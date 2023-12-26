Если Зеленский сохранит власть, то он продолжит выжигать украинское политическое пространство. Ощущая свою слабость и шаткость положения (ведь враги никуда не денутся – посадить Залужного и Порошенко нельзя), начнет закручивать гайки внутри украинской элиты. Собственно, уже начал.10 комментариев
Politico присудило Боррелю антипремию «болвана от дипломатии»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы ЕС Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони заняли ведущие места в юмористическом антирейтинге года по версии европейского издания Politico.
Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии». В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана», передает ТАСС.
Как пишет издание, если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сказать глупость. Издание напомнило, что он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, что стало легендой.
Фон дер Ляйен получила титул «немки, играющей в президента Европы», которая «всякий раз, когда пытается воспользоваться своей властью, «врезается в кирпичную стену». При этом каждый «сочный дипломатический кризис» Боррель стремится «утащить у нее из-под носа». Politico подчеркивает, что Мишель (глава Евросовета Шарль Мишель – прим. ВЗГЛЯД) «даже увязался за ней на саммит в США в октябре», который должен был стать «звездным часом любимицы Вашингтона фон дер Ляйен».
Итальянского премьера Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Борреля «дураком», не имеющим отношения к политике.