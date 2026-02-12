В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Швейцарии проведут в июне референдум по вопросу ограничения численности населения страны до 10 млн человек до 2050 года, сообщает The New York Times.

Инициатива предполагает ужесточение мер по контролю над иммиграцией, в том числе пересмотр соглашения о свободном передвижении с Евросоюзом и введение дополнительных ограничений на получение иностранцами постоянного вида на жительство после превышения отметки в 9,5 млн человек.

Референдум был инициирован Швейцарской народной партией, которая занимает около трети мест в парламенте. По словам депутата партии Томаса Маттера, «наши граждане устали» от перегруженной инфраструктуры, роста цен на аренду жилья и размывания местной идентичности. Более 100 тыс. граждан подписали петицию в поддержку плебисцита, что автоматически привело к его назначению.

Правительство и парламент Швейцарии выступили против инициативы, предупреждая о возможных негативных последствиях для экономики, трудового рынка и отношений с Евросоюзом. Кабинет министров рекомендовал отклонить предложение, напомнив о риске выхода из ряда международных соглашений. Лидер центристов Юрг Гроссен заявил, что введение лимита приведет к «хаосу и изоляции» для страны.

Согласно данным опроса фирмы Leewas, 48% граждан поддерживают идею ограничения населения, 41% выступают против. В последние годы вопрос иммиграции становится всё более актуальным для Европы: примерно 40% швейцарцев старше 15 лет имеют миграционное прошлое, а волны миграции после кризиса 2015-2016 годов заметно изменили общественный климат в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели пошлины на ряд товаров из Швейцарии, что стало неожиданностью для экономики конфедерации.

Швейцарские власти заявили о начале расследования в отношении 14 наемников по подозрению в службе в рядах ВСУ.

Швейцария выразила желание участвовать в контроле за прекращением огня на Украине.