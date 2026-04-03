  Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Защита «Турецкого потока» потребовала военных усилий группы стран
    Ушаков посоветовал Каллас выпить
    Умер создатель ракеты «Циркон» Леонов
    Посол России пообещал Британии «сюрприз» в случае захвата судов
    В Сербии мигранта объявили подозреваемым в диверсии на газопроводе
    Для охраны венгерского участка «Турецкого потока» привлекли армию
    Дмитриев призвал готовиться к мировому кризису, сравнив его с началом ковида
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    В 48 городах России и за рубежом прошла акция в защиту Армянской церкви
    Борис Акимов Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    3 апреля 2026, 20:12 • Новости дня

    «Рейтинг недружественных правительств» зафиксировал новый пик агрессии Северной Европы

    @ PA Images/Reuters Connect

    Tекст: Илья Абрамов

    Мартовский «Рейтинг недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД зафиксировал рекордный уровень враждебности со стороны стран Прибалтики и Финляндии. Их агрессивные действия позволили им впервые обогнать многократных лидеров – Францию и Германию. При этом наблюдаются и некоторые положительные тенденции: враждебность со стороны США продолжает снижаться.

    Согласно мартовскому «Рейтингу недружественных правительств» (.pdf) газеты ВЗГЛЯД, общий уровень враждебности стран Северной Европы достиг рекордных значений.  Тенденция к росту агрессии со стороны государств Прибалтики и Скандинавии наметилась еще в феврале, однако к настоящему моменту она находится на пике.

    Первое место с результатом 90 очков из 100 заняла Латвия. Такой результат стал возможен благодаря методологическому нововведению проекта – спецбаллам, которые начисляются за чрезвычайно враждебные действия, не предусмотренные основной системой оценки. Прибалтийской республике были начислены дополнительные 20 баллов.

    Поводом для этого серия инцидентов с украинскими БПЛА, которые следовали в сторону России через территорию Латвии. Правительство страны официально заявило, что не предпринимало попыток сбить дроны, поскольку не видело в них угрозы. Схожим образом повели себя и государства, занявшие вторую позицию с результатом 85 очков: Литва, Эстония и Финляндия. Им также было начислено 20 спецбаллов.

    На третьей позиции расположились Германия и Франция (75 баллов). Оба государства продолжали передавать Украине вооружения, направлять средства на поддержку ВСУ и участвовать в учениях НАТО у российских границ. Примечательно, что Германия впервые за несколько месяцев опустилась в нижнюю часть первой тройки.

    Бельгия, набрав 70 очков, оказалась на четвёртой строке. Страна продемонстрировала один из самых высоких результатов по линии санкционно-экономического давления: в начале марта Брюссель захватил нефтяной танкер, который, по утверждению властей, принадлежит якобы «теневому флоту» России. Кроме того, Брюссель согласовал с Украиной совместное производство БПЛА.

    Замыкают пятрку Нидерланды и США (60 баллов). Первые направили ВСУ дополнительные бронетранспортры YPR-765, а также продолжают участвовать в совместной инициативе НАТО и США PURL по закупке американского вооружения для Киева. Вашингтон, в свою очередь, принял решение о продлении санкций против Москвы ещ на один год.

    Шестая позиция досталась сразу пяти государствам: Британии, Испании, Польше, Португалии и Румынии. Все они получили по 55 очков. Каждая из перечисленных стран в той или иной мере оказывала финансовую поддержку Украине. Следом, набрав 50 баллов, идут Италия, Канада и Швеция. Оттава и Стокгольм, в частности, приняли участие в учениях НАТО Cold Response.

    Восьмое место (45 очков) заняла Болгария. При этом София стала лидером по дипломатической враждебности. Как напоминает РБК, страна выдала США двух россиян, подозревающихся в обходе западных санкций, несмотря на возражения Москвы. На девятой строке с результатом 40 баллов оказались Австралия, Греция, Дания и Новая Зеландия.

    Все эти страны, за исключением Новой Зеландии, принимают активное участие в инициативе PURL. На последнем месте расположились сразу пять государств: Люксембург, Норвегия, Северная Македония, Хорватия и Чехия (35 очков). Таким образом, по сравнению с февралм разброс между первой и последней позицией в таблице увеличился на пять баллов.

