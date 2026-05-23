Дрон ВСУ убил пенсионерку в Курской области

Дрон ВСУ убил пенсионерку в частном доме Курской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Курской области удар беспилотника по частному дому привел к гибели мирной жительницы, сообщил глава региона Александр Хинштейн в «Максе». По его словам, целью атаки стал жилой дом в Суджанском районе недалеко от слободы Подол.

Хинштейн уточнил, что удар был нанесен 22 мая, после чего здание охватило пламя. В результате атаки погибла хозяйка дома, о которой он написал: «Пелагее Николаевне было 67 лет», глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее в медицинском учреждении скончалась жительница Глушковского района Курской области с тяжелыми ранениями после удара ВСУ по частному сектору. До этого в селе Октябрьское Рыльского района Курской области местный тракторист получил ранение при взрыве украинского беспилотника на проезжей части.

А в конце апреля мирный житель погиб при атаке украинского дрона на автомобиль на автодороге около села Боброво в Рыльском районе Курской области.