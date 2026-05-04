Фицо обсудил с Зеленским проведение межправительственных консультаций

Tекст: Дарья Григоренко

Фицо сообщил журналистам, что его интересовал «прежде всего лишь один вопрос: хочет ли Украина продолжать практику совместных заседаний правительств», назвав такой формат оптимальным для сотрудничества двух стран, передает ТАСС.

Премьер отметил, что очередные словацко-украинские межправительственные консультации пройдут до конца июня, однако место их проведения пока не определено. Словацкая сторона выразила желание принять заседание в Братиславе.

Фицо подчеркнул, что встреча с Зеленским была короткой и если бы она длилась дольше, стало бы очевидно, насколько сильно расходятся позиции по многим вопросам. В частности, он заявил о разногласиях по поводу войны, транзита нефти и газа через Украину, а также военных кредитов для Киева.

«И далее остается в силе, что Словакия не будет поддерживать никакие военные кредиты для Украины», – подчеркнул Фицо. Он добавил, что страна ранее выступала против предоставления Евросоюзом кредита Украине на 90 млрд евро.

Отвечая на вопрос о своем визите в Москву 9 мая, Фицо пояснил, что поедет возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии и выразить благодарность за освобождение Словакии в годы Второй мировой войны. Он отметил, что у него запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным, но участия в военном параде он не примет.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.