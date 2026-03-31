Песков: Москва примет меры, если страны ЕС дали коридор для ударов по России

Tекст: Вера Басилая

Россия примет меры, если страны Евросоюза предоставили свое воздушное пространство для ударов украинских беспилотников по Северо-Западу России, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы считаем, если имеет место предоставление воздушного пространства для осуществления враждебной, террористической деятельности против России, это обяжет нас сделать соответствующие выводы и принять соответствующие меры», – заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, ситуация пристально отслеживается, и Москва не оставит подобные действия без ответа.

Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил об отсутствии фактов предоставления польского воздушного пространства для действий против России.

Песков отмечал возможность использования Киевом территорий балтийских стран для пролета беспилотников «втемную» и втягивания других стран ЕС и НАТО в свои интересы.