    Наименьший показатель враждебности продемонстрировали шесть правительств: Андорра, Багамские Острова, Микронезия, Монако, Сан-Марино и Тайвань (5 очков). Таким образом, наибольший рост индекса показали государства, усилившие военную помощь Украине, – в первую очередь Латвия, Литва, Финляндия и Эстония.

    Помимо них в поддержке ВСУ также «отличились» Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Румыния и Франция. В плане санкционного давления наиболее агрессивно проявили себя Брюссель, Париж и Стокгольм.

    4 апреля 2026, 17:17 • Новости дня
    Насмотревшиеся видео о ТЦК украинские школьники начали травить военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские школьники начали травить сотрудников территориальных центров комплектования и людей в военной форме после просмотра роликов о насильственной мобилизации, заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

    Ольга Решетилова, занимающая пост военного омбудсмена, рассказала, что украинские школьники стали проявлять агрессию по отношению к военнослужащим после просмотра видео о работе ТЦК в TikTok, передает РИА «Новости». По ее словам, школьникибуквально начинают травить людей в военной форме на улицах.

    «Это очень опасный звоночек, потому что детская психика не готова, и в первую очередь поддается российской пропаганде, и когда их подростковая агрессия направляется на военнослужащих, это требует нашего противодействия», – заявила Решетилова. Она подчеркнула, что такие видео, по ее мнению, являются российскими и оказывают негативное влияние на подростков.

    Чиновница не уточнила, в чем именно выражается травля и агрессия со стороны школьников. Решетилова также обвинила родителей в пагубном влиянии на подростков, поскольку те обсуждают с детьми вопросы силовой мобилизации на Украине. Помимо этого, омбудсмен отметила рост агрессии в отношении сотрудников военкоматов со стороны уклонистов и дезертиров.

    В качестве мер защиты сотрудников ТЦК Решетилова предложила реформировать процедуру мобилизации и наладить информационную политику, чтобы снизить уровень негативного отношения к военным.

    Ранее на пляже в Одессе дети разыграли сценку с задержанием, пародируя работу сотрудников ТЦК на фоне всеобщей мобилизации и жестких рейдов военкомов.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России) заявил, что изменение формата работы военкоматов не приведет к улучшению ситуации с мобилизацией на Украине.

    5 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Ушаков посоветовал Каллас выпить

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, отметив, что за все время ее работы он запомнил лишь одну ее интересную фразу.

    «Мне кажется, она одну фразу за всю свою историю работы произнесла такую, ну интересную, я бы сказал», – сказал Ушаков автору ИС «Вести» Павлу Зарубину, комментируя слова главы евродипломатии о том, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет.

    Он процитировал Каллас: «Пора выпить», добавив, что, по его мнению, действительно пришло время главе евродипломатии сделать это. «Вот мне кажется, это пора уже сделать ей. Ну и нам тоже, наверное», – уточнил он.

    Напомним, Кая Каллас заявила, что Россия за последние 100 лет напала более чем на 19 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас во время встречи с политическими группами в Европарламенте заявила, что из-за непростой ситуации в мире сейчас самое время начать пить. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала вызывать санитаров для Каллас.

    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    4 апреля 2026, 21:29 • Новости дня
    Дмитриев назвал позорной ошибку NYT в расшифровке аббревиатуры НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев раскритиковал ошибку The New York Times в названии НАТО, назвав ее позорной и недопустимой.

    Кирилл Дмитриев прокомментировал допущенную американской газетой The New York Times ошибку в расшифровке аббревиатуры НАТО. В материале издания военный блок был назван Организацией Североамериканского договора, передают «Вести».

    Публикация касалась угроз американского лидера вывести США из состава военного альянса. Дмитриев подчеркнул, что подобная ошибка для ведущей американской газеты выглядит особенно непрофессионально и подрывает доверие к изданию.

    «Позорно. Нужно нанимать более образованных, менее предвзятых людей и, возможно, использовать ИИ, чтобы проверять их», – написал глава РФПИ в соцсети, комментируя публикацию The New York Times. Он указал, что корректная фактология является базовым требованием к серьезным СМИ.

    New York Times в статье о возможном выходе США из НАТО по ошибке назвала альянс Организацией Североамериканского договора.

    Ранее Дмитриев порекомендовал журналистам NYT следовать «Срединному пути Будды» при освещении событий на Украине.

    Напомним, президент США  пригрозил альянсу негативными последствиями в случае отказа помочь в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

    4 апреля 2026, 15:13 • Новости дня
    Захарова назвала награждение Каллас орденом княгини Ольги сатанизмом
    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала решение Владимира Зеленского вручить орден княгини Ольги I степени Кае Каллас, обвинив ее в поддержке гонений на церковь.

    Захарова в своем Telegram-канале назвала сатанизмом награждение главы евродипломатии Каи Каллас орденом княгини Ольги I степени со стороны Владимира Зеленского. Она отметила, что Каллас, поддерживающая политику гонений на церковь на Украине, удостоена ордена, названного в честь святой равноапостольной Ольги, из рук, по ее словам, «нехристей», передает РИА «Новости».

    Захарова подчеркнула, что политика Евросоюза не имеет ничего общего с христианскими ценностями, которыми славилась княгиня Ольга. По ее словам, власти на Украине фактически уничтожают православие в стране, а Каллас причастна к поддержке этих действий.

    «А какое отношение убийственная для Украины политика Евросоюза имеет к наследию древнерусской княгини, которая стала первой правительницей Руси, принявшей христианство? Ольга заложила основы христианизации нашей страны: установила контакты с Византией, способствовала распространению веры и подготовила почву для Крещения Руси при её внуке князе Владимире в 988 году», – пишет официальный представитель МИД.

    «Призывы ускорить мобилизацию, втягивание женщин в ВСУ, требования отказаться от мирных инициатив, превращение страны в инструмент войны до последнего украинца, разжигание ненависти и стимулирование коррупции», – привела Захарова список «заслуг».

    «И теперь Каллас, поддерживающая политику гонений киевского режима на церковь, получает орден святой равноапостольной Ольги из рук нехристей. Сатанизм как он есть», – отметила Захарова («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России ).

    Отмечается, что украинские власти проводят масштабные гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, запрещая ее деятельность в ряде регионов под предлогом связей с Россией. СБУ возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в храмах и монастырях, а суды выносят обвинительные приговоры представителям церкви, многие из которых находятся под арестом.

    Ранее Захарова на встрече с военным духовенством обвинила западные государства в использовании киевского режима для уничтожения Украинской православной церкви.

    3 апреля 2026, 15:01 • Новости дня
    Медведев призвал пересмотреть отношение к вступлению соседей России в ЕС
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал пересмотреть отношение России к вступлению соседних стран в Европейский союз.

    По его словам, ранее Москва относилась к таким процессам сдержанно, даже в отношении Украины, однако ситуация изменилась.

    В сообщении в Max Медведев отметил, что внутри НАТО существуют серьезные противоречия, усугубленные событиями вокруг Ирана, а в Евросоюзе обсуждается создание собственной военной компоненты. По его мнению, ЕС перестал быть исключительно экономическим союзом и может превратиться в «полноценный и крайне враждебный России военный альянс», который, как он считает, потенциально опаснее НАТО.

    «Пора отказаться от толерантного отношения к вступлению в военно-экономический Европейский союз наших соседей. Включая и страну 404», – подчеркнул он. Медведев добавил, что недавно президент России уже намекнул, что членство в Евразийском экономическом союзе и в Евросоюзе несовместимы.

    В заключение политик выразил уверенность, что главной задачей Евросоюза станет раздувание «русофобской истерии» ради политического и финансового капитала.

    Накануне президент России Владимир Путин предупредил премьер-министра Армении Никола Пашиняна о невозможности нахождения Армении сразу в ЕС и ЕАЭС. Пашинян признал невозможность одновременного членства Армении в ЕС и ЕАЭС.

    5 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.

    Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.

