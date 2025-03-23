Швейцария захотела поучаствовать в контроле прекращения огня на Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о готовности страны помочь в организации наблюдения за прекращением огня на Украине

Tекст: Антон Антонов

Кассис отметил, что лучшим сценарием было бы прекращение огня и начало мирных переговоров. «Здесь мы как Швейцария могли бы внести свой вклад. Или через поддержку восстановления Украины или через ОБСЕ, председателем которой мы будем в 2026 году – например, с помощью (организации) наблюдательных миссий или миссий по наблюдению за режимом прекращения огня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Aargauer Zeitung.

Кассис также подчеркнул, что Швейцария могла бы использовать свой традиционный дипломатический механизм, организовав секции интересов России и Украины в Москве и Киеве при своих дипломатических представительствах.

Он, однако, уклонился от ответа о возможности отправки швейцарских миротворцев на Украину, объясняя это сложностью вопроса из-за швейцарского «нейтралитета». Министр отметил участие швейцарских солдат в миротворческих миссиях в Косово, но не стал прогнозировать аналогичное участие на Украине.

Швейцария готова выступить дипломатическим посредником и оказывать гуманитарную помощь в случае заморозки или эскалации конфликта, добавил Кассис. Он также отметил, что Берн поддерживает регулярные контакты с США и Россией и положительно оценил договоренности об остановке на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия заявила, что готова выступить в роли посредника и предложить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала сигналов о готовности начать переговоры от Брюсселя.

В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на продолжающиеся удары Украины по энергетическим объектам России. МИД выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по российским энергетическим объектам.