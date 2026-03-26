  • Новость часаПентагон заявил о необходимости возобновить ядерные испытания
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    3 комментария
    Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    7 комментариев
    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня

    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 15:36 • Новости дня
    Трамп обвинил Украину в попытке повлиять на выборы в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил о перехваченных сообщениях украинских чиновников, в которых обсуждалось финансирование предвыборной кампании его соперника на выборах главы государства Джо Байдена.

    Американский президент Дональд Трамп обвинил Украину в попытках помешать его предвыборной кампании. В своем аккаунте Truth Social Трамп репостнул сообщение о якобы перехваченных данных украинского правительства, где обсуждается заговор по перенаправлению сотен миллионов долларов на переизбрание Джо Байдена. К публикации он также прикрепил статью Just the News с подробностями, пишет РИА «Новости».

    По данным издания, недавно рассекреченные документы свидетельствуют, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали возможность перевода значительных сумм на поддержку кампании Байдена 2024 года. Отмечается, что американская разведка получила эти сведения еще при Байдене, однако расследование не проводилось.

    Только сейчас, как утверждает Just the News, о содержании этих сообщений узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а журналисты получили доступ к рассекреченному отчету. Трамп, уже занимавший кресло президента после выборов 2016 года, вновь выиграл президентскую гонку 5 ноября 2024 года, и стал первым с XIX века политиком в США, вернувшимся в Белый дом после четырехлетнего перерыва.

    У демократов изначально выдвигался Джо Байден, однако партия в итоге сделала ставку на Камалу Харрис, которая проиграла выборы.

    Ранее Трамп отметил, что отсутствие выборов на Украине указывает на отсутствие демократии в стране. Он также пригрозил союзникам США прекращением поддержки Киева из-за их позиции по Ормузскому проливу.

    До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский ждет смерти Трампа для вступления Украины в НАТО.

    Комментарии (3)
    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    В США стали изучать последствия подорожания нефти до 200 долларов

    @ Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Чиновники администрации американского лидера изучают, чем обернется для экономики потенциальный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, намекая на допущение последствий экстремальных сценариев войны с Ираном.

    «Еще до начала войны министр финансов Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Некоторые из источников сообщили, что высокопоставленные чиновники Министерства финансов уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин», – передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи это опроверг, заявив, что  администрация Трампа постоянно оценивает различные сценарии ценообразования и экономические последствия, но чиновники не рассматривают возможность достижения ценой на нефть 200 долларов за баррель, и министр Бессент не был «обеспокоен» краткосрочными перебоями, вызванными операцией «Эпическая ярость»».

    Бессент, по его словам, неоднократно «выражал как свою, так и уверенность администрации в долгосрочной перспективе развития американской экономики и мировых энергетических рынков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты Wood Mackenzie спрогнозировали рост цен на нефть до 200 долларов. Дмитриев заявил о нефти по 200 долларов из-за участия Британии в конфликте с Ираном. Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном.

    Газета ВЗГЛЯД также разбиралась, чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 06:00 • Новости дня
    Иран опроверг ведение переговоров с США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран рассматривает предложение США о прекращении войны в Персидском заливе, но не намерен вести переговоры о прекращении расширяющегося ближневосточного конфликта, заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи.

    Обмен сообщениями через посредников «не означает переговоров с США. Они выдвигали идеи в своих посланиях, которые были доведены до высших органов власти, и при необходимости они озвучат свою позицию», – приводит Reuters слова  Аракчи в эфире гостелерадио Ирана.

    Предложение президента США Дональда Трампа из 15 пунктов, направленное через Пакистан, предусматривает уничтожение запасов высокообогащенного урана в Иране, прекращение обогащения, ограничение программы создания баллистических ракет и прекращение финансирования региональных союзников, согласно трем источникам в израильском кабинете министров, знакомым с планом.

