европу – это отмена санкций. Только тогда можно будет нормально сотрудничать на взаимовыгодных условиях. Потому что для нас особой пользы в закрытом небе нет», – считает Гусаров.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •