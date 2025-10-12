Граждане 14 стран ЕС и США попросили убежище в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Граждане 14 стран Евросоюза и США попросили о временном убежище в России с января по июнь 2025 года, передает РИА «Новости». Всего в органы внутренних дел поступило 119 заявлений от жителей ЕС и еще 14 – от граждан США.

Чаще других об убежище просили граждане Германии, направившие 56 заявлений. В тройку лидеров также вошли Латвия и Литва, от которых поступило 20 и 12 обращений соответственно.

Среди других стран Евросоюза, чьи граждане искали убежище в России, Эстония (семь человек), Венгрия (шесть) и Польша (пять). По четыре заявления поступило от граждан Бельгии, Болгарии, Греции и Швеции.

Италия представила три запроса, а Испания, Словакия и Франция – по два.

