Путин пожелал Шестакову удачи во главе Приморья

Путин пожелал Шестакову удачи на посту врио губернатора Приморья

Tекст: Вера Басилая

«Я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае. И еще раз желаю вам удачи», – заявил Путин. Его слова приводятся в сообщении на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность, что на новой должности с более высоким уровнем ответственности у Шестакова все будет успешно получаться. До этого назначения он работал мэром Владивостока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Ранее Путин назначил Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.