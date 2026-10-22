За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.10 комментариев
Путин пожелал Шестакову удачи во главе Приморья
Путин пожелал Шестакову удачи на посту врио губернатора Приморья
Президент Владимир Путин в ходе встречи с Константином Шестаковым пожелал ему успехов на должности врио губернатора Приморского края.
«Я вижу боевой настрой для достижения конечного результата, чтобы люди чувствовали, что они с каждым днем или хотя бы с каждым месяцем, годом живут лучше, что ситуация улучшается в Приморском крае. И еще раз желаю вам удачи», – заявил Путин. Его слова приводятся в сообщении на сайте Кремля.
Президент также выразил уверенность, что на новой должности с более высоким уровнем ответственности у Шестакова все будет успешно получаться. До этого назначения он работал мэром Владивостока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин подписал указ о назначении Константина Шестакова временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.
Ранее Путин назначил Олега Кожемяко на должность заместителя председателя правительства и полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федеральном округе.