Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Австрия предложила стать площадкой для переговоров России и Украины
Австрийский министр Плакольм заявила о готовности ее страны стать площадкой для переговоров России и Украины
Австрия готова выступить в роли посредника и предложить свою территорию для проведения мирных переговоров между Россией и Украиной, заявила австрийский министр по европейским делам Клаудия Плакольм.
Плакольм «отчиталась о подготовительном заседании Совета по общим вопросам». Плакольм заявила об этом на переговорах с евродепутатами в главном комитете ЕС, где также были канцлер Австрии Кристиан Штокер и министр иностранных дел Беате Майнл-Райзингер, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вслед за этим переговоры между делегациями России и США состоялись в Стамбуле. В Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться того, чтобы Украина выразила согласие на полное прекращение огня.