    Белый дом отказался раскрывать подробности предложения и пригрозил усилить удары по Ирану, если попытки окажутся тщетными

    «Если они не смогут понять, что потерпели военное поражение и так будет продолжаться впредь, президент Трамп нанесет по ним удар сильнее, чем когда-либо прежде», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, портал Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта. WSJ сообщила о требованиях Ирана закрыть базы США в Персидском заливе. Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 22:33 • Новости дня
    Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана нет никаких оснований позволять противнику пересечь Ормузский пролив, другим же, невраждебным Ирану государствам нечего опасаться.

    «Мы разрешили некоторым странам, которые мы признаем своими друзьями, проходить через Ормузский пролив. Мы разрешили судоходство Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Но нет никаких оснований позволять нашему врагу проходить через пролив», – заявил Аракчи в интервью агентству Tasnim.

    Глава МИД Ирана назвал войну в регионе «золотым моментом в истории Ирана», подчеркнув тот факт, что Тегерану удалось помешать двум ядерным державам достичь целей.

    Аракчи повторил, что Иран не враждует ни с одной из стран региона, и наносит удары только по базам и центрам США, с которых ведутся атаки против Ирана.

    «Тот факт, что они сейчас говорят о переговорах, – это признание поражения. Разве они не говорили о безоговорочной капитуляции? Так почему же они мобилизуют своих высших должностных лиц для переговоров именно сейчас?» – порассуждал иранский министр в интервью на тему переговоров с США.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Аракчи выразил надежду на осуждение действий США и Израиля в СБ ООН. В среду стало известно, что Иран готов перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив, если против него начнется наземное вторжение, в том числе на острова. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 01:38 • Новости дня
    Иран потребовал включить Ливан во все соглашения о прекращении огня

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран заявил посредникам, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с Соединенными Штатами и Израилем, сообщили шесть региональных источников Reuters.

    По данным источников Reuters, знакомых с позицией Ирана, Тегеран связывает окончание войны в том числе с прекращением наступления Израиля на «Хезболлу».

    Иранский телеканал Press TV в среду процитировал слова иранского чиновника, заявившего, что Тегеран хотел бы заключить любую сделку с США, чтобы положить конец войне и с Ираном, и с другими «группами сопротивления» в регионе.

    Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters в среду, что Тегеран все еще рассматривает предложение США о прекращении региональной войны, указывая на то, что Тегеран пока воздерживался от его решительного  отклонения.

    «Шесть источников из стран региона сообщили, что Тегеран проинформировал посредников еще в середине марта о том, что он стремится к соглашению, которое также остановило бы нападения Израиля на ливанскую вооруженную группировку «Хезболла», – сказано в материале агентства.

    «Хезболла» была основана иранской революционной гвардией в 1982 году и широко известна как региональный альянс вооруженных сил Ирана. 2 марта она ударила по Израилю в знак солидарности с Тегераном, что спровоцировало израильскую воздушную и наземную кампанию в Ливане.

    Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что прекращение «опосредованной деятельности Ирана» и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран потребовал компенсацию от ОАЭ за удары США. Тегеран также потребовал от Вашингтона гарантий ненападения и компенсаций за ущерб. Посол России в Британии заявил о двух ошибках США в отношении Ирана. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о выходе войны в Персидском заливе «из-под контроля».

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    В Кремле оценили разморозку диалога парламентариев России и США

    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Реанимация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков отметил: «Мы надеемся, что такие первые робкие шаги, конечно же, внесут свой вклад в дальнейшее дело реанимации нашего двустороннего общения, что соответствовало бы интересам и Вашингтона, и Москвы».

    Он добавил, что диалог между парламентариями России и США – это очень нужное и важное направление, которое ранее было полностью заморожено, передает РИА «Новости».

    По мнению пресс-секретаря президента РФ, возобновление взаимодействия между законодателями станет важным этапом для восстановления конструктивных контактов между странами.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины.

    Помощник президента России заявил о полном отсутствии согласованного с РФ текста по возможному урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Россия и Украина близки к заключению сделки по урегулированию конфликта.

