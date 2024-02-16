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    Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

    0 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне

    К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

    0 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    10 комментариев
    16 февраля 2024, 13:10 • Новости дня

    Лукашенко: Украинцы перебрасывали взрывчатку в Белоруссию для терактов в России

    Лукашенко: Украинцы дронами перебрасывали взрывчатку в Белоруссию для терактов в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинско-белорусской границе задержали диверсантов, они занимались переброской взрывчатки для диверсий в России и Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

    Подозреваемых задержали на украинской границе в пятницу, они с помощью дронов перебрасывали на белорусскую территорию взрывчатку, это украинские граждане, среди них также был один белорус, сообщил Лукашенко.

    Его выступление приводится в Telegram-канале «Пул Первого».

    По словам главы белорусского государства, злоумышленники намеревались проводить диверсии на территории России и Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что подобные попытки проникновения происходят до трех раз в неделю.

    15 февраля 2024, 21:28 • Новости дня
    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки

    WP: ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки и считают сдачу города вопросом времени

    WP: ВСУ начали частичный отход из Авдеевки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска начали частично покидать позиции в районе Авдеевки, военные заявили, что сдача города является лишь вопросом времени, пишет Washington Post (WP).

    «Украинские военные говорят, то, что им придется сдать город, это лишь вопрос времени, в четверг военные заявили, что частичный отход уже начался», – говорится в статье WP, передает РИА «Новости».

    По словам солдата ВСУ с позывным «Витамин», украинская армия вынуждена отступать под давлением ВС России, пишет газета.

    В статье при этом указывается, что находившиеся на прошлой неделе в районе Авдеевки журналисты стали свидетелями того, как в город прибывали новые украинские военные. Авдеевский коксохимический завод может быть «последним опорным пунктом» ВСУ в городе, предполагает WP.

    Ранее срочно передислоцированные в район Авдеевки штурмовики вооруженных сил Украины назвали сложившуюся на поле боя ситуацию «авдеевским адом».

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    15 февраля 2024, 15:54 • Новости дня
    Назван принимающий в США решения по Украине человек

    WP: За принятием решений по Украине стоит спикер Палаты представителей Джонсон

    Назван принимающий в США решения по Украине человек
    @ Annabelle Gordon/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Самые важные решения по Украине принимаются не в Киеве и не «телевизионным комиком, ставшим лидером военного времени» – Владимиром Зеленским, пишут американские СМИ. Они назвали человека, от которого реально зависит будущее Украины.

    Этот человек – малоизвестный ранее юрист из Луизианы, пишет Зовут его Майк Джонсон и он недавно совсем неожиданно для всех занял должность спикера Палаты представителей Конгресса США, пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Post.

    Спикер, как отмечает WP, готов использовать свои силы и связи, чтобы повлиять на внешнюю политику Вашингтона на украинском направлении.

    Накануне Джонсон заявил, что администрация США не сможет заставить Палату одобрить законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву.

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    15 февраля 2024, 15:21 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    Пленные солдаты ВСУ помогли спасти тяжелораненого российского офицера
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Взятые в плен украинские военнослужащие помогли эвакуировать тяжело раненного российского офицера под Новомихайловкой, сообщают СМИ.

    Все произошло, когда подразделение морпехов Тихоокеанского флота «Шторм» во главе с командиром с позывным «Хищник» штурмовали позиции ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Командир штурмовиков получил тяжелое ранение, у него были перебиты кости рук и повреждены ноги, но еще четыре дня он продолжал руководить своим подразделением, которое оставалось на позициях. Только после изменения погодных условий, когда ВСУ уже не могли осуществлять разведку с воздуха и применять дроны-камикадзе, стала возможной эвакуация раненого офицера.

    В эвакуации принимали участие в том числе украинские военные, которые в ходе штурма подразделением «Хищника» были взяты в плен. По информации канала, сейчас офицер находится в госпитале, его состояние оценивается как стабильное, жизни ничто не угрожает.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими, и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны.

