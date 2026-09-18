Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе c Белоруссией

Tекст: Валерия Городецкая

Польские власти приняли решение о продлении запрета на прием заявлений о предоставлении убежища на границе с Белоруссией еще на 60 дней, передает ТАСС. «С сегодняшнего дня – 18 сентября – на следующие 60 дней вступает в силу временная приостановка права на убежище на границе с Беларусью. Это уже восьмое продление с момента введения данного механизма», – говорится в сообщении МВД Польши в соцсетях.

Соответствующее решение было одобрено Сеймом 9 сентября. Изначально ограничение на подачу прошений об убежище было введено правительством Польши в конце марта 2024 года на 60 дней. Впоследствии эта мера неоднократно продлевалась на аналогичный срок.

Утвержденный на законодательном уровне механизм вызвал критику со стороны правозащитных организаций и представителей польских левых политических сил.

В конце августа польские власти продлили действие буферной зоны на границе с Белоруссией до конца ноября.

В конце 2025 года Варшава приступила к возведению второго забора с колючей проволокой в Подляском воеводстве.

Ранее премьер-министр страны Дональд Туск назвал право на убежище инструментом гибридной войны.