    По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».

    Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.

    3 апреля 2026, 13:10 • Новости дня
    Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе азиатского турне предложил странам создать коалицию для противостояния влиянию США и Китая в мировых делах, сообщает Bloomberg.

    Макрон во время визита в Азию заявил, что «средние державы» должны объединиться и противостоять гегемонии двух мировых лидеров – США и Китаю. Французский президент подчеркнул, что Европа и страны, такие как Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Канада и Индия, имеют общую повестку по вопросам международного права, демократии, климата и глобального здравоохранения, сообщает Bloomberg.

    «Наша цель – не быть вассалами двух гегемонов», – заявил Макрон студентам в Сеуле. Он добавил, что не хочет зависимости от Китая или чрезмерной подверженности непредсказуемости США. По его словам, коалиция единомышленников может сотрудничать в области искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики, обороны и безопасности.

    Макрон напомнил, что Франция обладает единственным ядерным арсеналом в Евросоюзе и развитыми оборонными технологиями. В июне он намерен продвигать свою позицию на саммите G7 во Франции.

    Призыв Макрона прозвучал на фоне резкой критики со стороны президента США, который обвинил союзников, включая Францию и Южную Корею, в недостаточной поддержке по ситуации в Иране.

    Американский лидер публично раскритиковал Францию за запрет на пролет американских военных самолетов и пригрозил, что США это «запомнят». Макрон в ответ заявил, что Франция не была проконсультирована по вопросу войны и не участвует в ней. Он подчеркнул, что «США – великая страна», но их нынешний курс может «открыть ящик Пандоры».

    Макрон также отметил, что военные операции не способны решить ситуацию на Ближнем Востоке, и предложил создать механизм предотвращения конфликтов с Ираном, а также миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе после завершения бомбардировок. Война в регионе заблокировала коммерческое судоходство в проливе, где раньше проходила пятая часть мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

    Западные эксперты расценивали разногласия между США и европейскими союзниками по войне в Иране как глубочайший кризис НАТО.

    Американский президент заявил, что Эммануэль Макрон может лишиться своего поста после отказа Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе.

    Также президент США высказался с насмешкой о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

    Позднее Макрон пообещал укрепить военное присутствие Франции и оборонительную поддержку союзников на Ближнем Востоке на фоне атак иранских беспилотников и согласования ответных мер с США, Германией и Британией.

    4 апреля 2026, 13:20 • Новости дня
    Министр обороны Бельгии Франкен рассказал о «бомбе под альянсом НАТО»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийский министр обороны Тео Франкен заявил, что сокращение военных расходов в Западной Европе после распада СССР подорвало основы военного блока.

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X к 77-летию основания НАТО напомнил о важности солидарности стран – участниц альянса, передает РБК. По его словам, военные союзы держатся лишь на единстве и наличии современных вооруженных сил, а страны Западной Европы не смогли обеспечить достаточный уровень обороны.

    Франкен написал: «После распада Советского Союза «мирный дивиденд» был немедленно растрачен. Расходы на оборону были резко сокращены в пользу более мягких политических приоритетов. Тем самым мы сами заложили бомбу под альянсом НАТО».

    Он также обратил внимание на угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из альянса. Франкен напомнил, что американский закон, предложенный Марко Рубио, требует одобрения двух третей конгрессменов для официального выхода США из НАТО, что невозможно для республиканцев.

    Тем не менее, Франкен отметил, что Трамп может ослабить альянс даже без формального выхода: «Трамп может закрыть американские базы в Европе, вывести американские войска и сократить обмен военной разведданными и другую важную помощь европейским союзникам. Это нанесло бы серьезный удар по военной готовности НАТО в Европе. Европейские вооруженные силы в настоящее время не готовы самостоятельно заполнить этот вакуум. В Москве, Тегеране и Пекине будут хлопать пробки от шампанского», – написал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщила о сомнениях европейских стран в надежности НАТО без поддержки США. Издание Politico описало несколько сценариев подрыва альянса при втором сроке Дональда Трампа, включая роль США как «спойлера» и возможный «мягкий выход». Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о вероятности краха блока из-за требований Трампа резко увеличить военные расходы союзников.

