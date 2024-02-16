Лукашенко раскрыл планы оппозиции о присоединении к Белоруссии земель России

Tекст: Вера Басилая

Лукашенко привел выдержку из переговоров оппозиции за рубежом с отдельными лицами на Западе: «Польша имеет право на западные земли Беларуси. А в случае поражения России Беларусь будет прирастать зa счет западных земель России», передает БелТА.

Президент Белоруссии предположил, что речь идет о Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областях. «А Западную Беларусь мы должны до Минска, как вы знаете, граница была, отдать Польше», – отметил Лукашенко.

Он заявил, что белорусы будут бороться до последнего за свои земли. «Мы же никому ничего не должны. Мы не претендуем ни на Вильнo, ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли. Нам достаточно тoго, что исторически нам досталось», – подчеркнул белорусский лидер, добавив, что нельзя допускать самоуспокоения в подобной обстановке.

Лукашенко отметил, что нельзя расслабляться, иначе можно потерять страну, предупредив, что ничего хорошего не будет, если страну разделят по частям. «Если бы было так хорошо в 1920-1930-х годах (когда часть Белоруссии была в составе Польши – прим. ВЗГЛЯД), мы бы не боролись за свою независимость», – добавил президент Белоруссии.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что на границе с Украиной задержали диверсантов, которые планировали теракты в Белоруссии и в России. Одним из задержанных оказался белорусский гражданин.

Газета ВЗГЛЯД писала о провале антироссийской пропаганды Запада в Белоруссии.