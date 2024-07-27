Спикер МИД Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады в Париже

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что на провал мероприятия указывает ряд пунктов, первым из которых значится информация о том, что до Олимпиады не допустят даже некоторых французских атлетов из-за традиционной одежды.

Вторым пунктом указан транспортный коллапс в Париже. При этом в неком «саботаже» обвинили каких-то «злоумышленников».

Захарова отметила, что в целом нелепая церемония открытия под открытым небом вынудила зрителей часами сидеть под проливным дождем. Оказалось, что организаторы не предусмотрели ни навесов, ни разгона туч.

Четвертой причиной провала дипломат назвала разочарованность зрителей, которые, увидев бессмысленную расстановку зрительских мест (невозможно было ничего увидеть), уходили с мероприятия.

Также, по ее словам, на играх в Сочи западным СМИ «не нравились собаки» – в Париже «им улыбались наводнившие улицы города крысы».

Кроме того, центр города превратился в гетто для устремившихся на открытие Игр бездомных.

Захарова добавила, что во время представления команд перепутали сборные КНДР и республики Кореи.

Также дипломат рассказала, что олимпийский факел нес «рэпер-наркоман Снуп Догг под слова «Da, da, da, da It's the motherfuckin' D-O-double-G».

Помимо прочего, на шоу флаг олимпийского движения нес всадник Апокалипсиса, подраскрывший формат конца света.

А также одним из «главных перфомансов» Олимпиады стало ЛГБТ-глумление над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа, где апостолов изображали трансвеститы.

Вершиной действа Захарова назвала логично поднятый вверх тормашками над Парижем перевернутый флаг Олимпийского движения.

«Это не дно. Это дно Сены», – подытожила дипломат.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.