За ночь над Россией нейтрализовали 50 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны перехватывали с 23.00 мск 5 апреля до 7.00 мск 6 апреля над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, а также над Краснодарским краем, Азовским и Черным морями, указало ведомство в Max.

Отмечается, что все уничтоженные БПЛА относились к самолетному типу.

Вечером в воскресенье за три часа ликвидировали 148 дронов ВСУ над Россией.

До этого 5 апреля Минобороны сообщало об уничтожении 58 украинских БПЛА.