    Комментарии (2)
    26 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    TWZ: Иран сорвал мирные переговоры и ответил США ультиматумом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мирные инициативы вокруг операции «Эпическая ярость» (Epic Fury) зашли в тупик, США и Израиль продолжают удары по Ирану, Тегеран выдвинул жесткие ответные условия, пишут американские СМИ.

    Иран публично отверг попытки администрации президента США договориться о прекращении боевых действий, пишет The War Zone.

    Усилия Пакистана по переговорному процессу пока не дали результата. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливит заявила: «Иран отказался идти на сделку, президент США не блефует, и готов устроить ад».

    Агентство FARS сообщило, что Тегеран считает режим перемирия и переговоров сейчас неоправданным, он сначала намерен добиться «стратегических целей» в противостоянии. Только после этого возможен не просто режим тишины, а завершение войны.

    Ранее СМИ писали, что США через Пакистан передали Ирану план из 15 пунктов, касающийся баллистической и ядерной программ, а также безопасности судоходства в Ормузском проливе.

    Израильские СМИ уточняли, что версия плана из 14 пунктов требует сворачивания иранской ядерной инфраструктуры, отказа от обогащения урана, ограничения дальности ракет и прекращения поддержки движений «Хезболла» и хуситов.

    По данным Wall Street Journal, иранский ответный пакет требований включал закрытие всех американских баз в Персидском заливе, гарантии отказа США от дальнейших ударов, прекращение израильских атак по «Хезболле», полную отмену санкций, выплату репараций и отсутствие ограничений по ракетной программе.

    Американский чиновник назвал эти требования нелепыми и нереалистичными. При этом источники New York Times и Axios заявили, что в частном порядке Тегеран не исключает переговоров, хотя опасается прямых контактов с Трампом после предыдущих «обманов».

    Bloomberg сообщило, что в случае прорыва к договоренности в Исламабад могли бы выехать специальные посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Джей Ди Вэнс, однако Иран якобы отказывается иметь дело с кем-либо, кроме Вэнса.

    Глава CENTCOM (Центральное командование ВС США) адмирал Брэд Купер в новом видеообращении сообщил, что США поразили более 10 тыс. иранских целей. Параллельно израильская армия заявила об ударах по двум объектам производства крылатых ракет в Тегеране. Между тем Иран продолжил ракетные пуски по Израилю, в том числе баллистическими ракетами средней дальности с кассетными боевыми частями.

    Тегеран также заявил, что направил крылатые ракеты в район авианосца USS Abraham Lincoln и заставил американскую группировку сменить позицию, однако CENTCOM пока не подтвердил эти заявления.

    Днем ранее Трамп говорил журналистам о якобы безуспешном пуске около 100 иранских ракет по этому авианосцу. Американское командование в среду официально опровергло сообщение иранского канала Press TV о якобы сбитом иранской ПВО палубном истребителе F/A-18E/F Super Hornet.

    CENTCOM также опубликовал кадры участия штурмовиков A-10 Thunderbolt II в ударах по иранским кораблям. На фоне энергетического противостояния иранская ракета упала в районе электростанции Орот Рабин в израильской Хадере, прямого попадания по объекту не зафиксировано. Трамп тем временем высмеял нового иранского духовного лидера Моджтабу Хаменеи, тогда как премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его угрозой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать следующий этап военной операции и возможные параметры мирных переговоров с Ираном. Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит США и Ирана при условии согласия сторон.

