Суд в Варшаве оправдал ранившего мигранта на границе с Белоруссией военного

Суд в Польше оправдал военного за ранение мигранта на границе с Белоруссией

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польский суд оправдал военнослужащего, ранившего нелегального мигранта на границе с Белоруссией в 2023 году. Оправдательный приговор вынес военный гарнизонный суд Варшавы, передает РИА «Новости».

«Сегодня подпоручик Войска польского был оправдан военным гарнизонным судом Варшавы. В отношении него не доказано никакой халатности во время службы на границе с Белоруссией. В ноябре 2023 года он случайно подстрелил мигранта», – сообщил Косиняк-Камыш в соцсетях.

Глава Минобороны подчеркнул, что ведомство с самого начала оказывало военному юридическую поддержку. По его словам, солдат, выполняющий свои обязанности, не должен оставаться один даже в сложной ситуации, и ни один военнослужащий польской армии не останется без помощи.

Инцидент произошел 3 ноября 2023 года в районе населенного пункта Топило в Подляском воеводстве, неподалеку от белорусской границы. Во время патрулирования военнослужащие обнаружили группу незаконно пересекших границу людей. В ходе преследования один из солдат случайно ранил 22-летнего гражданина Сирии. Пострадавшего госпитализировали, пулю извлекли из области позвоночника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил депортацией мигрантам, нарушающим законы страны.

Ранее Варшава продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

До этого мигрант ранил польскую пограничницу камнем из пращи.