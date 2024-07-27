Церемония открытия Олимпиады в Париже превратилась в большой скандал

В Париже состоялась церемония открытия Летних Олимпийских игр. Торжество вызвало бурю негодования из-за выбранного сценария, его уже окрестили «парадом трансгендеров». Более того, ряд зрителей покинули праздник еще до начала из-за дождя и неудобной рассадки (фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Безопасность на улицах французской столицы обеспечивали порядка 50 тыс. полицейских и около 18 тыс. военных (фото: Sina Schuldt/DPA/Global Look Press)

По некоторым данным, общее число проданных на мероприятие билетов достигло 10 млн (фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press)

Из-за дождя зрителям пришлось толпиться под зонтами (фото: Marijan Murat/DPA/Global Look Press)

В рамках торжественных мероприятий над Аустерлицким мостом разорвались фейерверки, дым образовал французский триколор (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

Часть зрителей покинула трибуны еще до начала церемонии – на верхних набережных Сены оказалась плохая видимость (фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press)

Во время церемонии открытия выступила певица Леди Гага, что вызвало возмущение среди французов. Они посчитали неприемлемым тот факт, что была приглашена американка, а не выбран кто -то из национальных музыкантов (фото: Sina Schuldt/DPA/Global Look Press)

Впрочем, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил организаторов за проведение церемонии и счел ее удачной (фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press)

В некоторых местах люди не могли рассмотреть происходящее на сцене: обзор закрывали деревья и заборы, а также зонты зрителей, раскрытые с началом дождя (фото: Keystone Press Agency/Global Look Press)

Пресс-конференция, которая традиционно проходит на Играх в преддверии церемонии открытия, была отменена руководством оргкомитета Олимпийских игр. Причину решения не уточнили (фото: Sven Hoppe/DPA/Global Look Press)

Артисты во время церемонии открытия (фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Впервые в истории церемония открытия прошла за пределами стадиона – ее провели на берегах реки Сена (фото: Joel Marklund/DPA/Global Look Press)

Международному олимпийскому комитету пришлось извиняться перед руководством Южной Кореи после того, как сборная республики на Олимпийских играх в Париже была ошибочно представлена как сборная Северной Кореи (фото: Joel Marklund/DPA/Global Look Press)

Эстафета олимпийского огня завершилась на площади Трокадеро, напротив Эйфелевой башни. В этой точке пламя будет гореть на протяжении всех Игр (фото: AFP/XinHua/Global Look Press)

Олимпийское пламя подняли в небо на большом аэростате (фото: Manu Reino/Keystone Press Agency/Global Look Press)

Церемония открытия вызвала бурную негативную реакцию по всему миру. Так, племянница Марин Ле Пен Марион Морешаль заявила об «общем уродстве костюмов и хореографии», а бывший премьер Польши заметил, что французы «могут сделать отвратительной даже церемонию открытия Олимпийских игр» (фото: Wu Lu/XinHua/Global Look Press)