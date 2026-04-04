Tекст: Вера Басилая

Буданов в интервью Bloomberg сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, являющийся зятем американского лидера, могут прибыть в Киев после двенадцатого апреля. Это станет их первым визитом на Украину.Как передает ТАСС.

«Кушнер, Уиткофф, Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов) – вот кто, как ожидается, приедет. Кто еще будет, мы увидим», – сообщил Буданов.

Также он подчеркнул, что визит делегации ожидается вскоре после указанной даты.

Буданов отметил, что ранее Уиткофф и Кушнер неоднократно бывали в России для переговоров с президентом Владимиром Путиным, однако на Украину они поедут впервые. По его словам, Киев может получить гарантии безопасности по итогам этого визита.

«Мы давно определили, чего хотим. Думаю, это скоро будет реализовано», – добавил Буданов. Он подчеркнул, что в вопросе гарантий безопасности уже есть определенный прогресс.

В январе текущего года Уиткофф также заявлял о намерении посетить Киев в ближайшее время.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.

До этого Владимир Зеленский по данным Axios в ходе двухчасового телефонного разговора с Уиткоффом и Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что подписание мирного соглашения между Россией и Украиной приведет к политическому краху Владимира Зеленского.