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    16 февраля 2024, 10:22 • Новости дня
    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Военкор Поддубный: ВС России уничтожили обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire

    Российские силы уничтожили атаковавший Белгород расчет РСЗО Vampire
    @ Евгений Силантьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военнослужащие в ходе разведки обнаружили и впоследствии уничтожили расчет РСЗО Vampire, накануне атаковавший Белгород, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Поддубный сообщил в своем Telegram-канале, что в четверг около 21.00 мск российские ракетчики нанесли удар с использованием ОТРК в районе населенного пункта Липцы, уничтожив боевую машину, которая в тот день атаковала Белгород.

    Среди личного состава расчета есть убитые и раненые, уточнил Поддубный.

    Он отметил, что российские военные продолжают персональную охоту на террористов ВСУ.

    Поддубный напомнил, что по Белгороду противником было выпущено 18 реактивных снарядов, 14 из которых расчетам ПВО удалось перехватить. «Если бы не действия подразделений армии России, жертв было бы значительно больше», – подчеркнул военкор.

    Он добавил, что киевский режим, осуществляя теракты на российской территории, мстит за провалы на фронте. «Армия противника – это армия трусов и детоубийц», – заключил Поддубный.

    Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибли семь человек, еще 19 человек пострадали.

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    15 февраля 2024, 21:52 • Новости дня
    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного

    Украинский генерал Кривонос заявил о неспособности Сырского изменить положение на фронте

    Украинский генерал заявил, что Сырский столкнулся с проблемами Залужного
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ), равно как и 16 новых генералов, не поможет украинской армии, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    В эфире украинского телеканала Кривонос выразил мнение, что кадровые перестановки не окажут позитивного влияния на положение ВСУ на поле боя, поскольку любые возможности армии всегда зависят от возможностей экономики, передает «Московский комсомолец».

    «Генерал Сырский начал задавать те же вопросы, которые задавал генерал Залужный: «Где люди, где техника, где боеприпасы?» – сказал Кривонос.

    Пока экономика Украины не способна обеспечить войска нужным количеством боеприпасов, техники и другими вещами, смена военного руководства ничего не изменит, подчеркнул он.

    «Скажите, пожалуйста, от прихода генерала Сырского на следующий день у нас поток снарядов пошел на фронт?» – задался вопросом Кривонос, отметив, что ни снаряды, ни техника на фронт не пошли.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал проблемы ВСУ с комплектованием и управлением.

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    15 февраля 2024, 18:02 • Новости дня
    Страны НАТО решили поставить Украине миллион беспилотников

    Столтенберг: Группа стран НАТО намерена поставить Украине миллион беспилотников

    Страны НАТО решили поставить Украине миллион беспилотников
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько стран Североатлантического альянса намерены передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «Группа союзников собралась вместе с целью поставить 1 млн беспилотников Украине», – сказал Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    Ранее Британия объявила о коалиции с Латвией для поставок тысяч дронов Киеву.

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    16 февраля 2024, 11:52 • Новости дня
    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности

    Арестович в беседе с Латыниной назвал себя русским

    Арестович рассказал Латыниной о своей национальности
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана в РФ иноагентом) заявил, что считает себя русским.

    «Я всегда говорю: я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации», – приводит его слова «Газета.Ru».

    Он признался, что ему нравятся правда и справедливость, а также совесть и свет. При этом Арестович не любит «дисциплинарное общество».

    В начале 2023 года Арестович со скандалом покинул пост советника главы офиса президента Украины. После отставки он призывал сменить президента Украины.

    В начале февраля 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Арестовича за публичные призывы к терроризму.

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    15 февраля 2024, 20:15 • Новости дня
    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване

    Столтенберг допустил повторение украинских событий на Тайване

    Столтенберг: Украинские события могут произойти на Тайване
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продолжение поддержки Украины важно для безопасности США, поскольку события, происходящие там, могут повториться на Тайване, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

    «То, что сегодня происходит на Украине, может произойти на Тайване завтра. Это (продолжение поддержки Украины) важно для нашей безопасности и безопасности США», – сказал Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО, передает РИА «Новости».

    Он также выразил надежду на то, что Конгресс США примет законопроект о выделении помощи Киеву.

    Ранее США решили разместить подразделение элитного спецназа сухопутных войск, которых называют «зелеными беретами», на Тайване на долгосрочной основе.