    Комментарии (0)
    25 марта 2026, 21:30 • Новости дня
    Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

    Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 02:05 • Новости дня
    Дмитриев предложил New York Times «путь Будды» при манипуляциях на теме Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская газета New York Times в попытках манипулировать информацией по Украине мечется между вариантами, тогда как решение очень простое, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «От могущественного чудовища – «создателя дружественного России мирного плана из 28 пунктов» до «несущественного лица» провальная, паническая врунишка NYT не знает, какой подход к газлайтингу применить. А следовать надо Срединному пути Будды, чтобы казаться правдоподобными», – порекомендовал он американским журналистам в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту скриншоты фраз из статей газеты в доказательство своих слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT в ноябре 2025 года заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. NYT в феврале сообщила, что Россия и Украина обсудили создание демилитаризованной зоны. Президент США потребовал от газеты New York Times 15 млрд долларов за клевету.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    США и Израиль временно исключили двух чиновников Ирана из списка врагов

    Tекст: Катерина Туманова

    США и Израиль временно исключили двух высокопоставленных иранских чиновников из списка должностных лиц, подлежащих уничтожению, поскольку изучают варианты возможных мирных переговоров, сообщили официальные лица США.

    «Председатель Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи были исключены из списка подлежащих уничтожению лиц на срок до четырех-пяти дней», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Поскольку президент США Дональд Трамп открыт к переговорам на высоком уровне о прекращении войны, эта мера будет действовать, сообщили источники газеты.

    Посредники из Турции, Пакистана и Египта настаивают на том, чтобы американские и иранские переговорщики встретились на следующий день и обсудили приостановку войны ради мирных переговоров.

    Однако, пишет WSJ, официальные лица заявили, что шансы на успех невелики, поскольку существуют серьезные расхождения между требованиями США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности к предложениям США, но переговорами это не считает. Аракчи назвал страны, которым Иран разрешил проход через Ормузский пролив. WSJ узнала о желании Трампа завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 01:50 • Новости дня
    Визит Трампа в Пекин запланирован на 14-15 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в мае во время своего первого визита в Китай за последние восемь лет, как он сам сообщил в соцсети, делясь предвкушением грандиозного визита.

    Первоначально поездка Трампа была запланирована на следующую неделю, но война на Ближнем Востоке внесла коррективы в его расписание и теперь он посетит Пекин 14 и 15 мая, передает Reuters со ссылкой на его пост в соцсети Truth.

    Трамп добавил, что примет Си Цзиньпина с ответным визитом в Вашингтоне позже в этом году.

    «Наши представители завершают подготовку к этим историческим визитам. Я с нетерпением жду возможности провести время с председателем Си Цзиньпином, я уверен, это станет грандиозным событием», – написал он.

    При этом посольство Китая сообщило, что не располагает информацией об объявлении о визите. Пекин обычно не раскрывает расписание Си Цзиньпина более чем на несколько дней вперед, отметило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома в феврале заявил о визите в Китай весной. Министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой предложение по сокращению закупок российской нефти. Президент США заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта – начало апреля, может быть перенесен.

    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    WSJ узнала о желании Трампа завершить конфликт с Ираном в ближайшие недели

    Tекст: Катерина Туманова

    В последние дни президент США Дональд Трамп заявил своим коллегам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели, узнала WSJ.

    «По словам людей, знакомых с этим вопросом, спустя почти месяц после начала войны президент США в частном порядке проинформировал советников, что, по его мнению, конфликт находится на завершающей стадии», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По данным источников газеты, Трамп призвал советников придерживаться графика, который он ранее публично обозначил – в течение четырех-шести недель конфликт будет завершен.

    По словам некоторых источников, представители Белого дома запланировали встречу на высшем уровне с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в середине мая, рассчитывая, что война завершится до начала встречи.

    Трамп в соцсети поделился предвкушением от визита в Пекин и ответного посещения США Си Цзинпином. Ранее визит американского лидера в КНР пришлось перенести из-за ближневосточного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Белого дома заявил, что его визит в Китай, запланированный на конец марта – начало апреля, может быть перенесен и теперь состоится в середине мая. Иран заявил о готовности к предложениям США, но переговорами это не считает.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 05:27 • Новости дня
    CNN сообщил о наращивании Ираном обороны острова Харк

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным нескольких источников CNN, в последние недели Иран расставляет ловушки и перебрасывает на остров Харк дополнительный контингент и средства ПВО в рамках подготовки к возможной операции США по установлению контроля над островом.

