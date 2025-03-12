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    12 марта 2025, 17:30 • В мире

    США услышат условия России к предложению о прекращении огня

    США услышат условия России к предложению о прекращении огня
    @ Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев на саммите в Джидде согласился с идеей США о 30-дневном прекращении огня в зоне СВО. Теперь это предложение направят России. На Банковой произошедшее представили как победу, хотя ранее офис Зеленского отказывался от перемирия без гарантий безопасности. С чем связана смена позиция официального Киева и что она означает для Москвы?

    В Джидде (Саудовская Аравия) прошли переговоры делегаций Украины и США. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио и советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, а Киев – глава МИД Андрей Сибига, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.

    По итогам встречи Киев согласился на 30-дневный режим прекращения огня, который может быть продлен по согласию сторон. В ответ Вашингтон отменил паузу в обмене разведданными и дал добро на возобновление поставок оружия ВСУ.

    «Украинская делегация сегодня ясно дала понять: они разделяют видение мира Трампом», – заявил Уолтц. Соглашение теперь «должно быть принято Россией», говорится в итоговом заявлении. «Если бы они сказали «нет», мы бы узнали, кто является препятствием на пути к миру», – приводит слова Рубио издание Die Welt.

    При этом основное требование Киева о гарантиях безопасности в соглашении не отражено. Украине удалось добиться лишь того, что диалог по этой теме начнется «как можно скорее». Кроме того, в США подчеркнули, что договор будет касаться как «разработки украинских полезных ископаемых», так и «компенсации расходов на американскую помощь». Также вне повестки остались выборы на Украине и возможность отставки Зеленского, сообщила журналистка Fox News Нана Саджая в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Идею перемирия уже поддержали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, премьер Италии Джорджа Мелони. Позднее Трамп заявил, что его команда встретится с представителями РФ «сегодня или завтра» в надежде получить согласие президента Владимира Путина на прекращение огня. Он также анонсировал разговор с российским лидером, который должен пройти на этой неделе, передает РИА «Новости».

    Интересно, что Киев представил результат переговоров в Джидде как свою «перемогу». Так, Зеленский остался доволен саммитом, заявив: «Мы выиграли первую битву», пишет Der Spiegel. При этом все три года СВО прекращение боевых действий по линии фронта называлось «путинским планом» и «капитуляцией» Украины, власти которой выступали против перемирия и требовали «гарантий безопасности», напоминает издание «Страна».

    Газета ВЗГЛЯД уже писала, что Москва может согласиться с предложениями Вашингтона – но лишь в той степени, насколько это отвечает национальным интересам России. При этом эксперты отмечают – Зеленский неспроста сменил риторику. Его цель – взять передышку, чтобы укрепить позиции ВСУ и попытаться вступить в очередную фазу конфликта с новыми силами.

    «Итоги переговоров в Джидде довольно противоречивые», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он обратил внимание, что делегации, как говорят участники встречи, не обсуждали выборы на Украине. Тем не менее, как полагает собеседник, этот вопрос присутствует в повестке дня американской дипломатии, в том числе в посольстве США в Киеве.

    «Что касается гарантий безопасности, то такое обещание фактически столкнуло бы Соединенные Штаты с Россией. Трамп явно не собирается воевать на Украине», – рассуждает аналитик. В этой связи Ткаченко напомнил, как в конце декабря 2024 года киевские власти отвергали идеи о перемирии, а в январе 2025 года сравнивали прекращение огня с капитуляцией. Более того, накануне переговоров в Джидде Украина продолжала выдвигать требования о прекращении огня только в воздухе и на воде. А для подкрепления этих требований была проведена самая массированная с начала СВО атака беспилотниками на Россию.

    По мнению политолога, резкое согласие украинской делегации на 30-дневное перемирие можно расценивать как фактическую капитуляцию киевского руководства и признание ими неспособности победить Россию.

    «ВСУ терпят поражение в Курской области и конкретно под Суджей, а также на других участках фронта. В таких условиях решение Киева поступиться прежними обещаниями и согласиться на инициативу Вашингтона выглядит логичным. Необходимо осознавать, что перемирие станет для противника попыткой перегруппироваться», – пояснил Ткаченко.

    «При этом Киев окончательно предложил Соединенным Штатам взять на аутсорсинг украинскую внешнюю политику. У офиса Зеленского нет возможностей отстаивать какие-то свои позиции в разговоре с Москвой. Оппоненты лишены ресурсов и экономических, и демографических, поэтому судорожно хватаются за всех, кто может им помочь», – считает эксперт.

