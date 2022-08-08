России пора вернуть свое небо

После двух лет «ковидных» запретов и ограничений на аэродроме Мочище под Новосибирском наконец-то состоялся авиационный фестиваль. Соскучившиеся по празднику люди начали прибывать на аэродром за день до авиашоу – ставили палатки в березовой роще. В день праздника собралось более 100 тыс. человек. Приезжали целыми семьями, с детьми.

Для новосибирцев фестиваль в Мочище – главное событие лета. Настоящий большой народный праздник. Чистый, светлый, радостный, небесный, без алкоголя и громыхающей попсы. Организаторы не приглашают «звезд» шоу-бизнеса и тиктокеров, как делают сейчас многие якобы для привлечения публики. Публика и так привлекается. Да не публика, а народ.

На сцене играл фестивальный оркестр Новосибирской филармонии. Репертуар был подобран под программу полетов: классика, советские песни, современная хорошая музыка. А в небе сияли настоящие звезды – пилоты высшего класса. Главным номером программы было выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» ВКС России на истребителях МиГ-29. Словами описать это невозможно. И видеозапись не передает полностью ощущения, когда ты физически присутствуешь на аэродроме и над тобой проносятся в безупречном порядке истребители, а через мгновение землю накрывает гул реактивных двигателей. Совсем другое, но не менее сильное впечатление оставляет выступление пилотажной группы «Русь» на Л-39 – это изысканный театр в небе. А с чем сравнить выступление пилотажной группы из Сургута «Барсы» на Яках – Иван Барсов и пять хрупких юных девушек-пилотесс? Наверное, это танцы под облаками. Рискованные, завораживающе красивые танцы. А были еще пролеты легендарных По-2, Александр Масюков на планере, вертолеты, смешные «летающие табуретки» (как их окрестили зрители), всего 80 воздушных судов. Несколько часов представления люди на аэродроме смотрели в небо, кричали ура, аплодировали, размахивали флагами.

Фестиваль был посвящен 77-летней годовщине Великой Победы и проводился в поддержку наших воинов, выполняющих задачи специальной военной операции в Донбассе и на Украине. Так выглядит истинный, не формальный, не спущенный сверху по разнарядке, патриотизм. В каждой детали фестиваля чувствовалась огромная любовь организаторов, пилотов и зрителей к родной земле, к родному небу и к авиации. На поле был развернут «контактный зоопарк» российской военной техники: на танки, БМП и прочее можно было не только смотреть, но и забираться внутрь, что дети и делали с удовольствием. И тут же стояли мобильные пункты приема на контрактную службу в армию и Росгвардию. Праздник праздником, но надо помнить, что страна проводит сложную военную операцию. Нужна поддержка тыла – и материальная, и моральная.

Репортер из меня не ахти какой, да это и не репортаж, а колонка, и пишу я ее для того, чтобы поделиться своими мыслями. А подумалось мне, что годы развала, запустения, упадка остались позади. Россия устремлена вперед и вверх. Это особенно ясно понимаешь, общаясь с людьми, которые занимаются и авиационным фестивалем, и аэродромом Мочище. Это совсем другие люди. Богатыри, не мы. Не нытики. Никакого декаданса и диссидентства. Четкие планы и ежедневный вдохновенный труд. Авиационный фестиваль проходит раз в году. А целый год на аэродроме идет работа не только по подготовке праздника. Учат с нуля пилотов, парашютистов, летают в программе мониторинга лесных пожаров, тренируют спортсменов. Если надо – выполняют срочные экстренные задачи доставить груз, ремонтников, помочь людям в удаленных районах Сибири. Мочище развивает малую авиацию. Без малой авиации нам, в нашей огромной России, не обойтись. Тем более, в таких регионах, как Сибирь и Дальний Восток. Есть у нас поселения, в которые вообще никак не доедешь по земле и по воде не доплывешь, или только полгода есть транспорт, а полгода нет. Только самолеты и вертолеты спасают.

За годы колониальной зависимости от Запада наша авиационная промышленность была почти полностью разрушена. К 1990 году 40% всей гражданской авиации на планете было советского производства. А потом мы предали себя, перестали делать свои лайнеры, начали закупать «Боинги» и «Эйрбасы». Ну и что теперь? Теперь судорожно ищем, где и как их ремонтировать, потому что Запад ввел санкции, чтобы убить нашу авиацию. С малыми воздушными судами тоже беда. Сильная зависимость от импортных комплектующих.

В связке с аэродромом Мочище создан «Проект-300»: разработка и производство опытных образцов легкого 6–10-местного многоцелевого самолета. Главный конструктор Александр Николаев. Главная особенность будущего самолета в том, что он будет собран из российских материалов и комплектующих. Разработчики уверены, что смогут взять авиамоторы с завода «Мотор Сич», Запорожье.

Пока еще этот завод не находится под нашим контролем. Но они всё рассчитали. Ко времени монтажа мотора завод будет уже наш. И мотор будет российский. Я вижу, как четко у них всё спланировано и как идеально организовано, и не могу сомневаться в том, что так и будет. А как еще? Где-то в небе уже составлены чертежи будущего, и в этих чертежах Запорожье поставляет моторы в Новосибирск для производства нашего нового самолета. Первый опытный образец, готовый к полету, будет готов в 2023 году. Значит, к концу 2022-го надо полностью освободить Запорожскую область и возобновить работу завода.

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Перед малой авиацией в России стоит много задач. Нужно внимание общества и государства к этой отрасли. Необходимо пересмотреть правила, устранить бюрократические препоны, упростить жизнь для аэродромов и владельцев авиатранспорта. Для восстановления производства нужны масштабные инвестиции и поддержка государства. Но всё окупится сторицей. Потому что это наша земля и наше небо над ней. Только мы можем обжить свою землю и свое небо. Без решения проблем авиации, в том числе и малой авиации, Россия не будет по-настоящему единой и независимой.