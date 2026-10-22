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ФАС возбудила 74 дела о нарушениях на топливном рынке
Кабмин: ФАС завела 74 дела против участников топливного рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 74 дела и выдала 105 предупреждений участникам рынка нефтепродуктов из-за нарушений законодательства.
«ФАС доложила о мерах по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов: возбуждено 74 дела, выдано 105 предупреждений», – говорится в сообщении правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака.
Служба продолжает работу по заключению соглашений между региональными властями и независимыми автозаправочными станциями для стабилизации цен. На сегодняшний день подписано 127 таких документов в 45 субъектах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Александр Новак отметил необходимость скорректировать цены на нефтепродукты на внутреннем рынке.
В правительстве сообщили об увеличении выпуска бензина и дизеля.
Во вторник глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о выдаче нефтяным компаниям 102 предупреждений из-за нарушений на рынке горючего.