Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

Tекст: Анастасия Куликова

Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что политик будет занимать пост президента США еще 2,5 года. «А что мы будем делать потом?», – добавил Зеленский в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. Он также раскритиковал дипломатический подход американской администрации к посредничеству в урегулировании конфликта.

В частности, Зеленский возмутился действиями спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – пожаловался он. Отметим, агентство Reuters сообщало, что визит эмиссаров в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи.

По мнению Зеленского, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину. «Это нужно им, а не нам», – считает Зеленский. Он также в очередной раз заявил об отказе выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку, по его словам, это будет означать «стратегическое поражение ВСУ».

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что США увязывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск из Донбасса. «Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, все еще выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону», – пожаловался он. Однако позже госсекретарь Марко Рубио обвинил Зеленского во лжи.

«Я видел, как он это сказал, и жаль, что он это сказал, потому что он знает, что это неправда и ему говорили не это», – сказал министр. По словам Рубио, американцы сказали Зеленскому, что гарантии безопасности начнут действовать только после завершения конфликта, и не связывала гарантии с тем, «уступит ли территорию» Киев. «Не знаю, зачем он говорит такие вещи. Это просто неправда», – добавил госсекретарь.

При этом Зеленский «уступает территорию», указал Рубио, подчеркнув, что это «их выбор», а США «не принимают за них решения». «Наша роль заключалась в том, чтобы понять, чего хотят обе стороны, и посмотреть, сможем ли мы найти компромисс. Решение в конечном счете за Украиной. Если они не хотят принимать определенные решения и идти на определенные уступки, то война продолжается», – подчеркнул он.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны». «И это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», – сказал он на заседании Совбеза по Украине. Небензя подчеркнул, что в Европе неоднократно высказывались об испытаниях, через которые проходит украинский народ, однако «на самом деле его судьба их нисколько не заботит».

В экспертном сообществе считают, что есть несколько причин, почему Зеленский хамит американцам. Первая – личное разочарование в Трампе, отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Зеленский хотел бы, чтобы тот продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей. Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и

Банковая хотела бы продолжения подобной практики.

Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – заметил политолог.

Вторая причина хамства Зеленского – желание понравиться европейским властям. «ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены «хозяина» и перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал Ткаченко.

Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам,

продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

«Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными.

Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», –

отметил Скачко. С ним согласен и Ткаченко. «Заявление Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина, никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик. Собеседник также указал на мировосприятие Зеленского, согласно которому равным ему по рангу политиком является только Трамп.

«Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго и исковерканное мировосприятие обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал Ткаченко.