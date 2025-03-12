Как быть с «уловкой перемирия»

Для российской стороны в нынешней ситуации перемирие без условий, а вернее, на условиях, заявленных после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде, несет ряд очевидных рисков.

Согласие украинской стороны на это перемирие было вынужденным. Под жестким давлением. И целью этого давления было не достижение долгосрочного мира, а только остановка огня.

Желания Зеленского и его офиса пойти на такой шаг не было до последнего. Нет его и сейчас. Лично Зеленский договоренности внятно не поддержал. Будет петлять.

Вероятность обмана и нарушения перемирия с украинской стороны очень велика. Цель – заставить Россию пойти навстречу и согласиться на компромиссы. После этого компромиссы окажутся «на столе» как принятые Россией опции.

Понимая, что вероятность обмана украинской стороной высока, можно ли согласиться на такое перемирие? С определенными условиями.

Какие это условия? Их может быть несколько. Среди основных:

1. Территория. Перемирие не распространяется на территорию РФ (Курская область).

2. Время. В течение трех недель украинская сторона должна сесть за стол переговоров.

3. Ресурсы. Прекращаются любые поставки вооружений на Украину.

4. Гарантии. Четкие обязательства со стороны США и ЕС, что в случае срыва перемирия с украинской стороны они не только принудят ее вернуться к договоренностям, но и демонстративно накажут (введут новые условия) власти Украины за подобное.

5. Слова. Демонстрация добропорядочных намерений со стороны лично Зеленского. Агрессивная риторика его и украинских властей должны быть снята. Любые негативные заявления должны рассматриваться как доказательство намерений сорвать перемирие.

Другие условия тоже нельзя исключать. Но выглядят они не столь необходимыми, как перечисленные выше. Комбинации условий тоже возможны.

Условия – это нормально. Любой, кто считает, что российские условия – это попытка отказа от перемирия, либо идиот, либо противник.

А российской стороне лучше не забывать каждый раз напоминать, что согласие на перемирие без уверенности в готовности заключить потом мирные соглашения с учетом российских интересов может только ухудшить ситуацию для всех.

Важно, чтобы Европа подтвердила, что не воспользуется перемирием. А также, чтобы Трамп дал публичные личные гарантии.

Иначе России сейчас лучше не договариваться и продолжать все, что делается, чем договариваться без учета своих условий.

Можно ли согласиться на перемирие без всяких условий? Только учитывая многочисленные риски. И имея план Б. Понаблюдаем.

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