    3 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Кремль опроверг установку дедлайна Зеленскому по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Никаких дедлайнов по выводу украинских войск из Донбасса для Владимира Зеленского не устанавливалось, он сам должен принять решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия не ставит Владимиру Зеленскому дедлайнов по выводу войск с территории Донбасса. Песков подчеркнул, что вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса позволит урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами, передает РИА «Новости».

    «Для этого Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. Никаких сроков здесь нет», – сообщил Песков.

    Он также опроверг сообщения о якобы установленных Россией сроках для вывода украинских войск, назвав такую информацию неверной.

    Владимир Зеленский заявил, что получил требование вывести вооруженные силы Украины из Донбасса в течение двух месяцев.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.

    Песков заявил, что Владимир Зеленский должен принять решение о выводе украинских войск из Донбасса уже сегодня, он должен был еще вчера взять на себя такую ответственность, чтобы остановить эскалацию.

    3 апреля 2026, 19:27 • Новости дня
    Матвиенко: Россия не станет похищать Зеленского, как США сделали с Мадуро
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Россия не станет похищать Владимира Зеленского, чтобы не потерять самоуважение.

    Россия не планирует похищать Владимира Зеленского, как это делали США с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы «60 минут», передают «Вести».

    По ее словам, подобное предложение не соответствует принципам России и противоречит ее статусу как одной из самых уважаемых стран мира.

    «Вы предлагаете Зеленского, что ли, украсть? Вы не провоцируйте меня на ответ, что вот надо жахнуть, надо сейчас кого-то выкрасть. Это не наш стиль. Мы самая уважающая себя страна и уважаемая страна в мире. Если мы будем действовать такими методами, мы потеряем уважение к себе», – заявила Матвиенко.

    Матвиенко также отметила, что подобные действия не принесут желаемого результата, приведя в пример действия США в отношении иранского аятоллы Али Хаменеи. По ее словам, эффект от подобных операций отсутствует, а негативный след в истории останется навсегда. Она подчеркнула, что Россия не намерена использовать такие методы в международной политике.

    Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро. Россия настаивает на освобождении президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которых вывезли в США.

    3 апреля 2026, 17:32 • Новости дня
    Захарова высмеяла призыв Макрона к «средним» странам сплотиться против США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала инициативу французского лидера Эммануэля Макрона, который призвал «средние» страны объединиться против США.

    Макрон в своем обращении включил Индию, Канаду, Австралию и Бразилию в число так называемых государств среднего размера.

    «Вот же я невнимательная – пропустила новость о том, когда во Франции географию отменили», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Напомним, Макрон призвал «средние державы» выступить против США и Китая.

    4 апреля 2026, 15:50 • Новости дня
    Глава МИД Польши Сикорский раскритиковал идею европейского «ядерного зонтика»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский выразил сомнение в реализуемости создания европейского «ядерного зонтика» и подчеркнул ограниченность арсеналов Британии и Франции.

    Сикорский подверг сомнению эффективность инициативы по созданию европейского ядерного зонтика, передает ТАСС. В интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук он заявил: «Я со скептицизмом отношусь к разговорам об этом. Это не так, что чем больше об этом говоришь, то ты приближаешься к этому».

    Сикорский отметил, что запасы ядерного оружия у Британии и Франции невелики и не могут выполнять функцию, аналогичную американскому ресурсу сдерживания. Он подчеркнул, что роль США в обеспечении ядерной безопасности Европы остается ключевой, а НАТО изначально является «ядерным альянсом».

    В марте 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками идею предоставления странам Европы защиты французскими силами ядерного сдерживания. Германия, Польша, Литва и Дания выразили готовность к диалогу по этому вопросу.

    Издание Financial Times писало, что союзники США в Европе изучают возможность создания собственного ядерного щита на фоне политики Вашингтона по налаживанию отношений с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Анджей Дуда предлагал обратиться к Франции и США для включения страны в программу ядерного зонтика и размещения американского ядерного оружия. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по использованию французского ядерного арсенала для защиты стран Евросоюза. Глава польского МИД Радослав Сикорский ранее выступил против размещения ядерного оружия в Польше, напоминая о ее участии в Договоре о нераспространении.

