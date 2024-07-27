Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады

Tекст: Александра Юдина

Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.

В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».

Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».

Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.

«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.

Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.

Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.

