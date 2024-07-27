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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русофобию надо сначала искоренить в России

    Русофобия перестала маскироваться под борьбу с режимом, а нормально воплотилась в тотальную отмену по расовому и национальному признаку. Русскому признаку. И получилось, что в России любое действие против представителей этнических диаспор – это разжигание национальной розни, геноцид и холокост… кроме тех случаев, когда это направлено против русских.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Эксперимент с безусловным доходом доказал правоту марксистов

    Участников разделили на две группы – «получатели дохода» и «контрольная». Получателям давали тысячу долларов в месяц в течение трех лет. Контрольная группа жила своей жизнью. И смотрели за разницей в социальном поведении и адаптации.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Не приведи Господь исчерпать долготерпение русских

    Теперь за русофобию будут активно преследовать и внутри страны, что позволит более эффективно бороться с ксенофобами, шовинистами и экстремистами, которые, прикрываясь сложившейся системой, унижали и оскорбляли русских, тем самым расшатывая страну.

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    27 июля 2024, 15:20 • Фоторепортаж

    Церемония открытия Олимпиады в Париже превратилась в большой скандал

    В Париже состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Торжество вызвало бурю негодования из-за выбранного сценария, его уже окрестили «парадом трансгендеров». Более того, ряд зрителей покинули праздник еще до начала из-за дождя и неудобной рассадки (фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Безопасность на улицах французской столицы обеспечивали порядка 50 тыс. полицейских и около 18 тыс. военных (фото: Sina Schuldt/DPA/Global Look Press)

    По некоторым данным, общее число проданных на мероприятие билетов достигло 10 млн (фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press)

    Из-за дождя зрителям пришлось толпиться под зонтами (фото: Marijan Murat/DPA/Global Look Press)

    В рамках торжественных мероприятий над Аустерлицким мостом разорвались фейерверки, дым образовал французский триколор (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

    Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость (фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press)

    Во время церемонии открытия выступила певица Леди Гага, что вызвало возмущение среди французов. Они посчитали неприемлемым тот факт, что была приглашена американка, а не выбран кто -то из национальных музыкантов (фото: Sina Schuldt/DPA/Global Look Press)

    Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил организаторов за проведение церемонии и счел ее удачной (фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press)

    В некоторых местах люди не могли рассмотреть происходящее на сцене: обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя (фото: Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Пресс-конференция, которая традиционно проходит на Играх в преддверии церемонии открытия, была отменена руководством оргкомитета Олимпийских игр. Причину решения не уточнили (фото: Sven Hoppe/DPA/Global Look Press)

    Артисты во время церемонии открытия (фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена (фото: Joel Marklund/DPA/Global Look Press)

    Международному олимпийскому комитету пришлось извиняться перед руководством Южной Кореи после того, как сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи (фото: Joel Marklund/DPA/Global Look Press)

    Эстафета олимпийского огня завершилась на площади Трокадеро, напротив Эйфелевой башни. В этой точке пламя будет гореть на протяжении всех Игр (фото: AFP/XinHua/Global Look Press)

    Олимпийское пламя подняли в небо на большом аэростате (фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press)

    Церемония открытия вызвала бурную негативную реакцию по всему миру. Так, племянница Марин Ле Пен Марион Морешаль заявила об «общем уродстве костюмов и хореографии», а бывший премьер Польши заметил, что французы «могут сделать отвратительной даже церемонию открытия Олимпийских игр» (фото: Wu Lu/XinHua/Global Look Press)

    Основной скандал разгорелся из-за богохульной пародии на библейский сюжет Тайной вечери – вместо Иисуса и его учеников были представлены бородатая женщина и мужчины в костюмах женщин. Илон Маск назвал номер проявлением вопиющего неуважения к христианам. В схожем ключе высказался и французский епископат, посчитавший происходящее насмешкой и издевательством над христианством (фото: кадр из видео)

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    Турки задумались об увеличении государства по примеру России

    Турция и Северный Кипр планируют объединение в единое государство. В истории раскола некогда единого Кипра много параллелей с историей раскола Украины. Но это не означает, что Россия должна быть в этом конфликте на стороне Турции и отомстить тем самым недружественным ныне грекам. Подробности

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    Мотоциклы создают новый облик российской штурмовой тактики

    «Банзай-атаки»: такой термин придумала западная пресса для описания новой тактики действий российских штурмовых групп, использующих для атак легкие мотоциклы. Почему западная пропаганда сравнивает современную Российскую армию с японской времен Второй мировой и зачем штурмовики пересели с тяжелобронированной бронетехники на легкие мотоциклы? Подробности

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    Латвия топчет память отдавших жизнь за ее свободу

    Восемьдесят лет назад, 27 июля 1944 года закончилась Режицко-Двинская наступательная операция, по итогам которой советские войска освободили восточную часть Латвии. Еще не так давно эта дата была для местных жителей праздничной. С недавнего времени тем, кто пожелает прилюдно почтить годовщину освобождения, угрожает тюрьма. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

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