    4 апреля 2026, 16:16 • Новости дня
    Дмитриев: Германия теряет позиции в мировой экономике из-за «глупых игр»
    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия теряет теряет свои позиции в мировой экономике.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Германия утрачивает свою роль в мировой экономике, передает РИА «Новости». «Играешь в глупые игры – получаешь глупые призы», – заявил Дмитриев.

    Дмитриев прокомментировал публикацию о том, что доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может снизиться до 4%. Это станет минимальным показателем страны за последние 50 лет. Дмитриев связывает этот спад с ошибочными стратегическими решениями и политическими просчетами.

    Ранее глава РФПИ предупредил о грядущем экономическом коллапсе Евросоюза в 2026 году из-за энергетического кризиса и ошибочной политики.

    Дмитриев заявил, что Евросоюзу следует обсудить восстановление газопровода «Северный поток» за свой счет на фоне роста цен на газ и ожидаемого удвоения прогнозов по его стоимости к 2026 году.

    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    4 апреля 2026, 18:43 • Новости дня
    В четырех аэропортах Италии ввели топливные лимиты на заправку самолетов

    Tекст: Вера Басилая

    В четырех крупнейших аэропортах Италии ввели ограничения на заправку авиатопливом, что связано с кризисом поставок на фоне событий на Ближнем Востоке, сообщает газета Corriere della Sera.

    Первые ограничения на выдачу авиационного топлива были введены в миланском аэропорту Линате, а также в авиаузлах Венеции, Тревизо и Болоньи, передает РИА «Новости».

    Как пишет газета Corriere della Sera, речь идет о сокращении или ограничении доступности топлива как минимум до позднего вечера 9 апреля. Уточняется, что это связано с контролируемым регулированием объемов одним из основных поставщиков на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    Согласно изученным Corriere бюллетеням предполетной информации (Notam), компания Air BP Italia уведомила авиаперевозчиков о снижении доступности керосина. Приоритет при заправке получают санитарные, государственные и дальнемагистральные рейсы свыше трех часов. Для всех остальных рейсов действует лимитированное распределение топлива.

    В Венеции, Болонье и Тревизо максимальный объем заправки для отдельных рейсов может составить до двух тыс. литров на самолет. Этого количества хватает менее чем на час полета для среднемагистральных лайнеров, таких как Airbus A320 или Boeing 737, которыми пользуются основные европейские лоукостеры. Для некоторых маршрутов подобного объема недостаточно даже для внутренних перелетов.

    Ранее глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири допустил возможный дефицит авиатоплива в Европе уже в мае.

    Еврокомиссар по энергетике Ларс Ааге Йоргенсен заявил о рассмотрении Евросоюзом введения лимитов на выдачу топлива из-за энергокризиса на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут исчерпать запасы топлива к 20 апреля.


    Капитана затонувшего в Азовском море сухогруза госпитализирован
    Трамп в грубой форме обратился к Ирану и упомянул Аллаха
    В Дагестане обрушился мост на трассе «Кавказ»
    США понесли потери в авиации при спасении пилота в Иране
    «Радио Судного дня» передало третье необычное сообщение за сутки
    Ученые сообщили о гибели на Солнце самой яркой кометы года
    Вытолкнувший проводницу из поезда в Костромской области пассажир задержан

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз?

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • НАТО умирает на глазах

      Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    • У Зеленского осталось два месяца

      Расклад сил вокруг переговоров с Украиной сейчас такой, что переговоров больше нет. Зато у Владимира Зеленского есть два месяца на то, чтобы принять условия России. Иначе СВО перейдет в другую фазу. И Вашингтон обещает помочь Москве.

    • Все ради войны: Трамп показал зубы

      Пентагон запросил утвердить колоссальный по объемам военный бюджет на будущий год, который впервые превысит триллион долларов. Ради этого в США урежут соцпрограммы. Одновременно в отставку отправлены 12 генералов. Все идет к наземной операции в Иране.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