    «Я думаю, что за время после перепалки в Белом доме европейские лидеры объяснили Зеленскому, что они могут поддержать его словами, но не реальными действиями и ресурсами», – полагает собеседник. Он уточнил: «встать на колени перед США» – едва ли не единственная возможность украинских властей продлить свое существование.

    Вместе с тем, уже звучат заявления о том, что по вопросу перемирия «мяч на стороне России», заметил спикер. По его мнению, это необходимо, чтобы представить офис Зеленского «жертвой», несмотря на то, что все это время против переговоров выступал именно Киев.

    Впрочем, у российской стороны нет иллюзий относительно инициативы Вашингтона,

    продолжил политолог. «Итоги встречи делегаций в Джидде – лишь один шаг в диалоге. Позиция Белого дома по режиму прекращения огня может быть не окончательной. Штаты стараются быть посредниками. Поэтому представители администрации Трампа теперь встретятся с российскими представителями, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы, вероятно, выступим с контрпредложением», – предположил Ткаченко.

    Схожей точки зрения придерживается и Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». «Переговоры показали, что киевские власти присягнули на верность прежнему хозяину. Офис Зеленского будет вести себя так, как от него потребует Вашингтон и подскажут обстоятельства. И многое будет зависеть от реакции России на предложение по перемирию», – считает он.

    Спикер не исключил, что при определенных условиях хамоватость и наглость в риторике украинского руководства вновь выйдут на первый план. При этом аналитик указал, что отмена «паузы» на передачу американских разведданных и оружия можно расценивать как те самые «гарантии безопасности», которые просил Киев и это позволит противнику чувствовать себя уверенней. «Предоставить что-то помимо этого без вступления в конфликт ни США, ни Европа не могут», – подчеркнул Скачко.

    «Итоги встречи отлично охарактеризовала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она, не прибегая к дипломатическим этикетам, прямо сказала, что Зеленского прогнули, поставили на место и заставили принять предложение о перемирии», – напомнил политолог Владимир Корнилов. Эксперт подчеркнул, что даже буквально за несколько часов до начала переговоров в Киеве отрицали возможность перемирия.

    По его оценкам, изменение риторики связано не столько с «заслугами» команды Трампа, сколько с успехами ВС России как в Донбассе, так и в Курской области. «В условиях, когда ВСУ терпят поражение, офис Зеленского готов давать американцам любые обещания», – пояснил аналитик.

    «Как мы видим по опыту, киевские власти соглашаются на перемирие только тогда, когда у них, что называется, «подгорело» на фронте – вспомнить те же Иловайский и Дебальцевский котлы. Вдруг они становятся пластичными и заявляют о намерении подписать все, что угодно. При этом противник не выполняет то, что берется сделать», – детализировал спикер. По мнению Корнилова, украинское руководство намерено повторить этот опыт. Тем более, что

    США вернули Украине главный фактор, побуждающий продолжать боевые действия – возобновили оказание помощи. «ВСУ будут использовать поставленное оружие совсем не для обороны, как это могут подавать американцы,

    – допустил он. – В таких условиях офис Зеленского даст различные обещания по вопросу перемирия, но затем в течение 30 дней ВСУ перевооружатся, перегруппируются и с новыми силами перейдут к провокациям, обвиняя в этом Россию».

    На этом фоне примечательно заявление Зеленского, сделанное им сразу по завершении встречи в Саудовской Аравии. «Он поставил рядом пункты о том, что Украина соглашается на перемирие при возобновлении поставок оружия со стороны Соединенных Штатов. Будь он сколько-нибудь умным политиком, он хотя бы разнес это по разным частям своего выступления», – иронично отметил эксперт.

    В этой связи Москва не питает каких-либо иллюзий, продолжил политолог. «Инициатива американской стороны о прекращении огня – это процесс подготовки позиции. Изначально мы были готовы объяснить Белому дому, почему не можем согласиться на безумную идею перемирия в воздухе и на море. Теперь разъясним, что нас не устраивает в новом предложении», – указал эксперт.

    «Впереди – серьезная дипломатическая работа. Наша задача – в том числе убедить США в том, что голословным заявлением Зеленского или его команды верить нельзя», – заключил Корнилов.

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