Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного
Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией
Военный гарнизонный суд Варшавы оправдал подпоручика, который случайно выстрелил в нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году, сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».
«Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.
Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.
Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.
Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.
До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.