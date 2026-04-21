Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.0 комментариев
Зеленский назвал неуважением визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство решением американских представителей посетить российскую столицу вместо запланированного визита в Киев для обсуждения гарантий безопасности.
Глава киевского режима резко высказался о спецпосланнике президента США Стиве Уиткоффе и зяте Дональда Трампа Джареде Кушнере, передает РИА «Новости».
Поводом для критики стала их поездка в Россию. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – заявил политик.
При этом он призвал не делать сенсацию из несостоявшегося визита американских делегатов на Украину. Политик подчеркнул, что эта встреча больше нужна самим представителям Вашингтона, а не киевским властям.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что посланники должны были прибыть еще в середине апреля. Киев надеялся получить от них четкие заверения по гарантиям безопасности в рамках урегулирования конфликта на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у Кремля данных о планирующемся визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.
Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о планах американской делегации посетить украинскую столицу после 12 апреля.
До этого Уиткофф отменил свою поездку в Турцию для встречи с Владимиром Зеленским.