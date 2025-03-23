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Швейцария захотела поучаствовать в контроле прекращения огня на Украине
Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о готовности страны помочь в организации наблюдения за прекращением огня на Украине
Если на Украине удастся добиться перемирия, то Швейцария готова содействовать организации миссий по наблюдению за режимом прекращения огня, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
Кассис отметил, что лучшим сценарием было бы прекращение огня и начало мирных переговоров. «Здесь мы как Швейцария могли бы внести свой вклад. Или через поддержку восстановления Украины или через ОБСЕ, председателем которой мы будем в 2026 году – например, с помощью (организации) наблюдательных миссий или миссий по наблюдению за режимом прекращения огня», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Aargauer Zeitung.
Кассис также подчеркнул, что Швейцария могла бы использовать свой традиционный дипломатический механизм, организовав секции интересов России и Украины в Москве и Киеве при своих дипломатических представительствах.
Он, однако, уклонился от ответа о возможности отправки швейцарских миротворцев на Украину, объясняя это сложностью вопроса из-за швейцарского «нейтралитета». Министр отметил участие швейцарских солдат в миротворческих миссиях в Косово, но не стал прогнозировать аналогичное участие на Украине.
Швейцария готова выступить дипломатическим посредником и оказывать гуманитарную помощь в случае заморозки или эскалации конфликта, добавил Кассис. Он также отметил, что Берн поддерживает регулярные контакты с США и Россией и положительно оценил договоренности об остановке на 30 дней ударов по энергетической инфраструктуре обеих стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Австрия заявила, что готова выступить в роли посредника и предложить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала сигналов о готовности начать переговоры от Брюсселя.
В субботу официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на продолжающиеся удары Украины по энергетическим объектам России. МИД выступил с жестким предупреждением Киеву: Москва оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный, в случае новых попыток нанести удар по российским энергетическим объектам.