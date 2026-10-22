За годы под руководством Путина Россия как будто сменила матрицу восприятия окружающего мира и самой себя. Страна наполнена самоуважением и спокойной убежденностью в своем праве на достойную и счастливую жизнь.0 комментариев
Россия и Белоруссия утвердили план военных учений «Щит Союза – 2027»
Минобороны Белоруссии: Москва и Минск одобрили замысел учений «Щит Союза – 2027»
В ходе заседания совместной коллегии в Минске руководители оборонных ведомств России и Белоруссии согласовали концепцию проведения совместных оперативных маневров.
«В Минске состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации – одобрен замысел совместного оперативного учения «Щит Союза – 2027»», – говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Отмечается, что по завершении коллегии министры обороны двух государств подписали итоговые документы, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр обороны Андрей Белоусов заявил о наращивании войск НАТО у границ России и Белоруссии.
Оборонные ведомства двух стран решили обсудить развитие единой системы ПВО.
В прошлом месяце белорусские военные отправились в Россию на учения ОДКБ.