«Единая Россия» раскритиковала запрет на возвращение в вуз для отчисленных

Tекст: Вера Басилая

Депутаты «Единой России» выступают против универсального пятилетнего запрета на повторное поступление в вуз для студентов, которых отчислили за нарушение дисциплины, следует из сообщения «Единой России» в Max.

По словам председателя комитета Госдумы по молодежной политике Владислава Головина, такое длительное ограничение может закрыть путь к высшему образованию для тех, кто готов исправить допущенные ошибки. Он подчеркнул, что универсальный запрет без учета конкретной ситуации создаст лишние барьеры для молодых людей.

«Мы выступаем за взвешенный подход к таким изменениям. Сначала необходимо детально обсудить инициативу с Минобрнауки, руководством вузов и преподавателями, студенческим сообществом, оценить возможные последствия и не торопиться с введением жестких ограничений», – заявил Головин.

Ранее в партии «Единая Россия» выступили против резкого изменения условий поступления в высшие учебные заведения.

Член Высшего совета «Единой России» Владислав Головин сообщил о планах партии расширять возможности для профессионального развития молодых специалистов.

До этого «Единая Россия» заложила в новую народную программу меры поддержки студенческих семей.