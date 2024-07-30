Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».3 комментария
Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.
По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».
Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.
Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.
Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.
В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.
Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.