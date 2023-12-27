Антироссийская пропаганда Запада в Белоруссии провалилась

Tекст: Кирилл Аверьянов

В последнее время прозападные средства массовой информации, вещающие на белорусскую аудиторию, переживают не лучшие времена. Если в 2020 году оппозиционный канал Nexta стал самым популярным в русскоязычном сегменте Telegram, то сейчас такого рода проекты перешли в стадию стагнации и финансовых трудностей.



Сразу после президентских выборов в Белоруссии 2020 года, вызвавших протесты сторонников оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, была запущена кампания Media Solidarity Belarus Campaign (MediaSOL), которая предполагает сбор средства для прозападных СМИ, критикующих действующую белорусскую власть. Как сообщал Telegram-канал «Зеркало», через год после запуска кампании было собрано более полумиллиона долларов США – 578 тыс. долларов. До сих пор любой сотрудник оппозиционных белорусских СМИ может подать заявку на получение помощи от MediaSOL на специальном сайте.

Нет сомнений, что основными спонсорами «независимых» СМИ выступают западные структуры. Так, после начала спецоперации на Украине Совет Европы в своем решении о прекращении отношений с Белоруссией указал, что продолжит «укреплять отношения с белорусским гражданским обществом и оппозицией в изгнании, уделяя особое внимание белорусской молодежи, независимым СМИ и правозащитникам».

С обращениями к западным партнерам о спонсировании оппозиционных белорусских СМИ выступала и Светлана Тихановская. В статье для издания Politiko она писала: «Один из способов, которым остальной мир может помочь сейчас, – это поддержать изгнанные белорусские СМИ... Я встречаюсь с лидерами мирового бизнеса в Давосе и призываю их поддержать независимые белорусские газеты, цифровые издания, радиостанции и телеканалы доходами от рекламы и подписки. Независимые СМИ являются источником жизненной силы демократии. Крайне важно, чтобы граждане Белоруссии имели доступ к фактам».

Тихановская убеждала «лидеров мирового бизнеса» давать деньги прозападным СМИ в начале 2023-го, а в конце года выяснилось, что ее усилия были тщетны. В декабре на одном из флагманских сайтов белорусской оппозиции – Reform.by – появилась статья главного редактора Федора Павлюченко, где он с грустью констатирует, что проект на грани закрытия, поскольку имеющихся в распоряжении издания средств хватит лишь на полтора-два месяца работы.

«19 декабря 2023 года мы получили ответ от ключевого европейского институционального донора, поддержка которого позволила бы продолжить работу. Ответ отрицательный», – написал Павлюченко.

Сайт Reform.by работает с 2016 года, редакция тесно сотрудничала с Агентством США по международному развитию (USAID), в частности с сообществом Press Club Belarus. Среди партнеров клуба – The International Visegrad Fund, правительство Нидерландов, посольство Канады в Варшаве, Press Club Polska, Belarus in Focus (проект, реализующийся при поддержке МИД Польши) и др. То есть дело явно не в том, что у спонсоров Reform.by вдруг закончились средства. Очевидно, что западных доноров разочаровали результаты деятельности оппозиционного сайта.

Пытаясь вернуть расположение своих благодетелей, Павлюченко пишет: «Мы сделали полноценное новостное агентство, за продуктом которого следят и читатели, и коллеги по цеху, начиная от «Зеркала», «Нашей Нивы» и Хартии (эта замечательная 25-летняя фабрика копипастеров ворует наши материалы в промышленных масштабах и ни разу не поставила ни одной ссылки) до Белты и БТ [белорусского телевидения]». Нельзя не обратить внимания на завистливое отношение главреда Reform.by к коллегам по цеху.

Однако сухие цифры статистики говорят о том, что популярность и влиятельность Reform.by, вежливо говоря, преувеличена. На Telegram-канал проекта подписано всего 1890 пользователей. Для сравнения: у канала «Пул первого», рассказывающего о деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко, около 200 тыс. подписчиков.

Павлюченко признает: «От одного из доноров мы получили отказ в гранте на том основании, что не смогли адаптироваться к новой реальности и потеряли аудиторию». Проще говоря, финансовые проблемы Reform.by связаны с тем, что проект оказался невостребованным целевой аудиторией.

Оппозиционные СМИ нужны западным заказчикам для того, чтобы продвигать в широкие народные массы антирусскую версию белорусской идентичности и провоцировать граждан Белоруссии на протест против действующей власти. Но как этого добиться, если у пропрезидентского канала в Telegram в сто раз больше подписчиков, нежели у антиправительственного проекта? А ведь именно Telegram был основным инструментом белорусской оппозиции в ходе попыток госпереворота 2020 года.

История с Reform.by демонстрирует, что белорусская оппозиция потерпела не только политическое поражение, но и идейное. Прозападные силы не могут предложить белорусскому обществу интересный контент, в связи с чем теряют аудиторию, а за ней и западное финансирование.