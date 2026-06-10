После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.4 комментария
МИД Китая заявил о готовности защитить компании от санкций ЕС
Китай следит за ситуацией с планами ЕС по внесению китайских компаний в новый пакет антироссийских санкций и примет меры для защиты своих прав и интересов, заявил на официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Китай отреагировал на намерение Евросоюза включить ряд китайских компаний в очередной, 21-й пакет антироссийских ограничений, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай будет отстаивать свои интересы и примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что в новый пакет санкций планируется включить компании не только из Китая, но и из Турции, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и Индии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленного против уровня жизни россиян 21-го пакета санкций.
В рамках новых ограничений Брюссель подготовил полный запрет на работу помогающих Москве зарубежных криптовалютных площадок.