России пора вернуть свое небо

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8 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 10:09  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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К чему приведет борьба Европы и Азии за российский газ

Дефицит газа в ЕС ведет к деиндустриализации Европы Елена Афонина/ТАСС
«Зима в Европе может стать весной для Путина», – так западные СМИ описывают неготовность стран ЕС к отопительному сезону. Единственное спасение европейцы видят в увеличении закупок сжиженного природного газа, однако для этого им придется вступить в борьбу со странами Азии. К каким результатам может привести такое противостояние?  Подробности...
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Херсонская и Запорожская области зажили лучше Украины

Волонтеры оказывают адресную помощь наиболее нуждающимся мывместе.рф
Судя по бюджету Херсонской области на август, региону достанется вдвое больше того, на что он мог рассчитывать при киевском режиме. Пенсии в освобожденных районах Запорожской области уже сейчас выше среднеукраинских, а платежки за свет и воду, которые рассылает «Почта Таврии», опровергают заявления украинской пропаганды. Какие еще выгоды получат простые жители Причерноморья и Приазовья?  Подробности...
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Литву ждет крупное туалетное наказание

Такие туалеты до сих пор остаются отличительным признаком литовской глубинки Михаил Мордасов/ТАСС
Весьма экзотическое нововведение вынуждена вводить Литва – речь идет о государственной системе учета содержимого уличных туалетов. Руководство страны полагает, что только таким образом удастся избавиться от туалетов системы «сортир», распространенных по всей стране. Данная инициатива особенно интересна в контексте мифов, распространяемых на Украине о быте в России. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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России пора вернуть свое небо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В Новосибирске создан «Проект-300»: разработка и производство легкого 6–10-местного самолета. Главная особенность самолета в том, что он целиком будет собран из российских комплектующих. Например, авиамотор – с завода «Мотор Сич», Запорожье. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш, уверены сибиряки. Подробности...

Как Зеленский пытается помешать украинцам сдаваться в плен

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Зеленский готов принести тысячи жизней украинцев в угоду геополитическим интересам США и Британии. Для него нет на Украине своих. И это не связано с национальностью. Подробности...
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Со времен Хиросимы Америка не изменилась

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет. Подробности...
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КНР и Тайвань. Суть конфликта

Контрнаступление ВСУ отменяется

Приключения турбины для Газпрома

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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
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Какую помощь Россия должна оказать Сербии в возможном конфликте с Косово?
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    России пора вернуть свое небо

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		8 августа 2022, 09:00

    После двух лет «ковидных» запретов и ограничений на аэродроме Мочище под Новосибирском наконец-то состоялся авиационный фестиваль. Соскучившиеся по празднику люди начали прибывать на аэродром за день до авиашоу – ставили палатки в березовой роще. В день праздника собралось более 100 тыс. человек. Приезжали целыми семьями, с детьми.

    Для новосибирцев фестиваль в Мочище – главное событие лета. Настоящий большой народный праздник. Чистый, светлый, радостный, небесный, без алкоголя и громыхающей попсы. Организаторы не приглашают «звезд» шоу-бизнеса и тиктокеров, как делают сейчас многие якобы для привлечения публики. Публика и так привлекается. Да не публика, а народ.

    На сцене играл фестивальный оркестр Новосибирской филармонии. Репертуар был подобран под программу полетов: классика, советские песни, современная хорошая музыка. А в небе сияли настоящие звезды – пилоты высшего класса. Главным номером программы было выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» ВКС России на истребителях МиГ-29. Словами описать это невозможно. И видеозапись не передает полностью ощущения, когда ты физически присутствуешь на аэродроме и над тобой проносятся в безупречном порядке истребители, а через мгновение землю накрывает гул реактивных двигателей. Совсем другое, но не менее сильное впечатление оставляет выступление пилотажной группы «Русь» на Л-39 – это изысканный театр в небе. А с чем сравнить выступление пилотажной группы из Сургута «Барсы» на Яках – Иван Барсов и пять хрупких юных девушек-пилотесс? Наверное, это танцы под облаками. Рискованные, завораживающе красивые танцы. А были еще пролеты легендарных По-2, Александр Масюков на планере, вертолеты, смешные «летающие табуретки» (как их окрестили зрители), всего 80 воздушных судов. Несколько часов представления люди на аэродроме смотрели в небо, кричали ура, аплодировали, размахивали флагами.

    Фестиваль был посвящен 77-летней годовщине Великой Победы и проводился в поддержку наших воинов, выполняющих задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Так выглядит истинный, не формальный, не спущенный сверху по разнарядке, патриотизм. В каждой детали фестиваля чувствовалась огромная любовь организаторов, пилотов и зрителей к родной земле, к родному небу и к авиации. На поле был развернут «контактный зоопарк» российской военной техники: на танки, БМП и прочее можно было не только смотреть, но и забираться внутрь, что дети и делали с удовольствием. И тут же стояли мобильные пункты приема на контрактную службу в армию и Росгвардию. Праздник праздником, но надо помнить, что страна проводит сложную военную операцию. Нужна поддержка тыла – и материальная, и моральная.

    Репортер из меня не ахти какой, да это и не репортаж, а колонка, и пишу я ее для того, чтобы поделиться своими мыслями. А подумалось мне, что годы развала, запустения, упадка остались позади. Россия устремлена вперед и вверх. Это особенно ясно понимаешь, общаясь с людьми, которые занимаются и авиационным фестивалем, и аэродромом Мочище. Это совсем другие люди. Богатыри, не мы. Не нытики. Никакого декаданса и диссидентства. Четкие планы и ежедневный вдохновенный труд. Авиационный фестиваль проходит раз в году. А целый год на аэродроме идет работа не только по подготовке праздника. Учат с нуля пилотов, парашютистов, летают в программе мониторинга лесных пожаров, тренируют спортсменов. Если надо – выполняют срочные экстренные задачи доставить груз, ремонтников, помочь людям в удаленных районах Сибири. Мочище развивает малую авиацию. Без малой авиации нам, в нашей огромной России, не обойтись. Тем более, в таких регионах, как Сибирь и Дальний Восток. Есть у нас поселения, в которые вообще никак не доедешь по земле и по воде не доплывешь, или только полгода есть транспорт, а полгода нет. Только самолеты и вертолеты спасают.

    За годы колониальной зависимости от Запада наша авиационная промышленность была почти полностью разрушена. К 1990 году 40% всей гражданской авиации на планете было советского производства. А потом мы предали себя, перестали делать свои лайнеры, начали закупать «Боинги» и «Эйрбасы». Ну и что теперь? Теперь судорожно ищем, где и как их ремонтировать, потому что Запад ввел санкции, чтобы убить нашу авиацию. С малыми воздушными судами тоже беда. Сильная зависимость от импортных комплектующих.

    В связке с аэродромом Мочище создан «Проект-300»: разработка и производство опытных образцов легкого 6–10-местного многоцелевого самолета. Главный конструктор Александр Николаев. Главная особенность будущего самолета в том, что он будет собран из российских материалов и комплектующих. Разработчики уверены, что смогут взять авиамоторы с завода «Мотор Сич», Запорожье.

    Пока еще этот завод не находится под нашим контролем. Но они всё рассчитали. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш. И мотор будет российский. Я вижу, как четко у них всё спланировано и как идеально организовано, и не могу сомневаться в том, что так и будет. А как еще? Где-то в небе уже составлены чертежи будущего, и в этих чертежах Запорожье поставляет моторы в Новосибирск для производства нашего нового самолета. Первый опытный образец, готовый к полету, будет готов в 2023 году. Значит, к концу 2022-го надо полностью освободить Запорожскую область и возобновить работу завода.

    Перед малой авиацией в России стоит много задач. Нужно внимание общества и государства к этой отрасли. Необходимо пересмотреть правила, устранить бюрократические препоны, упростить жизнь для аэродромов и владельцев авиатранспорта. Для восстановления производства нужны масштабные инвестиции и поддержка государства. Но всё окупится сторицей. Потому что это наша земля и наше небо над ней. Только мы можем обжить свою землю и свое небо. Без решения проблем авиации, в том числе и малой авиации, Россия не будет по-настоящему единой и независимой.

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