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    15 февраля 2024, 20:23 • Новости дня
    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ

    Рогов: ВС России поразили ремонтирующий авиадвигатели для ВСУ завод «Мотор сич»

    ВС России поразили завод по ремонту авиадвигателей для ВСУ
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в четверг нанесли удар по предприятию «Мотор сич» в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, где ремонтируют авиадвигатели для самолетов и вертолетов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По предприятию «Мотор сич» в Шевченсковском районе города пришлись два прилета, в этом цеху ремонтировали авиационные двигатели, сказал Рогов ТАСС.

    По его словам, украинские силовики начали «облавы» в Запорожье после поражения этого цеха, поскольку это был «очень чувствительный удар». Они ищут российских шпионов, проверяют в домах телефоны, компьютеры, ищут в социальных сетях.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России произвели групповой удар по предприятиям украинского ВПК.

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    15 февраля 2024, 15:14 • Новости дня
    Назван масштаб падения рейтинга Зеленского на Украине после отставки Залужного

    Рейтинг Зеленского на Украине упал на 13% после отставки Залужного

    Назван масштаб падения рейтинга Зеленского на Украине после отставки Залужного
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рейтинг доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

    Как говорится в исследовании, опубликованном на сайте КМИС, доверие Зеленскому составляет 64% по сравнению с 77% в декабре (недоверие при этом выросло с 22% в декабре до 35% в феврале), также снизилось доверие к руководителю офиса Зеленского Андрею Ермаку на 6%, при этом возросло доверие сограждан к экс-президенту страны Петру Порошенко на 4%, передает РИА «Новости».

    Формально среди всех респондентов новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 40%, не доверяют – 21%, а 4% имеют неопределенное отношение. При этом 35% респондентов не знали его в феврале. Среди 13 указанных в списке опроса деятелей больше граждане Украины доверяют Залужному – 94%.

    Всеукраинский опрос общественного мнения «Омнибус» был проведен с 5 по 10 февраля, к которому были добавлены вопросы относительно возможной отставки Залужного. Опрос был проведен в формате телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Выборка составила 1202 респондента для жителей всех территорий, подконтрольных Киеву. Статистическая погрешность такой выборки не превышала 3,2%.

    Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что политически уже умер.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2024, 20:54 • Новости дня
    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО

    Столтенберг заявил о решении создать тренировочный центр в Польше для обмена опытом между ВСУ и НАТО

    Украинских военных заставят учить солдат НАТО урокам СВО
    @ Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны – члены НАТО договорились создать в Польше тренировочный центр, где военнослужащие ВСУ будут передавать солдатам НАТО полученные в ходе конфликта знания и умения.

    В Польше будет размещен совместный аналитический и тренировочный центр НАТО – Украина, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

    Планируется, что там украинские военные будут проводить тренировки вместе с натовскими военными. Кроме того, военнослужащие ВСУ должны делиться там своими навыками, полученными в ходе конфликта.

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО передадут Украине миллион беспилотников.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 15:00 • Новости дня
    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород

    Сенатор Долгов: Удар ВСУ по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств

    В Совфеде указали на поддержку Западом террористической атаки ВСУ на Белгород
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Евгений Поздняков

    Удар ВСУ по Белгороду лежит за гранью добра и зла. Обстрел мирных жителей с военной точки зрения лишен всякого здравого смысла. Это ужасное и бесчеловечное преступление, за которое всем виновным придется понести заслуженное наказание. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее мирные кварталы Белгорода подверглись обстрелу со стороны украинских военных.

    «По вине военного руководства Украины в Белгороде произошла ужасающая трагедия. В этих условиях характеристика «преступные» в отношении действий офиса Зеленского кажется недостаточной. Удары по мирным кварталам, умышленно нанесенные по наиболее многолюдным местам, представляют собой нечто, лежащее за гранью добра и зла», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Мы не можем оставить произошедшее без ответа. Виновные в трагедии должны предстать перед судом. Однако смыть ответственность за этот поступок просто сроком в тюрьме будет крайне непросто», – подчеркивает собеседник.

    «Замечу, что удар по Белгороду был бы невозможен без поддержки западных государств. США и ЕС предоставляют Украине вооружения. Обстрелы мирных кварталов ведутся в том числе и с молчаливого согласия Вашингтона и Брюсселя. Американские и европейские деятели, как соучастники, тоже должны понести ответственность», – уточняет он.

