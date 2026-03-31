Польша опровергла использование воздушного пространства против России
Начальник оперативного командования польских вооруженных сил генерал Мачей Клиш заявил, что сообщения о предоставлении воздушного пространства Польши для действий против России не соответствуют действительности.
По словам Клиша, Польша не предоставляла свое воздушное пространство для действий против России, передает ТАСС.
«Информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», – заявил генерал.
Клиш отметил, что в восточных районах Польши введена запретная для полетов зона сроком с 10 марта до 9 июня 2026 года. Она действует на все воздушные суда, которые летают ниже 3 км, и работает круглосуточно. Исключения сделаны для гражданской и санитарной авиации, однако им необходимо получать специальное разрешение на пролет над этой территорией.
Он пояснил, что подобные меры носят исключительно превентивный характер. По его словам, они направлены на обеспечение безопасности жителей, а также для защиты важной государственной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские дроны делают Прибалтику мишенью.