    «Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использования американских войск для захвата крошечного острова на северо-востоке Персидского залива – жизненно важного экономического канала для Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта нефти страны, – в качестве рычага давления на иранцев, чтобы заставить их вновь открыть Ормузский пролив», – сообщает телеканал CNN.

    При этом американские официальные лица и военные эксперты заявляют, что такая наземная операция сопряжена со значительными рисками, включая потери среди американских военнослужащих.

    По словам источников, остров имеет многоуровневую оборону, и в последние недели иранцы перебросили туда дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

    Иран также расставляет ловушки, в том числе противопехотные и противотанковые мины, вокруг острова, в том числе на береговой линии, где американские войска потенциально могут осуществить десантную операцию, сказано в материале.

    Некоторые союзники президента США задают серьезные вопросы о необходимости проведения подобной операции, поскольку успешный захват острова не решит проблем, связанных с Ормузским проливом и монополией Ирана на мировом энергетическом рынке, добавил источник.

    Напомним, США уже наносили удары по Харку 13 марта, Центральное командование тогда заявило о попадании в 90 целей, включая «морские минные хранилища, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предрекли большие потери при наземном вторжении в Иран. Jerusalem Post: США не видят альтернатив нападению на остров Харк. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.


    Комментарии (0)
    26 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    Bloomberg: Политика Трампа привела к сокращению населения в ряде штатов США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В прошлом году численность населения уменьшилась в 1270 округах США, причем крупнейшие потери пришлись на мегаполисы с большим числом иммигрантов, пишет Bloomberg.

    Четыре из десяти округов США столкнулись с уменьшением численности населения за год на фоне ужесточения миграционной политики президента Дональда Трампа, передает Bloomberg.

    По данным Бюро переписи США, к 1 июля 2025 года 1270 округов потеряли жителей – это почти на 20% больше, чем годом ранее, и происходит на фоне масштабного сокращения международной миграции, которая ранее была главным драйвером роста населения страны.

    Наиболее заметные потери зафиксированы в округах, где расположены крупные города с большими мигрантскими общинами, такими как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Майами, Даллас и Нью-Йорк. Согласно оценкам Бюро переписи, миграция в США к июлю 2026 года может снизиться до 321 тысяч, и страна впервые за более чем 50 лет может столкнуться с отрицательной миграцией.

    Руководитель отдела оценок населения Лорен Бауэрс заявила: «Те тенденции, которые мы видим на национальном уровне, проявляются и на уровне штатов, и на уровне округов».

    Особенно сильно сокращение миграции ощущается в крупнейших округах. Демограф Джордж Хейуорд отметил, что пять штатов обеспечили почти половину чистой международной миграции в 2025 году, а десять округов – почти четверть национального прироста, но именно эти районы сильнее всего пострадали от снижения потока мигрантов.

    В то же время, согласно данным Бюро переписи, большинство округов страны все еще привлекают международных мигрантов, однако в девяти из десяти число прибывших снизилось по сравнению с 2024 годом. Особенно заметное падение отмечено в Лос-Анджелесе, Чикаго, а также в районах Квинс и Бруклин Нью-Йорка.

    Внутренние миграционные процессы также меняются: жители крупнейших округов переезжают в менее населённые районы. Округа с населением от 50 тыс. до 1 млнчеловек увеличили численность почти на 534 тыс. за счет внутренней миграции, а в девяти из десяти самых быстрорастущих округов с населением свыше 20 тыс. человек находятся на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, численность населения США в 2026 году может впервые уменьшиться на фоне ужесточения миграционной политики Дональда Трампа и снижения рождаемости.

    Министерство внутренней безопасности США анонсировало усиление депортаций нелегальных мигрантов в 2026 году после выдворения более 2,5 млн человек в 2025 году.

    В 2025 году инцидент с участием мигранта Дональд Трамп использовал для усиления антииммиграционной риторики и оправдания новых ограничительных инициатив.

    Комментарии (0)
    Главное
    «Почта России» получит сверхспособности

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации