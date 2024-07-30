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    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    30 июля 2024, 12:13 • Новости дня

    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России

    Итальянский журналист объяснил, почему попросил убежища в России
    @ Angelo Giuliano/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России в связи с несогласием с политикой западных стран и восхищением российскими традиционными ценностями.

    По его словам, в России он видит альтернативу глобалистской повестке дня, которая разрушает западное общество, передает РИА «Новости».

    Джулиано выразил глубокое уважение к России, подчеркнув ее приверженность традиционным ценностям, таким как семья, религия и патриотизм.

    Он также положительно оценил политику президента Владимира Путина, который, по мнению журналиста, последовательно защищает интересы своей страны и противостоит глобалистским элитам.

    Кроме того, журналист не исключил возможности получения российского гражданства и переезда в Россию, а также заверил в готовности отказаться от итальянского паспорта. Он раскритиковал политику итальянского правительства, которое, по его мнению, полностью подчинено США и не защищает интересы своих граждан.

    В заключение Джулиано призвал российские власти упростить процедуру получения виз для европейцев, чтобы они могли лично познакомиться с Россией и рассказать о ней своим соотечественникам.

    Ранее итальянский журналист обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    27 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тренер Татьяна Тарасова назвала «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже

    Тарасова сочла «очень красивой» церемонию открытия Олимпиады в Париже
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже прошла «очень красочно и оригинально», с учетом исторических и национальных особенностей города и страны, заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

    По ее словам, это была «очень красивая» церемония открытия Олимпийских игр в очень красочном месте с учетом исторических особенностей Парижа и Франции. Тарасова отметила, что еще никогда никто из делегаций на параде спортсменов на открытии ОИ не проплывал по реке, передает РИА «Новости».

    «То, что флаг МОК при поднятии оказался перевернут, не смазало у меня впечатление от церемонии открытия Олимпиады», – заявила тренер.

    Ранее российский спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал отличной церемонию открытия ОИ в Париже.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала 11 причин провала мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    Коментарии (99)
    27 июля 2024, 14:20 • Новости дня
    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Политологи и блогеры отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже

    Блогеры остро отреагировали на церемонию открытия ОИ в Париже
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Политологи и блогеры возмутились «пародией на «Тайную вечерю», которую показали на открытии Олимпийских игр 2024 года в Париже, назвали церемонию деградацией, «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Церемония открытия ОИ в Париже была до предела идеологизирована. Ее использовали для навязывания идеологии гендерного «разнообразия», однополой любви, инклюзивности и издевательства над христианскими традициями. У организаторов Игр одно в голове – навязать миру новое язычество», – написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что не собиралась смотреть открытие Олимпиады в Париже, но, увидев ряд фотографий с события, которые сначала приняла за фейки и фотошоп, назвала 11 причин провала мероприятия. Она отметила среди неудач организаторов ОИ: недопуск на церемонию французских атлетов, поскольку они участвуют в соревнованиях в своих традиционных одеждах, транспортный коллапс, крысы, наводнившие улицы города, ЛГБТ-глумление (движение запрещено в России) над святым для христиан сюжетом – Тайной вечерей – последним ужином Христа.

    «Апостолов изображали трансвеститы. Видимо, в Париже решили, раз олимпийские кольца разноцветные, можно все превратить в один сплошной гей-парад», – отметила Захарова.

     «Кажется в Олимпиаду добавили соревнования по поеданию еды. Вот и первая атлетка», – пошутил шоумен и юморист Андрей Бочаров, опубликовав фото с открытия.

    «Как деградировали Игры за десять лет»: В Twitter сравнивают Сочи-2014 и Париж-2024 и немного удивились контрасту»,  – следует из комментария журналиста Дмитрия Смирнова в Telegram-канале.

    Политолог Владимир Сергиенко в своем Telegram-канале назвал церемонию открытия ОИ «разгулом мракобесия» и «показательным шоу антихристианства».

    «Евровиденье – ведь тоже самое!  А всадники апокалипсиса? Глобалисты транслируют свой «сад». И уж в любом случае это безвкусица. «И взглянул я, и вот конь бледный, и имя сидевшего на нем Смерть, и геенна следовала за ним. И дана была им власть над четвертой частью земли, чтобы убивать мечом и голодом, и со смертью, и со зверями земными», – процитировал он Библию.

    «Всадник Апокалипсиса на Олимпиаде в Париже. Сплошное мракобесие», – согласен с Сергиенко блогер Сергей Карнаухов.

    Ранее пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

    Напомним, СМИ сообщают, что на церемонии открытия Олимпиады «режиссеры трансляции показали группу вызывающе одетых людей, усевшихся как на росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи». Французская метал-группа Gojira «поразила перформансом» с отсылкой к казненной королеве Франции Марии-Антуанетте – «в какой-то момент в кадре запела девушка, держащая в руках свою отрубленную голову». Кроме того, на церемонии выступил «то ли мужчина в женской одежде, то ли женщина с накладной бородой».

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    28 июля 2024, 18:31 • Новости дня
    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    В МОК заявили, что не причастны к удалению видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады

    МОК объяснил удаление видео с фрагментами церемонии открытия Олимпиады
    @ Claudio Thoma/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Международный олимпийский комитет (МОК) снял с себя ответственность за удаление видеороликов с основными фрагментами церемонии открытия Олимпиады в Париже, заявили в пресс-службе МОК.

    Там пояснили, что МОК сохранил за собой цифровые права только на определенных мировых рынках. Например, у МОК нет цифровых прав в Европе и Великобритании. Таким образом, видео с официальных олимпийских объектов и территорий географически заблокированы для этих рынков, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Коментарии (7)
    27 июля 2024, 15:24 • Новости дня
    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже после скандальной церемонии открытия Игр

    Французская журналистка отказалась освещать Олимпиаду в Париже
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудница французского издания L'Incorrect Жюльетт Бриен приняла решение не работать на Олимпийских играх после вызвавшей международное возмущение церемонии открытия.

    Бриен заявил, что отказывается от участия в «этом фрик-шоу», как  «искренне патриотичная француженка». Она также принесла извинения «всему миру», пишет «Царьград».

    Ранее итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    27 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

    В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».

    Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

    Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.

    «Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.

    Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    28 июля 2024, 08:56 • Новости дня
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    Американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр в Париже после скандальной пародии на «Тайную вечерю» на открытии игр, поскольку ее сотрудники были шокированы увиденным, сообщили в компании.

    Как говорится в заявлении, сотрудники компании были шокированы высмеиванием «Тайной вечери» во время открытия Олимпиады в Париже, в связи с чем C Spire отзовет свою рекламу с Олимпийских игр, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль охарактеризовала открытие Олимпиады как «раздувание шумного уродства».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

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    27 июля 2024, 21:32 • Новости дня
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    Пловцы из Южной Кореи покинули Олимпийскую деревню из-за плохой организации
    @ Gao Jing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пловцы из Южной Кореи решили покинуть Олимпийскую деревню в Париже из-за автобусов, в которых окна были заклеены скотчем, сообщила Korea Times.

    Пловец из Южной Кореи Хван Сун Ву пожаловался, что в автобусе очень душно, как в сауне. По его словам, их команде потребовалось более полутора часов, чтобы доехать от Олимпийской деревни до бассейна, окна в автобусе были заклеены скотчем якобы из-за угрозы теракта, пишет «Чемпионат» со ссылкой на Korea Times.

    Издание пишет, что южнокорейские пловцы решили покинуть Олимпийскую деревню и поселились в отеле в Нантере, который находится недалеко от бассейна.

    Ранее МОК извинился перед руководством Южной Кореи за то, что сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

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    29 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мэр Парижа: Церемония открытия Олимпиады сказала о нас все

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мэр Парижа Анн Идальго осталась довольна церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в столице Франции.

    Как цитирует Идальго France Bleu, огромные эмоции, от которых трудно прийти в себя, гений заключался в том, чтобы придать сил, юмора и эмоций и привлечь на борт не только парижан, но и весь мир, передает RT.

    «Эта церемония сказала о нас все», – сказала Идальго.

    Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что Олимпиада в Париже для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка.

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    28 июля 2024, 13:55 • Новости дня
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    Оргкомитет ОИ объяснил удаление видеообзора церемонии открытия
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удаление видео с основными моментами церемонии открытия Олимпиады в Париже с официальных ресурсов Игр-2024 связано с геоблокировкой, заявила директор по коммуникациям оргкомитета Энн Дескам.

    Как сказала Дескам на брифинге МОК, удаление роликов связано с геоблокировкой, передает ТАСС.

    Ранее видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов.

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    27 июля 2024, 18:47 • Новости дня
    Зрители освистали Макрона на открытии ОИ

    Филиппо: Макрона на открытии Олимпиады освистала «тщательно отобранная аудитория»

    Tекст: Вера Басилая

    Пришедшие на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже посетители освистали президента Франции Эммануэля Макрона, но этот эпизод вырезали из трансляции, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик написал в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что даже тщательно отобранная аудитория освистала Макрона во время церемонии открытия. По словам Филиппо, французский президент опешил от такой реакции, передает радио Sputnik.

