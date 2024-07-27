Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.4 комментария
Итальянский журналист попросил убежища в России после открытия Олимпиады
Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
Итальянский журналист Анджело Джулиано обратился с просьбой о предоставлении политического убежища в России, выразив резкое несогласие с концепцией и ходом церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.
В частности, он назвал мероприятие «сатанинским ЛГБТ-проектом», передает РИА «Новости».
Джулиано публично заявил о своем нежелании быть причастным к такому мероприятию в соцсети Х (бывший Twitter, запрещен в России), где он также выразил возмущение пародией на «Тайную вечерю» с участием представителей ЛГБТ-сообщества, назвав это «проявлением вопиющего неуважения к христианам».
Кроме того, журналист раскритиковал поднятие флага МОК в перевернутом виде и ошибку диктора, представившего сборную Южной Кореи как команду КНДР.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», – отметил Джулиано.
Помимо прочего, итальянский журналист подчеркнул важность защиты детей от подобного контента и призвал международное сообщество осудить произошедшее в Париже.
Ранее спикер МИД Мария Захарова назвала 11 пунктов масштабного провала Олимпиады.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала международный гнев.