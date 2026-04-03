Матвиенко заявила о политической смерти Зеленского после мира на Украине
Мирное соглашение между Россией и Украиной будет означать политическую смерть для Владимира Зеленского, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».
Матвиенко заявила: «Для Зеленского мирное соглашение – это его политическая смерть. Он будет держаться до последнего, до последнего будут большими машинами вывозить наличную валюту и золото – то, чем они занимаются».
По мнению главы Совета Федерации, вести переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленно. Она пояснила, что Украина полностью утратила суверенитет и, как она выразилась, превратилась в зависимое государство. Матвиенко также охарактеризовала команду Зеленского как «команду КВН», с которой, как она считает, невозможно о чем-либо договариваться.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что промедление с мирным урегулированием приведет к ухудшению условий для Киева. Песков ранее сообщил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам украинского урегулирования поставлена на паузу.