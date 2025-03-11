Кого Трамп выберет на место Зеленского

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

На Украине в ближайшее время возможна смена главы киевского режима. На это намекают западные СМИ – в частности, издание Bild, которое пишет о том, что президент США Дональд Трамп отказался возобновлять поставки оружия Украине до отставки Зеленского.

На это намекают действия самих украинских политиков. Главы администрации Зеленского Андрея Ермака (который в противовес шефу пришел на встречу с Трампом в костюме, а ныне возглавляет делегацию Украины на переговорах с американцами в Саудовской Аравии), генерала Александра Сырского (объявившего об «уходе на новые рубежи обороны» – фактически о выводе войск с Курской области, за которую Зеленский так держался) и, конечно же, Юлии Тимошенко. Человека, который всегда держит нос по ветру. И если она позволила себе жестко раскритиковать позицию Европы (призывающей к войне до последнего украинца) и призвать к «справедливому миру», то значит позиции Зеленского пошатнулись.

И шатание это абсолютно логичное. Во-первых, потому, что время Зеленского ушло. «Исходить нужно из сценария. Сценарий войны – это одни люди, сценарий мира и политико-дипломатического урегулирования – это совершенно другие люди», – объясняет газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Зеленский – чистой воды президент войны. Не мыслящий себя вне ее, выступающий не просто за ее продолжение, но и максимальное вовлечение третьих стран. И эта позиция Зеленского противоречит интересам нынешнего хозяина Белого дома.

«Трампу эта война не нужна, потому что она в какой-то момент может стать уже его войной, а не войной Джозефа Байдена, – говорит Спиридон Килинкаров. – Если война продолжится в том виде, в котором она есть сейчас, и Америка будет ее финансировать, то Трамп рискует получить поражение на поле боя. И тогда эту войну проиграет не Байден, а уже сам Трамп».

Штатам сейчас нужно закончить эту войну как можно скорее, пока у них еще есть хоть какие-то карты на руках. И чем дольше будут длиться боевые действия, тем меньше этих карт на руках будет оставаться у Трампа.

Теоретически президент войны мог бы переобуться в президента мира – но это не про Зеленского. «Он совершенно неуправляем, невероятно упрям, уверен в собственной исключительности и непогрешимости. Зеленский заинтересован в том, чтобы воевать до последнего украинца и дождаться момента, когда к власти в США вернутся демократы – на что он со своими союзниками в ЕС и уповает», – объяснят газете ВЗГЛЯД глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Поэтому нужен другой человек. И казалось бы, кандидатов тьма. Юлия Тимошенко, бывший президент Петр Порошенко, мэр Киева Виталий Кличко, бывший главком ВСУ Валерий Залужный, лидер фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия, Андрей Ермак и многие другие.

Однако на самом деле выбор у Трампа крайне невелик. Ведь кандидат должен соответствовать ряду требований.

Во-первых, быть лояльным лично Трампу. «Американцам нужны гарантии того, что в самый неудобный момент, например, в период промежуточных выборов в Конгресс или на пост президента Украина в лице представителя Британии или Германии не выкинет какой-то фортель в борьбе с трампизмом. Им нужен надежный партнер и гарантии того, что в случае урегулирования конфликта этот мир будет долгосрочным и не сопряженным с рисками для самого Дональда Трампа, его администрации или его команды», – говорит Спиридон Килинкаров.

Таких кандидатов раз-два и обчелся. «Порошенко – один из врагов Трампа. Это человек, который плотно взаимодействовал с демократами», – говорит Иван Лизан.

Залужный и Кличко тоже отпадают. «Виталий Кличко – это ставленник Германии. Валерий Залужный – Британии. Да и нужно ли вообще Трампу передавать рычаги управления, в том числе политическими процессами внутри Соединенных Штатов Америки, и риски, сопряженные с этим, представителям Британии или той же Германии? Думаю, это не про Трампа», – говорит Спиридон Килинкаров.

По сути, Трампу придется тут выбирать не из лояльных, а из популистов. Всеядных политиков, кто работает со всеми. Например, та же Тимошенко. «Она – популист, и этим понятна Трампу. Чистый популист, которая делает радикально противоположные заявления. Сейчас она хочет обратить на себя внимание везде – на Украине и за рубежом», – объясняет газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Беспалько.

Во-вторых, этот человек должен обладать влиянием и возможностями. Что сразу же отсекает ряд политиков из той же «Слуги народа», которые политиками не являются. «Давид Арахамия вообще не политик – это скорее некий паж, шут при Зеленском. А политик – это тот, у которого есть партия, движение, СМИ. У кого есть филиалы партии в регионах. То есть человек, за которым стоит группа, в том числе финансово-экономическая», – говорит Богдан Беспалько.

Власть и влияние есть у лидеров парламентских партий – то есть Порошенко и Тимошенко. У обоих есть политическая партия и фракция в украинском парламенте. Есть организационный ресурс плюс политический опыт – Порошенко был президентом, а Тимошенко дважды занимала пост премьер-министра.

В-третьих, этот персонаж должен устроить Москву – ведь с ним надо будет подписывать документы. О пророссийскости тут речь вообще не идет – таких на Украине нет.

«Украинский политикум создавался на основе некоего соглашения между олигархами с одной стороны и националистами с другой. Олигархи получили возможность полностью присвоить себе Украину, все ее ресурсы и активы, а националисты получили полный карт-бланш в гуманитарной сфере. На украинизацию, на доминирование националистической идеологии, на вытеснение всего русского и так далее», – говорит Богдан Беспалько.

Есть лишь те, кто устроит. В частности, та же Юлия Тимошенко. Отчасти благодаря тому, что ее за последние три года было очень мало в политике. «После выхода из качановской колонии рейтинги Тимошенко сильно упали, ее основательно забыли. Она не успела настолько примелькаться в информационном пространстве – там всегда были те, кто демонстрировал куда больший градус отмороженности, чем сама Юлия Владимировна», – говорит Иван Лизан.

Ну и отчасти благодаря как раз своей всеядности. «Тимошенко, может, и не очень удобная фигура для Москвы, но по крайней мере понятная. Москва с ней имела дело и вполне может рассматривать как переходную фигуру, которая могла бы реализовать достигнутые договоренности», – говорит Спиридон Килинкаров.

А для этого новый глава Украины – и это в-четвертых – должен обладать легитимностью. Иметь право подписи – причем лучше без проведения полноценных выборов, на которые сейчас нет ни времени, ни организационных возможностей. И добиться этой легитимности без выборов президента можно через назначение этого человека спикером Верховной рады (единственного оставшегося на Украине легитимного органа власти). А значит этот человек должен быть депутатом – что, опять же, отсекает того же Залужного или Кличко.

Таким образом, на сегодняшний день главным фаворитом на роль назначенца Трампа является Юлия Тимошенко. А значит, она близка к исполнению своей мечты, к которой шла почти два десятка лет – стать главой Украины. И неважно, что в этой роли ей придется подписывать соглашение о капитуляции киевского режима. Мечта важнее – что, опять же, делает ее приемлемым кандидатом для Вашингтона и Москвы.