    «Каким образом – успеем решить. Важно, чтобы противник не чувствовал вседозволенность. Обстрелы Белгорода еще раз показали, что мы не просто так начали и проводим СВО. Москва борется с беспринципным злом, которое готово пойти на любые зверства ради достижения непонятных иллюзорных целей», – резюмирует Долгов.

    В четверг в Белгороде под ракетный удар попал торговый центр на улице Плеханова, в котором расположен магазин «Магнит» и аптека. Обстрел был совершен около 12:30 мск. По данным Минобороны, ВСУ применили реактивную систему залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 14 снарядов, отчиталось ведомство.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в результате удара по городу погибли пять граждан, в том числе один ребенок. При этом 18 человек получили ранения, пятеро из них – дети.


    «В городе Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Руководитель Курской области Роман Старовойт назвал обстрел Белгорода «новым преступлением украинских нацистов». «Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые. Враг целенаправленно бьет по скоплению мирных жителей», – подчеркнул он. Губернатор выразил соболезнования жителям города и заявил о готовности оказать «любую помощь» соседнему региону.

    Также Россия вынесет на рассмотрение международных организаций, в том числе СБ ООН, атаку на Белгород со стороны ВСУ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Напомним, 30 декабря 2023 года был совершен самый крупный по числу жертв, пострадавших и разрушений налет ВСУ на территорию России. В Белгороде в результате взрывов ракет погибло около 20 человек, больше 100 получили ранения. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с теми, кто спасал детей, обустраивал бомбоубежища и восстанавливал город.

    Коментарии (26)
    16 февраля 2024, 12:43 • Новости дня
    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву дальнобойных систем для ударов по «сердцу» России

    Лавров: ЕС сделал ставку на передачу Киеву систем для ударов по «сердцу» России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз намерен поставить Киеву дальнобойные вооружения, которые достали бы до «сердца России», заявил глава МИД Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

    Он отметил, что внешнеполитическая служба ЕС составила для Украины рекомендации, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится.

    В связи с этим в рекомендациях говорится, что нужно делать ставку на поставку Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как это описывает ЕС, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа, передает ТАСС.

    «Это разве не прямое участие в войне? Конечно», – указал Лавров.

    Министр подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что война объявлена Западом против России, это даже не скрывается.

    При этом Запад говорит, что только вооружает Украину, а воюет она сама, но все понимают, что это вранье.

    «Западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», – добавил Лавров.

    Он отметил, что в войне главное – стратегии, но они находятся не в Киеве, а далеко.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СВО приняла форму войны против коллективного Запада.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Макрон и Шольц собрались подписать с Зеленским соглашение по безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, аналогичное соглашение с украинской стороной может подписать и канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Это соглашение вытекает из обязательств, данных Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», – приводит агентство AFP сообщение Елисейского дворца, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, аналогичное соглашение может быть подписано между Зеленским и Шольцем.

    Как ранее сообщил офис президента Украины в Telegram-канале, Зеленский в пятницу посетит Францию и Германию. В планах украинского лидера провести переговоры с Шольцем и Макроном, а в субботу принять участие в Мюнхенской конференции, где у него, в частности, запланирована встреча с вице-президентом США Камалой Харрис, а также лидерами Дании, Нидерландов, Чехии и других стран.

    Коментарии (14)
    16 февраля 2024, 09:28 • Новости дня
    Украинский пленный испугался возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Украинский пленный из «Азова» Тутов признался, что боится возвращаться домой из-за сбитого Ил-76

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинский пленный из полка «Азов» (признан террористическим и запрещен на территории РФ) Роман Тутов признался, что после атаки ВСУ на российский Ил-76 в Белгородской области опасается возвращаться на Украину по обмену.

    «Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», – сказал он РИА «Новости».

    Произошедшее с Ил-76 Тутов назвал «нонсенсом». Он отметил, что украинские пленные на борту самолета возвращались домой к родным, но воздушное судно было сбито, «такого быть не должно».

    Тутов предположил, что это могло произойти случайно, и выразил надежду, что ответственные понесли наказание. «А если это целенаправленно… я тогда не понимаю, что происходит. Это серьезное преступление», – сказал пленный.

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что и Главное управление разведки Украины, и ВСУ знали о том, что этим бортом будут перевозиться пленные украинцы.

    Коментарии (8)
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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Абхазию толкают на антироссийский путь

      МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

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