    Филиппо обратил внимание, что этот эпизод трансляции был вырезан из телеэфира, и прикрепил видео к своему посту.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что открытие Олимпиады в Париже стало «сатанинским балом Макрона».

    Коментарии (7)
    28 июля 2024, 10:57 • Новости дня
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    Видео церемонии открытия Олимпиады удалили с официальных ресурсов
    @ Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видеоподборка основных моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже удалена с официального сайта и канала оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

    Как сообщил источник РИА «Новости», при переходе на видео основных моментов на сайте ОИ появляется черный экран с надписью о том, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube.

    Ранее американская компания решила отозвать рекламу с ОИ после пародии на «Тайную вечерю».

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что некоторые аспекты церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были абсолютно неприемлемыми.

    Коментарии (17)
    30 июля 2024, 06:18 • Новости дня
    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю

    Французская активистка Буч пожаловалась на травлю после участия в пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады в Париже

    Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии ОИ пожаловалась на травлю
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Диджей и ЛГБТ-активистка (движение ЛГБТ признано экстремистским в России) Барбара Буч, которая приняла участие в пародии на «Тайную вечерю» на церемонии открытия Олимпиады в Париже, подверглась травле и подает жалобу, сообщила ее адвокат Одрэ Мселлати.

    Мселлати заявила о «неслыханной кампании кибербуллинга и клеветы» против Буч, которая решила «подать жалобу» на действия, совершенные как гражданами Франции, так и других стран. Адвокат сообщила, что Буч собирается «преследовать в судебном порядке любого, кто попытается запугать ее в будущем». Утверждается, что в адрес Буч поступили угрозы убийством, пытками и изнасилованием. Ей также адресовали различные оскорбления, передает РИА «Новости».

    Напомним, церемония открытия Олимпийских игр спровоцировала широкий общественный резонанс из-за постановки, пародирующей картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Использование образов религиозных деятелей в сочетании с элементами драг-шоу вызвало волну возмущения и критики в адрес организаторов.

    Коментарии (23)
    28 июля 2024, 14:38 • Новости дня
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    Отбывшего срок за педофилию нидерландского волейболиста освистали на ОИ
    @ IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Tom Bloch/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выступающий в пляжном волейболе нидерландец Стивен ван де Вельде был освистан болельщиками во время матча на Олимпийских играх в Париже, сообщило AFP.

    Ван де Вельде играет в паре с Мэттью Иммерсом, болельщики поприветствовали спортсменов из Нидерландов, когда они появились на площадке перед матчем с итальянской парой, при этом зрители освистали ван де Вельде после того, как диктор произнес его имя и фамилию, передает ТАСС.

    Ван де Вельде 29 лет. В 2016 году его осудили на четыре года за изнасилование 12-летней девочки.

    Ранее зрители освистали Макрона на открытии ОИ.

    Коментарии (6)
    28 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    У родственницы эмира Катара по дороге на Олимпийские игры украли 11 роскошных сумок

    Tекст: Ольга Иванова

    У родственницы эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани украли 11 роскошных сумок по дороге на Олимпийские игры, сообщает газета Le Parisien.

    Как пишет издание, скоростной поезд, на котором ехала женщина, направлялся из Ниццы в Париж. Внутри багажа находились люксовые аксессуары бренда Hermes. Свояченицу эмира Катара сопровождала горничная, сообщает Lenta.Ru.

    Также отмечается, что для поиска украденного поезд остановили на 20 минут, но ни сумки, ни вора не нашли. Представители транспортной компании SNCF сняли с себя всю ответственность, поскольку в правилах перевозчика указывается, что путешественники сами несут ответственность за свой багаж.

     Ранее у одного из координаторов доставок на объекты Олимпийских игр в городе Лилль во Франции украли бейдж и компьютер.

    Коментарии (21)
    28 июля 2024, 14:51 • Новости дня
    Франция отозвала аккредитацию на ОИ у четырех журналистов ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оргкомитет Олимпийских игр в Париже лишил четырех журналистов ТАСС выданных ранее аккредитаций для работы на соревнованиях, сославшись на решение французских властей. В полученном документе нет никаких подробностей, а лишь содержится ссылка на статью из Кодекса внутренней безопасности Франции.

    Аккредитации отозваны у одного фотокорреспондента и трех пишущих журналистов, которые успели осветить церемонию открытия Олимпиады и некоторые соревнования. Как заявили в агентстве, сотрудники ТАСС работали в соответствии с правилами турнира, замечаний со стороны организаторов к ним не поступало.

    Ранее работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан заявила, что власти Франции ввели безумную цензуру на время Олимпийских игр.

    Коментарии (15)
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      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Франция конвертировала свою культуру в похабство

      Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

      10 комментариев
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русских тоже надо защищать

      Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

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